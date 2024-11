FOTO Maja Šuput pokazala kako teče božićno ukrašavanje doma, Bloomu se jedan ukras posebno svidio

Bliži se kraj godine, a s njim dolazi i mnogima najljepše vrijeme - ono božićno. Ljudi se već uvelike spremaju za blagdane, a jedna od njih je i naša popularna pjevačica Maja Šuput. Ona je u pričama na svom Instagram profilu podijelila kako sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom ukrašava stan za Božić.

- Da, da, mi smo krenuli sa uređivanjem našeg bora - napisala je Šuput i pritom pokazala drvce napola ukrašeno crvenim i bijelim kuglicama te bezbroj drugih ukrasa poput balona, figurica Djeda Mraza i njegovih sobova. Međutim najveću pozornost Blooma zaokupila je crvena lampa u kojoj pada snijeg. Oduševljeni dječak veselo je skakao pored ukrasa, a ponosna majka sve je posnimila. Djelić atmosfere možete pogledati u naslovnoj galeriji. Božićno uređivanje doma tradicija je u obitelji pjevačice, a ovako je to izgledalo prošle godine.

Inače, maleni Bloom nedavno je bio kod frizera i skratio je svoje plave uvojke, a mama je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda finalni rezultat i koliko je frizer skratio kosu njezinom sinu. - Bloom level 2.0 - napisala je Maja uz fotografiju sina na Instagramu i odmah su se zaredali komentari oduševljenja novom frizurom. - Koji maneken! Idemo skroz na kratko - poručila je pjevačica Nina Badrić.

- Savršen, kako mu dobro stoji! Opet je mala Maja. Presladak, kako si je dobru frizuru izabrao. Jako mu lijepo stoji frizura. Kakav maneken. Super friz, sad sam napokon pravi frajer! Ljepotan može još malo kraće. Puno bolje Majo, iskreno. Pravi ljepotan. Savršen. - poručili su obožavatelji. Bloom kojem su tri i pol godine prava je zvijezda maminog Instagrama i iz Majinih objava su saznali kako je poput roditelja i maleni Bloom veliki gurman i zaljubljenik u putovanja. Otakako se rodio s roditeljima je bio na raznim svjetskim destinacijama i putovanje zrakoplovom mu je poseban užitak koji obožava. U intervju koji je nedavno dala za 24 sata Maja je pričala o tome kako je dodatnu energiju i snagu dobila nakon rođenja sina.

- Definitivno sam dobila jednu novu dozu energije kad sam rodila. Mi se stalno igramo i ja jednostavno crpim tu dječju energiju. Muž mi je isto mladolik, vjerojatno to sve skupa ima smisla, ali ključno je da radite to što volite jer inače ne znam što bi me natjeralo da idem na posao, osim naravno, egzistencija. No ne bi mi sigurno davalo takav žar da idem raditi nešto što ne volim. Ja sam toliko sigurna kad izađem na pozornicu da se ta moja opuštenost, želja i volja osjete. Onog trena kad bih ja radila nešto u čemu ne bih bila dobra, to bi se sigurno vidjelo na van - ispričala je za 24 sata. Na poslovnim putovanjima kad god to mogu prate je suprug Nenad Tatarinov i sin Bloom.

GALERIJA: FOTO Princ William u dosad neviđenom izdanju: U maskirnoj odjeći pucao iz puške i držao bombu

Podsjetimo, pjevačica je s obitelji početkom mjeseca boravila u Africi te je na društvenim mrežama objavljivala razne fotografije i događaje iz ove egzotične lokacije koji su zanimali mnoge. Među svojim objavama Maja je pokazala da je prvo otišla na kupanje. Pozirala je uz bazen s čašom vina u ruci. Na sebi je imala badić sa životinjskim uzorkom, točnije leopardovim točkicama, a na glavi šešir. Uz nju je bila i torba luksuznog brenda. Zgodna Maja uz sliku je napisala: 'Hakuna Matata'.

Nakon toga pokazala je i kako njezin suprug Nenad uživa u miru i tišini. Uz fotografiju s balkona poručila je: "Ne pamtim kad sam čula ovakvu tišinu." Nakon toga podijelila je i predivne prizore izlaska sunca. Maja je pokazala kakav pogled imaju s balkona te otkrila: "Nenade, imamo domaće životinje." Pjevačica se našalila uz pogled u prirodu i zelenilo koje ih okružuje, kao i životinje koje ih okružuju.

VIDEO: Prijović oborila vlastiti rekord u Areni Zagreb pa na šestom koncertu poslala emotivnu poruku hrvatskim fanovima