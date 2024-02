Domagoj je prvi nominirani, a Gretić prozvao plavi tim: 'E to je sad opasna priča!

Kandidati su novi dan u 'Hell's Kitchenu' započeli pod dojmom prethodne večere. Plavci su, unatoč pobjedi na izazovu, bili loše raspoloženi zbog nesuglasica koje su uslijedile, dok je crvenima Emina još uvijek bila u mislima.

- Prespavana noć, osjeća se praznina, ali mi se moramo stabilizirati i ići hrabro u novi dan - konstatirala je Chiara.

Crveni su bili motivirani za daljnje natjecanje, pa je Roko rekao Vehidu neka preuzme svoje i vodi ih u pobjede. Plavi tim je za to vrijeme razgovarao o sinoćnjem izazovu, za koji je Josip zaključio:

- Iako smo dobili, sinoćnja drama s Marjanom nam je potisnula tu pozitivnu energiju i uskratila nam malo to veselje.

Razgovor se uskoro pretvorio u novu prepirku tijekom koje je Marjana optužila članove svog time da prebacuju krivnju i upiru prstom u druge.

- Vi ste odabrali svoj način nastupa, ja ne želim i neću biti dio toga - poručila je Marjana plavcima.

- Vi imate točno svaki tjedan osobu koju imate na tapeti. Prošli tjedan je to bio Josip, ovaj tjedan sam to ja, ali ja to više neću i izvolite prebaciti fokus na nekoga drugoga - rekla je ostatku svog tima.

- Nije da mi nju optužujemo bez veze, nije da je ona odlična, da sve savršeno napravi pa mi samo – 'eh, danas ćemo tebe'. Nije u tome bit, nego je imala najviše grešaka otpočetka - rekao je Domagoj. Marjana je zaključila da ipak u toj situaciji ima razumijevanja za svoje kolege:

- Najlakše je svaliti krivnju na nekog drugog. Ja znam da je to lakši put, ali to nije ispravan put. Ja sam odlučila da sam spremna na još jedan kompromis, još jednu šansu, mislim da to zaslužuju svi. Ali ako u timu svatko vuče na svoju stranu, onda to nije tim.

VEZANI ČLANCI:

Zatim su se kandidati spustili u kuhinju gdje ih je čekao chef Tom Gretić. Crveni su rekli Gretiću da je Vehid njihov odabrani vođa, a Gretić je zaključio:

- Ti si smiren, tebi će to ići.

Zatim je pitao plavce imaju li oni vođu u timu. Lucija istaknula Maura i rekla kako je on najveći stup i stijena u timu, dok Domagoj nije smatrao da je Mauro idealni vođa tima:

- Mauro ima taj neki prirodni instinkt vođe, ali mu nedostaju još neke stvari koje bi vođa trebao imati, tu staloženost, znači da ako se desi neka greška da ideš ispravljati tu grešku, naći rješenje, ne paničariti. Ako bude nekih problema, ja ću preuzeti.

Gretić je zatim kandidatima predstavio novi izazov – repliciranje njegovog jela.

- Želim da tanjur izgleda isto kao ovaj - rekao je chef i prezentirao file grdobine omotan u dimljenu slaninu, kremu od špinata, salata od crne leće i tikvice i dinstani koromač glaziran na maslacu, a za izazov su kandidati imali 80 minuta.

Plavi tim odlučio se zajedno skuhati svu leću koju će onda začiniti svatko za sebe.

- Ako leća ne bude kako treba, ginemo svi - komentirao je Domagoj. Crveni su također zajedno spremali leću, a za nju je bio zadužen Dominik.

Kao i tijekom svakog izazova, chef Gretić je obilazio kuhinje i gledao što rade kandidati. Dominika je tako upozorio da krivo priprema komorač i da će sav okus komorača završiti u tekućini u kojoj ga kuha.

U plavom timu Tomislav nikako nije mogao doći na red za korištenje kalupa kojim bi složio salatu od leće i tikvice pa mu je Marjana dala kalup koji je uži i dublji od onog koji mu treba, a Lucija je priznala da je olako shvatila to da imaju 80 minuta:

- Završavam, nemam pojma što radim, nemam pojma što mi je gotovo što nije... Kao - ma lako ćemo za 80 minuta.

