Na ekranu nepokolebljiv i seksi, a privatno: 'Ne volim biti razmetljiv, niti volim pričati o sebi'

Opak, nepokolebljiv, agresivan, istovremeno samozatajan i privlačan - ukratko karizmatičan lik kakav je Thomas Shelby iz "Peaky Blindersa" još nema konkurenciju otkako se 2013. pojavio na ekranima, a sve je to zasluga Cilliana Murphyja. Od navedenih karakteristika koje posjeduje lik, koji mu je donio svjetsku popularnost, ovaj 47-godišnji irski glumac dijeli samozatajnost, a po mišljenju brojnih obožavateljica i privlačnost, dok je u svemu ostalom čista suprotnost Tommyju. Uspjeh ga nije nimalo pokvario, za razliku od većine slavnih glumaca današnjice koji detalje svog privatnog i poslovnog života rado dijele na društvenim mrežama, Cillian nema nijednu društvenu mrežu, s obožavateljima se uvijek rado rukuje i popriča s njima te im potpiše autogram, ali fotografiranje redovito odbija. On ne želi biti slavan i zapravo aktivno odbacuje ideju da bi to trebao biti. Pristaje na intervjue, nevoljko, ali radi to kako bi promovirao nove projekte, ali o svom privatnom životu u tim razgovorima ne razotkriva puno. U posljednjih nekoliko mjeseci Cillian je dao niz intervjua povodom premijere "Oppenhaimera" u kojem je, tvrdi glas struke, izvrsno odglumio oca atomske bombe J. Roberta Oppenheimera. Kruna je to Murphyjeve dugogodišnje suradnje s redateljem Christopherom Nolanom koji mu je nakon niza sporednih uloga u svojim uspješnicama; "Batman: Početak" (2005), u dva nastavka trilogije; "Vitez tame" (2008.) i "Vitez tame: Povratak" (2012.), "Početak" (2010.) i "Dunkirk" (2017.) konačno povjerio glavnu ulogu.

- Nazvao me i na svoj neobičan način mi je rekao: Slušaj, napisao sam scenarij, riječ je o Oppenheimeru. Volio bih da budeš moj Oppenheimer. Pristao sam. Bio je to odličan dan - rekao je nedavno glumac u jednom od brojnih intervjua.

Dugo je Cillian čekao ovaj poziv i priželjkivao ulogu poput ove zbog koje je bio spreman na sve, pa čak ponekada jesti i samo jedan badem dnevno kako bi fizički postigao što veću sličnost Oppenheimeru. Bio je svjestan kako je na njegovim leđima veliki teret i odlučno i bez zadrške ga je prihvatio. Njegova partnerica u filmu, glumica Emily Blunt, rekla je kako tijekom snimanja Cillian nikada nije išao s ostatkom glumaca na večeru jer mu je "mozak bio prepun svega".

- Bilo je velikih, velikih pitanja s kojima smo se borili, to su bila ogromna etička, moralna pitanja. A Chris je napisao scenarij u prvom licu. Tako da sam znao da je puno tereta na mojim ramenima, iako imamo nevjerojatan glumački ansambl. Postojala je odgovornost koju sam osjećao igrajući ulogu. To je jednostavno način na koji ja radim. Jako me zaokuplja posao i nemam baš vremena za druženje. A u ovom filmu sam redovito preskakao večeru, jer nisam bio dobro društvo tada. Ali jednostavno je tako bilo. To je samo priroda posla - objasnio je glumac nedavno svoju povučenost i nedruželjubivost tijekom snimanja. Osvrćući se na svoj lik u filmu koji je po mnogima stvorio najveće zlo u modernoj povijesti, glumac je svoje viđenje te situacije opisao ovako:

- Zaista čvrsto vjerujem da bi film trebao postavljati pitanja publici. I ne želim prejudicirati ničije gledište, kada odu u kino, o tome što osjećaju o Oppenheimeru. Ono što ću reći jest da ga je Chris nazvao najvažnijim čovjekom koji je ikada živio, što god mislili o tome. To ovisi o vama. Ali mi živimo u svijetu koji je promijenio Oppenheimer. Živimo u nuklearnom dobu zbog onoga što je napravio Oppenheimer.

Ovaj je lik zapečatio njegov status filmske zvijezde, a upravo od toga je Murphy bježao cijeli svoj život, htio je biti glumac ali sav taj popratni folklor nikako se nije uklapao u njegov životni stil i osobnost koju je počeo graditi u gradiću Ballintemple u blizini Corka gdje se rodio i odrastao kao najstariji od četvero braće i sestara.

