Ana nadigrala svih petero lovaca i osvojila 20.000 eura

Ana Brusić Batistić pobijedila je svih pet lovaca u ovotjednom izdanju Superpotjere i osvojila 20.000 eura. Igor Ilić Balen nadmudrio je četvero lovaca i kući otišao s 10.000 eura. Za dvoboj s cijelim supertimom odlučili su se i Josip Batur i Snježana Mihačić, no njih su lovci ulovili. A Marka Štroka nisu ni upoznali jer je netočno odgovorio na prvo pitanje.

Zadranin Josip Batur otvorio je emisiju. Asistent na Institutu Ruđera Boškovića, u Laboratoriju za nuklearne analitičke metode, i doktorand na PMF-u - nuklearna fizika, u prvom krugu osvojio je 1500 eura. Odlučio se za dvoboj sa svih pet lovaca za 20.000 eura s 15 sekundi prednosti.

Josip je započeo smireno i sigurno, no kada na nekoliko pitanja nije znao odgovor izgubio je koncentraciju. Sabrao se, ali je izgubio prednost. Sven Marcelić, Morana Zibar, Dean Kotiga, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa znali su sve se odgovore i na njihovom satu ostalo je čak 14 sekundi.

Josip nije znao da se vulkan Mauna Loa nalazi na otoku Hawaii (na Havajskom otočju), da je Rafael Nadal dva puta osvojio i Wimbledon i Australian Open, da je radijant naziv za točku iz koje se prividno širi meteorski roj i da je Hary Quinn Jokerova partnerica koja je dobila ime po liku iz komedije dell'arte.

- Bili ste sigurni, ali nekako ste se putem pogubili, kazala mu je Morana.

Riječanka Ana Brusić Batistić u dvoboj s lovcima ušla je s osvojenih 1000 eura. Arhitektica je navela da bi osvojeni novac najradije iskoristila za putovanje na Island, no kako bi to za njezinu jednogodišnju kći Rozu moglo biti prenaporno, nagradu će iskoristi za putovanje u Laponiju kod Djeda Božićnjaka.

Ponude lovaca bile su izdašne i Ana se odlučila boriti protiv svih petero za 20.000 eura i s 20 sekundi prednosti. U napetoj završnici ostalo joj je šest sekundi. Netočno je odgovorila na dva pitanja, a onda je Mladen odgovorio da je French Open (Roland-Garros) bez izgubljenog seta četiri puta osvojio Björn Borg, a ne Rafael Nadal.

Ana nije znala da je Chelsea Clinton napisala "Knjigu hrabrih žena” - kazala je Hillary. Na pitanju koliko iznosi veličina svakog kuta kod jednostraničnog trokuta - izgubila je dosta vremena i prvo kazala 180, umjesto 60 stupnjeva.

- Meni je kao velikom ljubitelju hepienda ovo lijepo vidjeti. Uživali smo. Jedino što bi ovom našem Björnu Borgu rekao da vam je malo pomogao, kazao je Dean.

- I meni je drago da je hepiend. A ako ništa drugo, moći ćete Rozi reći - ovaj ti je stiček ovo omogućio, on je pomoćnik Djeda Božićnjaka, dodao je Mladen.

Morana je pohvalila Anu jer nije "potonula" nakon pitanja o jednostraničnom trokutu.

- Naša pogreška možda i nije bila presudna jer ste vi dobro igrali. Žene koje su osvojile novac u ovoj sezoni rjeđe su od jednoroga - a vi ste ta, počastila ju je Morana.

Zagrepčanin Igor Ilić Balen u prvom krugu osvojio je 1000 eura. Profesor povijesti i diplomirani komparatist, koji radi kao savjetnik za EU projekte, borio se protiv Morane, Svena, Kreše i Deana za 10.000 eura s 18 sekundi prednosti.

U napetoj završnici pobijedio je sa šest sekundi prednosti iako nije znao odgovore na tri pitanja: da se izumiranje perm-trijas dogodilo na prelasku iz paleozoika u mezozoik, da se u Elizejskoj palači svaki tjedan sastaje vijeće ministara i da je Robinson Crusoe doživio brodolom kod ušća rijeke Orinoco. Dean je rekao da se i proton i neutron sastoje od elektrona, a ne kvarkova.

- Bilo je pitanja koja apsolutno znam, ali taktika je bila ako istog trenutka nemam neke iskre u glavi - idem dalje. Robinson Crusoe, to svatko zna, no rekao sam - dalje, objašnjavao je Igor.

- Svaka Vam čast. Uzeli ste lijepu, veliku prednost i pametno odigrali. Iskoristili ste našu zbunjenost, bili ste brzi i rezali kad je trebalo. Apsolutno zasluženo. Sa Superpotjere ste skinuli kletvu, sad se samo morate vratiti u Potjeru, kazao je Krešo.

- Malo smo šutjeli, malo bili zbunjeni, malo čekali… Treba dočekati i takav naš dan, kazao je Sven.

Dean je Igorovu igru predstavio kao dobar primjer igre u Superpotjeri.

- Bili smo na razini na kojoj trebamo biti i nismo griješili, ali sve je u rukama natjecatelja - morate ostati pribrani do kraja. Ako ste koncentrirani do kraja, s takvom prednosti, mi vam ne možemo ništa. Vi ste to iskoristili - bravo, kazao je Dean.

- Sada kada smo lijepo ishvalili jedni druge - oni bili odlični, vi perfektni, publika divna i bodrila vas do kraja, i ja vam čestitam na osvojenom iznosu, kazao je Joško Lokas natjecatelju koji novac planira potrošiti na putovanje sa suprugom.

Posljednja natjecateljica, Zagrepčanka Snježana Mihačić, u prvom krugu osvojila je 1500 eura. Nakon vrlo izdašnih ponuda lovaca Snježana se odlučila za dvoboj s cijelim supertimom za 20.000 eura i 25 sekunde prednosti. No lovci su pobijedili s 27 sekundi na njihovom satu, a za to nisu bili zaslužni samo oni... Snježana je dobila niz pitanja na koja nije znala odgovore.

- Pritisak je bio prevelik. Bilo me je strah odgovarati. Do sada nisam imala taj problem, ali ovdje je drukčije nego u svim drugim kvizovima, kazala je Snježana.

Nije znala da E Street Radio najviše pušta glazbu Brucea Springsteena, da Salieri na početku drame "Amadeus" uzvikuje "Priznajem što sam učinio”, da su od naših pet lovaca u Superpotjeri 80% muškarci, da je Soupe Nazi nadimak za fiktivnog tvorca ukusnih juha Yeva Kassema iz serije Seinfeld, da bez konja nema hipoterapije, da je Muzej Topkapi Saraj smješten uz Bospor, da je Madison Square Garden puno ime dvorane na Manhattanu poznate kao MSG te da su dušik i kisik elementi koji čine oko 99% zemljine atmosfere.

