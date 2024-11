Glumica se oslobodila imidža teen zvijezde i osvojila publiku na potpuno drukčiji način

Točno na Noć vještica, 31. listopada, emitirana je dugoočekivana druga sezona Netflixove serije "Diplomatkinja" (The Diplomat). Politički triler već je s prvom sezonom, koja je objavljena u travnju 2023., oduševio gledatelje, no sudeći po reakcijama na društvenim mrežama - druga sezona je još bolja. Serija je već zasjela na prvo mjesto trendinga Netflixa u Hrvatskoj.

Radnja prati karijeru diplomatkinje Kate Wyler u veleposlanstvu SAD-a u Londonu. Protagonistica dobiva mandat veleposlanice u Londonu, no to ima velik utjecaj na njezin rad i osobni život. Sve se to događa dok se u pozadini odvija međunarodna kriza.

"Sve što smo mislili da znamo o Wylerima, mijenja se", glasila je najava Netflix za drugu sezonu. Naime, u drugoj sezoni Katein svijet se raspada nakon smrtonosne eksplozije u srcu Londona. Njezini najgori strahovi razotkrivaju se kada shvati da napad nije potekao od suparničke nacije, već od britanske vlade.

Uspjeh ove serije, čija je prva sezona emitiranja prošlog proljeća u prvom tjednu imala čak 66 milijuna sati gledanja, svakako treba pripisati glavnoj glumici, Keri Russell. Kada je prvi put zaigrala u seriji, rekla je da ju je scenarij odmah osvojio i da nije mogla odbiti ulogu.

U novoj sezoni još je upućenija u posao svog lika jer je dobila upute iz prve ruke - od prave američke ambasadorice u toj zemlji, Jane Hartley. Riječ je o iskusnoj američkoj karijernoj diplomatkinji i drugoj ženi koju je State Department uputio na tu poziciju, velikoj obožavateljici ove serije. Stoga ne čudi da je postala nadahnuće za popularnu seriju, a kako bi se odužila ekipi sa seta na uloženom trudu, početkom studenoga ugostila je kompletnu glumačku ekipu u svojoj londonskoj rezidenciji.

Filmaše su predvodili Keri Russell i njezin britanski kolega Rufus Sewell u ulozi njenog supruga Hala Wylera, bivšeg američkog veleposlanika u Libanonu. Veleposlanica Hartley osmislila je druženje s glumcima tako da su fiktivni likovi iz serije upoznali prave diplomate na istim pozicijama u veleposlanstvu u Londonu te tako dobili priliku uvjeriti se u kojoj su mjeri u scenariju uspjeli dočarati stvarnost. "Osjećam se nevjerojatno sretnom što me glumi Keri Russell", rekla je tom prigodom "prava" ambasadorica. Njezin trud ranije je prepoznala kritika, publika i struka: za ovu ulogu već je zaradila nominacije za Emmy i Zlatni globus, kao i rekordnih šest nominacija za televizijsku nagradu Critics' Choice za najbolju glumicu u dramskoj seriji.

Keri Russell definitivno nije ni nepoznato ni novo ime u svijetu glume. Rođena je 23. ožujka 1976. godine u Fountain Valleyju u Californiji, u obitelji domaćice Stephanie Stephens i izvršnog direktora u Nissan Motorsu Davida Russella. Djetinjstvo joj je obilježilo odrastanje sa starijim bratom Toddom i mlađom sestrom Julie, kao i brojna preseljenja iz grada u grad zbog očeva posla. Tijekom godina provedenih u gradu Mesa u saveznoj državi Arizona, Keri je kao djevojčica otkrila strast prema plesu. Obišla je cijelu zemlju kao članica Mesa Stars Dance and Drill tima, te je na kraju osvojila niz prestižnih plesnih stipendija. Sa 15 godina zapela je za oko modnom fotografu koji ju je uvjerio da se upusti u kratkotrajnu karijeru modela. Prije nego što je trebala krenuti u srednju školu, obitelj Russell ponovno se preselila, ovaj put u Denver u Coloradu. Ubrzo se prijavila na televizijski show "Star Search", gdje se natjecala u plesu, što ju je privuklo pozornost skauta iz Disneyja, jedne je od najvećih svjetskih medijskih i produkcijskih kuća zabavnog programa.

Pozvali su je na casting za tada prestižnu dječju televizijsku emisiju "The All New Mickey Mouse Club" koji se emitirao na Disney Channelu. A sve joj je isprva izgledalo kao potpuna propast, osobito jer je satima čekala u redu za audiciju. Kad je naposljetku stala pred žiri, pročitala je scenarij, pokazala plesnu vještinu, a potom su je zatražili da pjeva. Na taj se zahtjev smrznula i objasnila da ne zna pjevati. Unatoč tome što nije pokazala pjevački talent, pozvali su je i iduće tri godine provela je snimajući u društvu budućih pjevačkih i glumačkih zvijezda poput Britney Spears, Christine Aguilere, Justina Timberlakea i Ryan Gosling. "Bila sam jedno od 19 djece, odrasli su tu bili nevažni. Bilo je to divno, nevino iskustvo glume", prisjetila se godinama kasnije.