Njegova majka je predavala francuski, dok je njegov otac radio kao inspektor u Odjelu za obrazovanje i Cillian je odrastao s mlađim bratom Páidijem i dvjema mlađim sestrama Sile i Orlom. U ranoj dobi pokazuje svoj glazbeni talent i prve pjesme je počeo pisati i skladati već sa 10 godina. Dok je pohađao srednju katoličku školu imao je dobre ocjene, ali često je upadao u nevolje i zbog toga su ga redovito suspendirali s nastave. Tada kroz školsku dramsku grupu počinje otkrivati svoju novu strast - glumu.

Pridružio se dramskoj skupini koju je vodio direktor kazališne družine Corcadorca Pat Kiernan i kasnije je priznao kako mu je prvi susret s glumom pružio "ogromno uzbuđenje" i da se osjećao potpuno živ te je upravo to bio osjećaj za kojim je do tada tragao. Romanopisac William Wall, koji mu je bio profesor engleskog jezika, poticao ga je da se bavi glumom, ali tinejdžera Cilliana i njegovu buntovnu narav više je tada privlačila činjenica da postane rock zvijezda.

U kasnim tinejdžerskim godinama i ranim 20-ima pjevao je i svirao gitaru u nekoliko bendova zajedno sa svojim bratom Páidijem, a svoj najuspješniji bend su nazvali The Sons of Mr. Green Genes prema istoimenoj pjesmi Franka Zappe. Acid Jazz Records ponudio im je ugovor prema kojem su trebali snimiti pet albuma, ali to su odbili jer je Páidi još bio u školi i drugi razlog je bio novčane prirode, jer su smatrali da im diskografska kuća nudi premalo novaca za prava na Murphyjeve skladbe.

- Drago mi je što smo bili mudri i što nismo potpisali taj ugovor jer na neki način prepuštaš svoj život izdavačkoj kući i cijelu svoju glazbu im poklanjaš - rekao je Murphy u jednom intervju.

Nakon srednje škole upisao je studij prava na University College Cork, ali na prvoj godini je pao sve ispite i objasnio je kasnije kako uopće nije imao ambicija za taj fakultet i u tom je periodu bio zauzet svojim bendom. Ubrzo će se probuditi strast koju je zbog glazbe zapostavio. Naime, nakon što je u Corcadorcinoj produkciji pogledao "Paklenu naranču" u režiji Pata Kiernana počeo je koketirati s glumom i isprva mu je jedini motiv bio taj da što više bude u umjetničkim krugovima kako bi mogao biti pozvan na što više zabava i upoznati što više žena. Priznao je kasnije kako je bio jako uporan i stalno je vršio pritisak na Pata Kiernana sve dok ga ovaj nije pozvao na audiciju u Corcadorca Theatre Company, a u rujnu 1996. napravio je svoj profesionalni glumački debi na pozornici, glumeći u predstavi "Disco Pigs" irskog dramatičara Enda Walsha.

- Bilo je nešto u vezi s njim - bio je nevjerojatno zagonetan i ušao bi u sobu sa stvarnom prisutnošću, a vi biste rekli: "Moj Bože". I moram napomenuti da to nije bilo zbog njegovih plavih očiju - tako je Walsh opisao svoj prvi dojam nakon susreta s Cilianom. Kada se u jednom intervju prisjetio svoje prve uloge na kazališnim daskama, glumac je rekao kako je tada bio poprilično samouvjeren, jer nije imao ništa za izgubiti, a taj stav je odgovarao liku kojeg je igrao u predstavi. Ta predstava je sve zakotrljala i Cillian odlazi na dvogodišnju turneju s predstavom po Europi, Kanadi i Australiji, te definitivno napušta studij prava, ali i svoj bend.

Isprva glumi najviše u kazališnoj produkciji, a potom se početkom 2000-ih počinje pojavljivati u nezavisnim filmovima poput "On the Edge", te u kratkim filmovima, uključujući "Filleann an Feall" i "Watchmen".

Pojavio se i u mini-seriji BBC-a "The Way We Live Now" i u tom razdoblju preselio se iz Corka, prvo u Dublin na nekoliko godina, a zatim u London. Vrata značajnijim filmskim ulogama otvorila mu je glavna uloga u horor filmu Dannyja Boylea "28 dana kasnije". Casting redateljica Gail Stevens predložila ga je Boyleu jer ju je zadivio još u "Paklenoj naranči" i njezina je ideja bila da se na početku filma Cillian pojavi gol. Prisjetila se da je Murphy bio sramežljiv na setu, ali svi su bili oduševljeni njegovom sanjivom energijom koja je bila idealna za film koji je postigao veliki uspjeh. Njegov talent tako je izašao izvan okvira Ujedinjenog Kraljevstva i Europe te mu otvorio put k američkom tržištu te početku suradnje s Christopherom Nolanom kojem je Cillian došao na audiciju za ulogu Batmana u "Batman Begins".

