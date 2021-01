Goran Milić (74) hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom

Legendarni TV novinar, urednik i voditelj Goran Milić (74) nalazi se u bolnici zbog zaraze koronavirusom. Od prijatelja doznajemo da se dobro se osjeća, prati upute liječnika i nada se da će uskoro biti pušten kući.

Na HRT-u uskoro započinje emitiranje njegovog novog serijala "What's up America" u kojem će provjeriti je li Amerikai dalje obećana zemlja te kako izgleda prije i nakon predsjedničkih izbora. U razgovorima s milijunašima, umjetnicima, zaposlenima i nezaposlenima dočarat će stanje američkog sustava te približiti život koji žive ljude "preko bare".

Prošle je godine HRT prikazao njegov dokumentarno-putopisni serijal "Cuba si, Cuba no", a tim povodom s nama je progovorio o tamošnjem zdravstvenom sustavu koji je u SAD-u nezamisliv.

- Oni kažu da na 125 stanovnika imaju jednog liječnika. Imaju ih za izvoz i šalju kao pomoć siromašnim zemljama Afrike i Azije. Doktori često imaju po dvije specijalizacije, a plaće su im veoma male. Dobro je ako prijeđu 50 eura na mjesec. Ali liječnik koji odradi nekoliko godina Angole dobiva pravo uvoza automobila, nekima čak država daruje auto. A to je velik dar. Jedna nova Toyota Yaris je na tržištu 80.000 eura! Za to se može kupiti stan od 70 kvadrata. I iznajmljivati za 70 eura neto na dan. A to je već 40 dobrih liječničkih mjesečnih plaća! Zašto o ovome govorim? Zato što je kubansko društvo postalo materijalističko, zato što se brzo raslojava. I mnogi koji imaju diplome visokih škola i solidno znanje prolaze puno lošije od sitnih trgovaca, švercera, taksista, iznajmljivača stanova. Neki mladi ljudi govorili su mi da ne žele (besplatno) studirati jer bi se onda morali zaposliti u državnoj službi, raditi osam sati, putovati još dva sata do posla i natrag i zarađivati jedan euro, maksimalno dva eura na dan, a oni mogu puno više zaraditi u svakom poslu sa strancima. Što se zdravstva tiče, liječenje je ionako besplatno za sve kubanske građane, bili oni zaposleni ili ne - rekao nam je tada, a onda se osvrnuo i na svoje zdravstveno stanje.

- Nisam nimalo vitalan. Hodam sporo, bojim se da ću stati krivo, u neku rupu na cesti ili zapeti za nešto pa, užasa li, slomiti kuk! Prijeđem li više od 1000 koraka na dan, mislim da sam puno vježbao. A najviše se opuštam kada vozim auto po našim divnim cestama - rekao je Milić.