U to vrijeme imala je i svoj prvi filmski nastup kao dadilja u filmu "Draga, povećao sam dijete" iz 1992. godine. Kad je završio njezin angažman za Disney, Keri se, tada 17-godišnjakinja, odselila u Južnu Kaliforniju u potrazi za širim spektrom glumačkih prilika. Gotovo odmah njezina je odlučnost bila nagrađena redovnom ulogom u CBS-ovom sitcomu "Tatina djevojčica", no serija nije izdržala cijelu sezonu. Snimila je nekoliko epizoda megapopularnih "Bračnih voda", a mnogi je se sjećaju i iz spota za Bon Jovijev hit "Always" iz 1994. godine.

Godine 1996. dobila je glavnu ulogu u NBC-jevom trileru "Zavođenje dadilje" i svoju prvu glavnu ulogu u televizijskoj tinejdžerskoj sapunici "Malibu Shores" koju je producirao glasoviti Aaron Spelling, no ni njegovo ime nije pomoglo uspjehu ovog projekta koji je, pokazalo se, bio kratkog dana. No Keri nije odustala.

Dogodine je zaigrala glavnu ulogu u svom drugom dugometražnom filmu, "Eight Days a Week", te još jednu glavnu ulogu u televizijskom filmu "When Innocence Is Lost". No trenutak koji joj je uistinu promijenio život i zbog kojeg je njezina kovrčava kosa postala prepoznatljiva bila je uloga u tinejdžerskoj dramskoj seriji "Felicity", koja se prikazivala od 1998. do 2002. i uz koju su odrastale generacije.

Možda s obzirom na njezino prošlo iskustvo s televizijskim serijama, Russell je otišla s prve audicije za "Felicity" sigurna da je promašila svoje šanse. Međutim, kreatori serije kasnije su rekli da su bili uvjereni da su pronašli svoju zvijezdu od trenutka kada je stigla na set. Ova serija, koja je mlade diljem svijeta prikovala za ekrane svaki put kad je bila na programu, prati djevojku Felicity Porter, koja u velikom gradu započinje studij i novo životno poglavlje u nepoznatoj sredini - uloga bez sumnje "rođena" za Keri. Smještena na izmišljenom sveučilištu u New Yorku, debitirala je s velikom gledanošću, a Kerin trud i talent zasluženo su nagrađeni Zlatnim globusom. Dok su kritičari i gledatelji podjednako proveli ljeto 1998. u iščekivanju novih epizoda "Felicity", njezin treći dugometražni film "The Curve" bio je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu.

Nakon završetka snimanja "Felicity", Keri je odustala od plesne karijere i posvetila se samo glumi, no prije svega, uzela je pauzu od svega.

"Snimali smo po cijele dane, a kada snimate takve serije, imate tek dva mjeseca pauze godišnje. Snima se po 20 do 24 epizode, zbog čega na setu provodite 17-18 sati. Zbog toga sam propustila velik dio svog odrastanja, stoga sam uzela ušteđevinu i unajmila stan u New Yorku da bih bila blizu svojih prijateljica. Nisam željela glumiti jer sam zbog toga propustila mnoge možda bezvezne stvari - rođendanske zabave, izlaske u klubove, ali i prilike da se napijem i hodam pijana kući po snijegu. I upravo sam to nekoliko godina radila u New Yorku. Lutala sam uokolo, slušala emotivnu tinejdžersku glazbu, čitala knjige i samo zbog toga sam i dalje u poslu", izjavila je u jednom intervjuu.

Kada je napunila baterije i barem djelomično nadomjestila izgubljene dane djetinjstva koje je provela na filmskim setovima, Keri je dobila priliku u potpunosti se usredotočiti na igrani film. Nakon što je odigrala ulogu irske plesačice koja osvaja srce nogometaša u romantičnoj komediji "Lud za Mambom" (2000.), nastavila je s ulogama u visokobudžetnim filmovima poput "Bili smo vojnici" (2002.) s Melom Gibsonom, gdje je glumila suprugu američkog vojnika tijekom Vijetnamskog rata, i "Druga strana bijesa" (2005.) s Kevinom Costnerom. Dogodine je zaigrala u trećem nastavku filmskog serijala "Nemoguća misija" uz Toma Cruisea - i sve to do svog 30. rođendana.

U to vrijeme, čini se kako je Keri Russell poprilično dosadio imidž tinejdžerske zvijezde Felicity koji ju je dugo pratio i nakon svršetka serije, pa i kada je odigrala upečatljive i zrele uloge u holivudskim blockbusterima. Odlučila je drastično promijeniti imidž pa u svojim tridesetima u malo čemu sliči na glavnu junakinju serije koja ju je izbacila u zvjezdanu orbitu. Umjesto u tenisicama, trapericama i kaputićima od samta koji su joj u seriji bili zaštitni znak, sad se slika u izazovnom donjem rublju: 2010. je iznenadila pozirajući u nimalo čednim pozama za časopis Esquire, u košulji koja joj je sakrila tek grudi. Također, za editorijal u časopisu Vanity Fair slikala se potpuno gola na kauču.