Murphy nikada nije smatrao da ima pravo tijelo za superjunaka, ali je iskoristio priliku da se poveže s redateljem Nolanom. Iako je glavna uloga pripala Christianu Baleu, Nolan je bio toliko impresioniran Murphyjem da mu je dao sporednu ulogu dr. Cranea. Nolan je za magazin Spin rekao: "Murphy je imao najneobičnije oči, a ja sam stalno pokušavao izmisliti izgovore za njega da skine naočale u krupnim planovima." Cillian je znao da na audiciju dolazi Bale i u jednom razgovoru je rekao: Znao sam da je Christian Bale na audiciji, i rekao sam, "Očito, on bi trebao glumiti Batmana. Zašto sam uopće ovdje?' Ali bilo je zabavno. Sjajna je stvar reći svojoj djeci da si bio na audiciji za Batmana, a na kraju sam i profitirao od svega toga i ispala je dobra stvar.

Iako je snimio blockbustere i glumio uz bok legendama Hollywooda u brojnim filmovima, tek ga je Thomas Shelby u BBC-ovoj seriji "Peaky Blinders" u potpunosti odbacila u vrtlog slave i osigurala mu status seks simbola sve zahvaljujući hladnokrvnom, seksi i opasnom Thomasu, koji je u mnogočemu čista suprotnost smirenom i obiteljski nastrojenom Cillianu.

U početku, rekao je Murphy u jednom intervju, producentima serije bilo je teško zamisliti ga u ulozi Tommyja: "Nikad nisam glumio nekoga tko je ratni veteran, koji je fizički zastrašujuć i koji je tako razuman i jebeno pokvaren tip. Pa sam ih morao uvjeriti da ja zbilja mogu biti taj lik."

Steven Knight, kreator serije, bio je oduševljen kada je čuo da je Murphy zainteresiran za ulogu, ali nisu svi oko njega dijelili to mišljenje da je Cillian idealan za ovu ulogu. Knight je sve sumnje odbacio kada mu je Murphy poslao poruku s podsjetnikom da je transformacija njegova specijalnost. "Zapamtite: ja sam glumac", kratko je napisao i slomio Knighta i postao je Thomas Shelby.

Bez obzira na popularnost serije i status zvijezde ovaj irski glumac živi potpuno neopterećen teretom slave i od početka karijere funkcionira tako da šest mjeseci godišnje snima, a ostalih šest mjeseci u potpunosti je posvećen svojoj obitelji; supruzi, umjetnici Yvonne McGuinness s kojom ima dva sina; 17-godišnjeg Malachya i 16-godišnjeg Arana.

- Samo želim biti pristojan i ljubazan. To su staromodne vrijednosti, ali čini se da danas nestaju. Danas je normalno biti nasilnik i biti ženomrzac. Ta gledišta dobivaju potvrdu u cijelom svijetu. Ne biti razmetljiv, ne pričati previše o sebi - toga se pokušavam držati. Tako sam odgojen. Ne uspijevam uvijek. Žena ili djeca će mi reći ako ne uspijevam u tom stanju, ali to je sve što stvarno želim učiniti. I dobro raditi svoj posao. To je važno - istaknuo je jednom prilikom.

Sa suprugom je u braku od 2004. godine i već godinama žive povučenim obiteljskim životom u Monkstownu, predgrađu Dublina, uz obalu Irskog mora.

- Možda bi mi u mojim dvadesetima bilo dosadno u Monkstownu, no sad mi odgovara mir. Mnogo čitam, gledam filmove, slušam glazbu, šećem s našim labradorom Scoutom, ponekad odem na jedrenje ili veslanje... I djeci se sviđa. Prvo su negodovali jer odlazimo iz Londona, ali smo im obećali da će dobiti psa pa su pristali. Naravno, sada ga jedino ja izvodim van, no uživam u tome - ispričao je o svom životu u predgrađu koji obožava i zato nikada nije htio živjeti u kaosu Hollywooda i u takvom okruženju odgajati svoju djecu. Murphy je odgojen kao rimokatolik, a onda je tijekom istraživanja za ulogu fizičara i astronauta u filmu "Sunshine" iz 2007., shvatio kako je ateist. Desetak godina kasnije je rekao da katolička vjera još uvijek oblikuje njegov moral. Više od 15 godina je bio vegetarijanac i iako je većina mislila da je tu odluku donio iz moralnih pobuda, zapravo je razlog bio sebične prirode jer je meso prestao jesti zbog straha kako će oboljeti od bolesti kravljeg ludila. Mesu se vratio zbog Thomasa Shelbya, jer je morao dobiti na kilaži za ovu ulogu i od tada opet jede meso.