Oba tima su za kušanje morala odabrati pet najboljih tanjura. U crvenom timu Dominik je sam rekao da ne želi da njegov tanjur ide na kušanje jer mu nije bio dobro složen, a plavi tim je odlučio Tomislavov, Markov i Josipov tanjur staviti sa strane.

Tomislav nije bio zadovoljan što je njegov tanjur isključen jer je smatrao da je odlično pripremio meso, a ni Josip nije bio sretan što je ostao sa strane:

- Donekle mi je krivo što nisu moj tanjur izabrali jer sam vidio da mi je riba savršeno pečena i lijepog je okusa, a nečije će možda biti presušeno.

Marjani se isto nije svidjelo što Josipovo jelo nije bilo odabrano za kušanje:

- Opet su morali naći neku žrtvu tako da su krenuli na Josipa što smatram da nije fer ni korektno.

- Ne zamjeram im danas ništa, ali mislim da ne bi trebali nastaviti ovim putem biranja tanjura samo po izgledu. Možda je nečije preslano pa baš zbog slanoće padnemo - zaključio je Josip na kraju.

Lucija i Sara bile su prve prozvane da donesu svoja jela Gretiću. Chef je bio zadovoljan Sarinim jelom:

- Jako dobro. Riba je super, fali pinkicu soli, koromač fin, mekan, lijepo začinjen. Sve u svemu, jako dobro. Lucijinim, pak, nije bio zadovoljan jer riba nije bila posoljena, file je omotala u previše slanine te joj leća nije bila dovoljno kuhana, a kako su plavci zajedno kuhali leću već na temelju Lucijinog jela moglo se zaključiti da je svima u timu leća ostala djelomično sirova.

Tada je Gretić, nezadovoljan Lucijinim jelom, postavio pitanje:

- Po kojem sistemu ste odabrali jela koja će se kušati? Jeste li probali jela koja su ostala sa strane?

Chef je zatim pozvao Marka da donese svoj tanjur. Markovo jelo nije bilo odabrano za kušanje jer mu špinat nije izgledao lijepo na tanjuru.

Gretić je pohvalio to što je Markov špinat dobro začinjen, kao i leća, a za grdobinu je dobio poseban kompliment:

- Postoje neki restorani koji grdobinu prodaju pod jastoga u termidoru, pastama. Ti si dobio taj okus jer si jako lijepo karamelizirao slaninu i to, da je sad u nekom umaku, to bi mogao prodati za triput veću cijenu jer bi ljudi mislili da je to jastog.

- Plavi tim, da ste poslali ovo jelo, dobili bi bod - rekao je chef plavcima i bod dodijelio Sari.

Sljedeći su na redu bili Domagoj i Chiara. Kao i u prethodnoj situaciji, chef je bio zadovoljan jelom crvenog tima i rekao Chiari:

- Riba je sjajna, sočna, začinjena, taman je pogođeno da nije sirova i da nije prekuhana. Koromač je u redu, fali mu mrvicu karamelizacije, sos nije prejak.

Za Domagoja, kao ni za Luciju, chef nije imao riječi hvale – riba je već na prvi pogled evidentno presušena, u leći je previše mladog luka, a u špinatu nema soli. Stoga Gretić zove Tomislava da donese svoje jelo.

Ovim jelom, koje nije odabrano za kušanje, Gretić je bio puno zadovoljniji nego Domagojevim pa je pozvao i trećeg čije je jelo odbačeno, Josipa.

- Ovi okusi su puno više definirani nego bilo što na tvom tanjuru - rekao je Gretić Domagoju.

Kada je chef ponovno pitao po kojem su sistemu birali jela za kušanje, Domagoj se pravdao da se radilo o timskom dogovoru, ali kad je Gretić pitao Tomislava i Josipa jesu li se oni slagali s tim koja jela idu na kušanje, obojica su priznala da se nisu slagala s odlukom.

- Imam osjećaj da vi a priori u ovim izazovima uvijek iste ljude mičete sa strane, što nije fer. Nikako - zaključio je chef i dodao:

- Mogli ste imati sad 2:0, a ovako gubite 2:0.

