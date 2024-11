Kandidati zaplakali kada su vidjeli snimke s prvog vaganja: 'Bila sam trokrilni ormar!'

Dosad su se u osmoj sezoni 'Života na vagi' natjecatelji prvo borili u parovima, potom u timovima, a kako se bliži kraj showa - borit će se svatko sam za sebe! Svaka promjena znači i novu boju majice, pa će kandidati do kraja biti narančasti! Edo je ponavljao koliko je malo ostalo do kraja te kako želi od svih koji su ostali vidjeti osmijehe kad dolaze na treninge, a i Mirna i on istaknuli su koliko su ponosni na njih te su počeli s još jednim treningom.

Davorku su treneri razveselili bonom za wellness da se može vratiti na pet dana u Međimurje i uživati. „Više puta sam naglasio da je njezin put ovdje bio najteži i mislim da je ovo zaista zaslužila“, rekao je Edo, a Davorka je zahvalila svojim trenerima. Alina kaže da su joj neki zamjerili što je pisala Tonku, no ona misli da je to zato što razmišljaju taktički - bilo bi im lakše da je Tonka u finalu jer ne može puno izgubiti. „Mislim da je odluka pravedna, realna i da je Tomo zaista zaslužio ostati barem još koji tjedan“, rekla je Mirna. „Svatko je na svoj način od ostatka ekipe zaslužio biti ovdje, ali idemo vidjeti tko je to zaslužio najviše“, rekao je Tomislav.

Nikolina je presretna što je došla u 'Život na vagi' zbog mnogo toga. „Puno mi je pomoglo izbacivanje te depresije iz mene i nekih stvari koje sam držala u sebi i nisam nikome govorila. Izbacila sam to iz dubine duše, to je veliki teret koji sam skinula s leđa i puno mi je lakše disati i živjeti dalje“, otkrila je. Esmir je pričao koliko mu je sad sve lakše, ne bole ga leđa i može hodati koliko želi. „Ovo više nisu obični rekreativci, ovo više nisu oni ljudi iz 'Života na vagi', ovo je sad jedna opasna ekipa i veselim se što će kandidati koji su ostali napraviti u iduća dva tjedna“, rekla je Mirna, a i Edo je bio jako ponosan na sve koji su dogurali gotovo do kraja.

Nakon treninga uslijedilo je novo iznenađenje. „Izazov i iznenađenja, to je nešto što ovdje najviše ne volim“, šalila se Alina dok su treneri objašnjavali da će doznati kako su izgledali na samom početku. „Jedva čekam da vidim“, rekla je Nikolina koja je otišla s Mirnom i šokirala se kad je vidjela snimku s prvog vaganja. „Bila sam trokrilni ormar“, komentirala je kroz suze.

Alina se također rasplakala kad se vidjela na snimkama i rekla: „Ne vjerujem kako se osoba može promijeniti u samo 12 tjedana. Jako je velika tuga u mojoj duši zato što sam tako živjela 27 godina, 27 godina u ovom tijelu!“ Sada je jako ponosna na sebe što se pripremila za početak novog lijepog života. „Kao da nisam to bila ja, nego neki drugi čovjek“, zaključila je. Davorka je susprezala suze dok je gledala snimku s prvog vaganja, a sad je sretna što je sve napravila u ovom procesu i ima snage za sve izazove koji je očekuju kad se vrati kući. „Jedva čekam da idem pješke s djecom u vrtić“, rekao je Mateo kad je vidio kako je izgledao prije ulaska u 'Život na vagi' i nije se mogao načuditi što je imao gotovo 200 kilograma!

No tu nije bio kraj iznenađenjima jer su ih treneri vodili na make over, a potom su trebali napisati pismo prijašnjem sebi te si obećati nešto na kraju. „Jedno je što mi pričamo i što mislimo, a drugo kad zaista nešto piše i ostavlja trag u vječnosti“, rekao je Edo.

Svi su se bacili na pisanje pisama kojima su željeli i potaknuti ljude s problemima s debljinom da se odvaže i promijene svoj život. „Lako je nabiti kilograme, ali teško ih je skinuti“, rekao je Esmir dok je pisao o sebi i obećao da se neće vratiti na staro. Nakon toga otišli su prvo razgledavati odjeću koja je bila pripremljena za njih i bili oduševljeni viđenim, ponajprije zato što su sve bili manji brojevi.

Cure su bile oduševljene šminkom, frizurama i novom odjećom, ne znajući da će njihova nova izdanja vidjeti i njihovi najmiliji koji su čekali da izađu na pozornicu! Davorka je izašla prva, rasplakala se kad je vidjela obitelj i pročitala što je napisala u svom pismu, a sinovi su joj slali puse.

Izlazili su jedan po jedan, lijepo odjeveni i sređeni, čitajući pisma koja su rasplakala publiku i njih same. „Jako sam ponosan na svoju Alinicu“, rekao je njezin suprug Renato koji je obećao da će joj biti podrška do kraja života. Kad je izašla Nikolina, njezin se sin odmah rasplakao od sreće, a ona je bila oduševljena što je napokon mogla odjenuti kombinezon. Svi su jedva čekali da se izgrle s najmilijima koji su bili oduševljeni njihovim transformacijama i neizmjerno ponosni na sve. Sutra svi idu u vinograd, a kako će se provesti ondje - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

