Glumac iz kultnog filma 'Ratnici podzemlja' preminuo nakon borbe s teškom bolesti

David Harris, glumac koji je u kultnom klasiku "Ratnici podzemlja" utjelovio člana bande Cochisea, preminuo je u 76. godini života.

Harrisova kći potvrdila je njegovu smrt za The New York Times, dodajući da je preminuo u petak u svom domu u New Yorku nakon borbe s rakom.

U filmu iz 1979. godine, koji je režirao Walter Hill, David Harris glumio je člana bande Cochisea. Radnja filma prati članove bande dok se kreću od Bronxa prema svom rodnom Coney Islandu i pokušavaju izbjeći sukobe s ostalim bandama koje ih progone zbog lažne optužbe za ubojstvo.

“To nije bio tipičan film o bandama. Bilo je futuristički. Bio je poput "Sedam samuraja". Temeljen je na grčkoj vojsci koja je bila uhvaćena iza neprijateljskih linija, a morali su se boriti cijelu noć kako bi se vratili na svoju liniju - to je istinita priča.Mislili smo da je to mali film koji će se odraditi i otići, i nitko više o njemu neće govoriti”, rekao je Harris u intervjuu 2019. godine. “Bio sam u Hong Kongu, bio sam na Filipinima, bio sam u Tokiju. Snimio sam mnogo filmova, ali izađem iz aviona i ljudi kažu, 'To je tip iz "Ratnika podzemlja".

GALERIJA: U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

Iako mu je to bila najpoznatija uloga, Harris je glumio i u mnogim serijama, uključujući Hill Street Blues, MacGyver, ER, Law & Order: Special Victims Unit i NYPD Blue. Osim toga, glumio je i u filmovima kao što su Brubaker, Quicksilver i James White, a 2016. godine izjavio je da glumcima puno znači što Ratnici podzemlja i dalje privlače pažnju nakon svih tih godina.

VEZANI ČLANCI:

Njegov projekt kojim se probio bio je TV film 1976. nominiran za Emmyja "Sudac Horton i dečki iz Scottsboroa", u kojem je glumio Haywooda Pattersona. Sljedeće godine dobio je ulogu filmu "Tajna služba", u kojoj glume Meryl Streep i John Lithgow. Harris je rođen u New Yorku 18. lipnja 1949. Pohađao je Visoku školu izvedbenih umjetnosti, gdje mu je jedan od profesora engleskog preporučio da se pridruži dramskom odjelu. "Zaljubio sam se u to", rekao je u intervjuu za "The Claw's Corner" 2022. "Rekao sam, znate što, mislim da je ovo moja niša."

VIDEO: Omiljeni glumac iz 'Prijatelja' preminuo je lani, a prije smrti otkrio je kako je potrošio 9 mil. dolara pokušavajući ostati trijezan