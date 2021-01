Maja otputovala iz Hrvatske, a pratitelji zabrinuti: Pazi na bebu i čuvaj se korone

Pjevačica Maja Šuput ne miruje ni u sedmom mjesecu trudnoće. Poznata kao velika radoholičarka, objavila je fotografiju iz Italije, te napsiala da je riječ o poslovnom putu. Kako njoj i bebi ne bi bilo hladno, propisno se odjenula, a na sebi je imala dugi topli smeđi kaput, bikelu vunenu kapu i kožne rukavice.

Kratko je uz fotku napisala: "Poslovni put u Italiju", te otkrila da je u Firenci.

Foto: Instagram

Fotografija je brzo skupila gotovo 14 tisuća lajkova, a nisu izostali ni brojni pozitivni komentari obožavatelja.

"Predivna si", "Sretan put, Majo, čuvaj sebe i bebu od ove korone", "Majo, čuvaj se ove glupe korone i pazi na bebu. Jedva čekam da ovo sve prođe", "Čuvaj bebicu", "Majo, super izgledaš", "Lijepa i slatka", pisali su joj.

lnače, Maja je nedavno u intervjuu za Večernji list otkrila kako trudnoću podnosi odlično.

- Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je nedavno Maja.