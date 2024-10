Petra iz 'Braka na prvu' otkrila kakva joj se neugodnost dogodila pa se našalila: 'Taman sam smršavila, znači bit će jeftinije'

Liječnicu Petru Meštrić publika je upoznala u RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", a nakon showa Petra je ostala izrazito aktivna na društvenim mrežama gdje privlači pozornost. Petra je ovoga puta ispričala što joj se dogodilo. Naime, pauk služba odnijela joj je auto, a Petra je sve snimila. Petra je otkrila da ide po auto koji joj je dignuo pauk. Društvo joj je pravila prijateljica, a u raspravu se uključio i vozač. Petra nije znala koliko se plaća pauk službi, a vozač je otkrio da se radi o nekih 300 eura. "Ako platiš u roku 2-3 dana, onda jeftinije", kazao je te dodao da se gleda i po kilaži. "Po kilaži?! Super, taman sam 15 kilograma smršavila, znači bit će jeftinije", našalila se, a prijateljica i vozač su dodali da se radi o kilaži automobila, a ne njezinoj.

Na svojim Storyjima otkrila je i da su radnici u pauk službi bili simpatični i profesionalni. "Dovela sam vam jednog vašeg vjernog kupca. Ona je tu toliko često d ajoj neki popust morate dati", rekla je Petrina prijateljica kada su stigle do pauk službe. Djelatnici su prihvatili šalu te rekli da ne može 3+1 gratis nego tek nakon sedmog puta.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Meštrić je otkrila kako je u posljednje vrijeme izgubila 17 kilograma i njezine objave na Instagramu izazivaju divljenje koliko je dovela svoju liniju u formu. Za takav rezultat zaslužni su njezini redoviti treninzi to dva do tri puta s trenerom Stefanom Modrićem. Kako izgledaju njezini treninzi i kakvu prehranu je uvela kako bi postigla ovakve rezultate Petra je ispričala za RTL.hr jednom prilikom.

- To budu vježbe snage jer on zna da ću kardio odraditi sama, najviše smo fokusirani na donji dio tijela kako je već to kod žena popularno, a on se trudi da u tom satu treninga odradimo cijelo tijelo. Omjer gornjeg dijela naspram donjeg je otprilike 30:70 , on me gleda i kontrolira... To mi pomaže jer mi baš treba ta vrsta podrške, volim reći da bude strog. Osim toga, hodam na traci uz glazbu ili video, a nekad sam i učila kako sam upisala doktorat pa i učim na traci - to su neki noviteti - priča Petra.

Prije je, veli, puno vremena provodila i u automobilu, a sada se trudi više hodati. Velike i značajne promjene uvela je i u prehranu i počela je i sama više kuhati što joj je financijski isplativije i uvijek je sigurna kako je pojela zdrav obrok. Petra ne skriva kako izgleda njezin plan prehrane i ispričala je što obično jede za doručak, ručak i večeru.

GALERIJA U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život

- Moja fora je za doručak jesti tunu i posni sir s malo integralnog tosta, nisam obožavateljica slatkog doručka. Ponekad ipak pojedem proteinski puding ili shake. Stavim običan jogurt, mjericu proteina, neku voćku - to je fino, a nije previše slatko. To su neke verzije do ručka. Za ručak na papiru za pečenje napravim meso ili ribu, a uz to neku bazičnu salatu ili brokulu kuhanu u slanoj vodi, zelenu salatu s maslinovim uljem, ciklu u tegli obožavam. Jednom tjedno ispečem i pomfrit na papiru za pečenje, često i morske plodove s pirovim brašnom ili integralnom tjesteninom - kaže Petra.

Dodaje kako je njezin problem što stalno ide na vagu i to nije dobro veli, ali joj to daje osjećaj sigurnosti da svoju kilažu ima pod kontrolom. - Iako taj napredak vidim i po odjeći, a najviše po hlačama. Sve mi je veliko, morat ću cijelu garderobu mijenjati - kaže.

VIDEO Baby Lasagna se oženio!