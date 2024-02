Glumac Peaky Blindersa u kući nema internet: Ne voli ni mobitele, a djeci je ovo zabranio

Irski glumac Cillian Murphy zvijezda je filma Oppenheimer i poznate serije Peaky Blinders, a svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Ranije je priznao kako ne voli slavu i bogatstvo te kako sanja o danu u kojem će ta dva aspekta njegova života biti potpuno odvojena, prenio je britanski The Mirror. Ovaj 47-godišnji glumac već gotovo 20 godina u braku je s Yvonne McGuinness te imaju dvoje djece - 18-godišnjeg sina Malachyja i 17-godišnjeg Arana s kojima žive u četvrti Monkstown u južnom Dublinu. Njihov dom procijenjen je u vrijednosti od 1.5 milijuna funti.

Naime, riječ je o starijoj kući koja se sastoji od šest dvokrevetnih spavaćih soba i velikog dnevnog boravka s kaminom. No zanimljivo jest da u njihovu domu nema interneta, a glumac je jednom prilikom objasnio zašto je odlučio svojoj djeci uskratiti internet te zašto ne voli mobilne telefone. - Otac sam dvoje tinejdžera, i ja sam nekad bio mlad. Shvaćam koliko je mladoj osobi danas teško u društvu. Vrlo je složeno vrijeme odrastanja, stvari se mijenjaju jako velikom brzinom. Svi smo svjesni učinka interneta i života na mreži. Čini mi se kao da djeca žive unutar tih uređaja - izjavio je svojevremeno.

Podsjetimo, uspjeh ga nije nimalo pokvario, za razliku od većine slavnih glumaca današnjice koji detalje svog privatnog i poslovnog života rado dijele na društvenim mrežama, Cillian nema nijednu društvenu mrežu, s obožavateljima se uvijek rado rukuje i popriča s njima te im potpiše autogram, ali fotografiranje redovito odbija.

On ne želi biti slavan i zapravo aktivno odbacuje ideju da bi to trebao biti. Pristaje na intervjue, nevoljko, ali radi to kako bi promovirao nove projekte, ali o svom privatnom životu u tim razgovorima ne razotkriva puno. U posljednjih nekoliko mjeseci Cillian je dao niz intervjua povodom premijere "Oppenhaimera" u kojem je, tvrdi glas struke, izvrsno odglumio oca atomske bombe J. Roberta Oppenheimera. Kruna je to Murphyjeve dugogodišnje suradnje s redateljem Christopherom Nolanom koji mu je nakon niza sporednih uloga u svojim uspješnicama; "Batman: Početak" (2005), u dva nastavka trilogije; "Vitez tame" (2008.) i "Vitez tame: Povratak" (2012.), "Početak" (2010.) i "Dunkirk" (2017.) konačno povjerio glavnu ulogu.