No u godinama koje dolaze vratila se u kolosijek, pa se u njezinoj filmografiji mogu pronaći i naslovi novijeg datuma poput komedije "Austenland" (2013.), akcijski nastavak "Planet majmuna: Revolucija" (2014.) i drama o građanskom ratu "Pobunjenik iz okruga Jones" (2016.).

Također, u siječnju 2013. godine svoju premijeru je imala serija "Amerikanci". Radnja joj je smještena u osamdesete prošlog stoljeća, u vrijeme Hladnog rata, političkog sukoba između zapadnih sila predvođenih SAD-om i istočnih sila predvođenih SSSR-om koji se vodio od 1945. do 1991. godine. Seriju je kreirao bivši CIA operativac, Joe Weisberg, a priča prati Elizabeth (Keri Russell) i Philipa Jenningsa (Matthew Rhys), dvoje sovjetskih tajnih agenata, špijuna, koji pretvarajući se da su bračni par s dvoje djece žive svoj dvostruki, često opasni život.

U ovoj seriji Keri je odigrala sjajnu, hvaljenu ulogu, a njezin glumački partner tijekom snimanja postat će i mnogo više od toga - suprug u stvarnom životu, s kojim je dobila sina Sama Evansa.

"Zaljubili smo se na snimanju i bilo je seksi i zabavno, no isto tako bilo je problematično. Osim što smo zajedno glumili, on je i režirao nekoliko epizoda, među ostalima i one u kojima sam bila u stvarnosti trudna, a on je poželio da odradim ono što je zamislio. Sjećam se da sam mu održala monolog i rekla mu da ću napraviti što mogu", ispričala je Keri, čijem braku mnogi nisu prognozirali dugovječnost.

No, ona i suprug pokazali su da misle ozbiljno: zajedno su više od 10 godina, i toliko povezani da je Keri izjavila kako se "ne sjeća drugih veza" prije nego što je upoznala godinu dana starijeg Matthewa. No, internet pamti pa je poznato kako je prije njega bila sedam godina u braku sa Shaneom Dearyjem. Za ovog poduzetnika, čija se obitelj generacijama bavi stolarijom, udala se na Valentinovo 2007. i dobila dvoje djece - sina Rivera i kćer Willu Lou - a pojedini mediji, kada je 2014. došlo do razvoda, prokazali su upravo velškog glumca Matthewa Rhysa kao glavnog krivca. Obitelj danas živi skladnim životom, a Keri je uz njega našla svoj mir i zadovoljstvo.

Nedavno je otkrila da je kćeri pustila seriju "Felicity", koja ju je proslavila, a njezina reakcija ju je iznenadila.

"Willa je zrela djevojka, mnogo zrelija od većine svojih vršnjakinja, i jednog dana, kad nije imala što raditi, predložila sam joj da zajedno pogledamo 'Felicity' jer mi se činilo da bi je to moglo zanimati. Pustila sam joj prvu epizodu, a Willa je nakon petnaest minuta ustala, ugasila televizor i zamolila me da je više ne davim takvim stvarima. Rekla mi je da ne može razumjeti zašto sam pomislila da bi nju mogli zanimati doživljaji moje generacije s koledža s tako čudnom ekipom", ispričala je glumica, uz smijeh, nedavno u showu Jimmyja Kimmela.

Keri Russell uistinu ima mnogo razloga za smijeh. Ima skladnu obitelj, a i u 48. godini života može se pohvaliti mladenačkim izgledom s tek pokojom borom na licu, a svoj zaštitni znak, dugu kovrčavu kosu, i danas ponosno nosi - osim kada je "ispegla" za potrebe snimanja. Dakako, zadovoljna može biti i svojom uspješnom karijerom, a njezina "Diplomatkinja", čiju glumačku ekipu predvodi, trenutačno je najgledanija serija na platformi Netflix. Mnoge obožavatelje serije, nakon napetog finala druge sezone, obradovat će informacija da je najavljena i treća sezona serije koja je, čini se, konačno bacila u zaborav Kerinu Felicity.

I zanimljivost za ljubitelje ove serije, za kraj: u jednoj od napetih scena pete epizode druge sezone, koja se upravo emitira, tijekom žustre rasprave spomenuta je i naša država. "Hrvatska i Mađarska već su ograničile cijene osnovnih namirnica, a burze nisu pale", kaže škotska premijerka Jemma Doud. "Možda premijer ne želi slijediti primjer Hrvatske i Mađarske", ljutito joj odgovara savjetnik britanskog premijera Nicola Trowbridgea. Hrvatska se, dakle, spominje kao primjer sjajnog gospodarstva, što je, makar u hit trileru, odlična preporuka za gledanje, dakako, uz sjajnu Keri Russell.

