veliki gubitak

Golema tuga u obitelji omiljenog pjevača, u tjedan dana ostao bez majke i oca: 'Hvala vam što danas plačemo'

"Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dijete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi... Nema više one koja me donijela na ovaj svijet i onog ko me volio, branio i učio životu", poručio je Sergej Ćetković.