Sljedeći su na redu bili Vehid i Marjana. Gretić je pitao tko je odlučio da se leća hladi jer je u svim jelima plavaca koje je kušao leća bila ohlađena, a ne bi trebala biti. Marjana je rekla da je leća stavljena u šoker nakon kuhanja.

- Ja sam šokirala , ali ja dok sam to stavljala, ja sam rekla - leća je u šokeru. Mir, tišina, nitko nije u tome vidio grešku, niti je možda znao bolje da to ispravi, nego eto, to je to - rekla je Lucija.

Chef je bio zadovoljan Marjaninim jelom, pohvalio njenu pripremu ribe i dobro začinjavanje hrane, a Vehidu je rekao da je jelo, sve u svemu, neujednačeno, pa je tako Marjana osvojila prvi bod za plavi tim.

Roko Ć. i Mauro bili su sljedeći i Mauro je osvojio bod jer mu je jelo bilo začinjeno kako treba, dok je Rokovo na chefa ostavilo dojam bolničkog jela.

- Ja mislim da se vi toliko koncentrirate na tehnike, na kuhanje pa zaboravite soliti, a onda zaboravite i probati to - zaključio je Gretić.

Tea i Roko K. donijeli su svoja jela na kušanje. Iako je Gretić pohvalio Teu jer je dobro posolila jelo i sjetila se dodati maslinovo ulje na tanjur, grdobina joj je bila presušena pa je Roko odnio bod za crveni tim i impresionirao chefa Gretića koji ga je pohvalio kako uvijek radi uredno i precizno i dodao:

- Špinat nezačinjen, ostalo je jako blizu savršenstva. Riba sočna, lijepo začinjena, umak super, koromač mekan, začinjen, imaš prekrasan omjer tikvice, luka i crne leće koji daje tu potrebnu svježinu zajedno s octom i prekrasno se jede. Čak bi išao tako daleko da bi rekao – Roko, ovo je tanjur dana.

Crveni su tako pobijedili na izazovu rezultatom 3:2. Gretić im je čestitao na pobjedi, a plavima rekao:

- Morate funkcionirati kao tim, to ne znači da premalo kuhate leću ili da zajedno blanširate češnjak. To nije to. Tim znači da ćete uvijek pet najboljih tanjura staviti naprijed. To znači vjerovati jedan drugom i probavat hranu jedan drugom.

Plavi tim bi je svjestan da stanje u timu nije idealno. Lucija je tako rekla:

- Puno ljudi tu ima mišljenja koja ne izgovara, puno ljudi radi samo za sebe. Kad hoćeš nekom pomoći na kraju sam sebi najgore napraviš, a Josip zaključio:

- Ja mislim da je trenutno stvar ega pa se pokušavaju istaknuti neki ljudi, ali valjda će s vremenom shvatiti da treba malo ego spustiti na zemlju i biti realan.

Gretić je Domagoju i Luciji dao crne pregače i poslao ih u plavu kuhinju na dodatni izazov, a ostale kandidate poslao je u kuću.

- E to je sad opasna priča. Sad su dvije jako, jako važne i velike karike u plavom timu u mogućnosti da budu nominirane - prokomentirao je situaciju Roko Ć. Domagoj i Lucija su, čekajući izazov, komentirali kolege iz tima.

- Diglo mi je tlak što gospoda ne prihvaćaju greške za koje nisam samo ja kriva nego se prave ćelavi, mislim strašno - nezadovoljna je bila Lucija.

Slijedio je izazov pripreme odrezaka. Sous chefica Ivana pojasnila im je kako da najbolje ispeku odreske, a za izazov su trebali pripremiti 3 odreska u 20 minuta i to jedan medium rare, jedan medium i jedan medium well.

Oboje su pripremili dva odreska dobro iz prve, ali jedan su morali ponavljati. Kako je Lucija morala ponovno pripremati odrezak koji se kraće peče od onog koji je pripremao Domagoj, imala je malu prednost i pobijedila u izazovu.

Lucija je skinula pregaču, a Domagoj je gubitkom izazova postao prvi nominirani ovaj jedan. Kolege iz tima smatrali su da bi za Domagoja crna pregača mogla biti dobra jer bi ga mogla malo prizemljiti i natjerati ga da shvati da je jedan od njih.

