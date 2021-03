Kći legendarnog pjevača Bijelog dugmeta plijeni glasom, ali i stasom: 'To što sam njegova nije loša stvar'

Da jabuka ne pada daleko od stabla dokazuju brojne glazbene obitelji, a jedna od njih je i obitelj Mladena Vojičića Tife. Bivši frontmen popularnog sastava Bijelo dugme ponosan je otac kćeri Sare koja je krenula njegovim stopama. Iako joj je otac roker, Sara preferira drugi glazbeni žanr.

Pjevačica je gothic metal sastava Dolia, a osim svojim vokalnim sposobnostima pažnju plijeni i atraktivnim izgledom. Da je glazba zanima shvatila je još u djetinjstvu kada je krenula u glazbenu školu. Imala je, kaže, visoke ambicije kad je riječ o violini, ali je "pjevanje ipak presudilo". U karijeri joj je najveća podrška upravo otac Mladen Vojičić Tifa, a to što je njegova kći ne predstavlja joj teret.

Foto: instagram

- Sigurno da postoji određeni pritisak, s obzirom na to da vas svi gledaju kroz to čije ste dijete. To, što se mene tiče, nije loša stvar. Ja sam ponosna na to ko mi je tata. Svakako da to nosi i određenu težinu, jer je negdje teže da me ljudi prepoznaju kao zasebnu osobu. Mislim da mi to zasad uspijeva. Imam neki svoj put, radim na sebi, sama se borim uz, naravno, podršku mame i tate - istaknula je Sara za Faktor.ba.

Osvrnula se i na svoje gostovanje u emisiji "Corner" u pratnji benda Muzičke produkcije BHRT-a gdje je izvela nekoliko pjesama na engleskom jeziku i oduševila gledatelje. Otkrila je i kako se njezin nastup svidio ocu. - Imao je neke komentare koji su stvar naše intime i našeg odnosa. U principu, po njegovom izrazu lica znam da li je nešto dobro ili nije. Podržava me apsolutno u svemu i raduje se što sam na nekom svom početku karijere. Čeka me još puno rada i, nadam se, puno novih prilika - zaključila je Sara.

Foto: instagram