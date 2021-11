Gledatelji napali Gogu: Njezini ispadi grozni su i provocira od samog početka

Odnos Goge i Bernarda u showu "Brak na prvu" iz tjedna u tjedan postaje sve gori i svađaju se gotovo svaki dan. U jučer prikazanoj emisiji Goga i Bernard išli su na lončarstvo, a kad su došli kući, nastavili su pričati o večeri na kojoj su bili dan ranije. Bernard joj je pokušao objasniti kako joj je samo htio pomoći, što je Gogu dodatno živciralo. „Nemoj mi pomagati zato što su kamere tu“, rekla mu je da bi se na kraju Bernard jako iživcirao i posvađali su se. Goga mu je govorila da se ne dere na nju jer je imala nasilan brak, a on njoj da je jako bezobrazna.

„Kako bih se osjećala kad jedan čovjek skoči i kaže da će me baciti kroz prozor, tu se dere na mene? Daj, snizi taj ton!“ rekla je Goga, a Bernard je naglasio kako je dosad uvijek šutio i prelazio preko svega. „I sad prvi put kad se njoj netko suprotstavi, sad ne valja, sad sam ja agresivac“, govorio je i nastavio objašnjavati kad su kamere upaljene, da Goga uvijek želi voditi glavnu riječ, ima dvosmislene komentare i stalno govori protiv muškaraca... „Očito je da se ne slažemo i da smo se razišli u svemu“, rekla je ona, a Bernard dodao: „Mislim da ćemo to teško popraviti.“ Goga je odlučila prekinuti taj razgovor i otišla je u sobu, a Bernard je bio jako razočaran jer misli da to nije zaslužio te dodao da mu je dosta omalovažavanja. „Za mene više ne postoji. Sad bih spakirala kofere i otišla doma. Iako su dosad uglavnom gledatelji bili na Goginoj strani, sada lagano mijenjaju mišljenje i nakon sinoć prikazane emisije imali su samo negativne komentare na račun njezina ponašanja.

"Goga liječi svoje frustracije na Bernardu, ako ti se već od samog početka nije svidio, mogla si bit toliko iskrena prema njemu i sebi i odustati odmah na početku, a ne vrijeđati ga i davati mu lažnu nadu. Kaj ta žena sebe ne čuje?? Od samog početka provocira do bola. Ne bih je ja trpjela za nikakve pare... Znala je u što se upušta, a za njene traume Bernard joj je najmanje kriv. Dok je još mislila da živi u vili, čak ga je i prihvatila, ali nakon Poreča totalno se promijenila prema njemu. Previše providno. Živčana, isfrustrirana osoba, narcisoidna, sve u svemu ne bih ju podnosila. Mislim da je i materijalista kad je vidjela gdje Bernard živi, promijenila je ploču, sigurno je mislila čovjek s mora ima apartmane i vile, a sad od toga nažalost ništa. Žalosno sve to... bez zeke sada, ali što nije bit u tome da je osoba bitna, a ne materijalno.. pa ljepše je nekako i mali stan, mali kutak, s dobrom osobom... skromnost je vrlina koja danas eto ne igra ulogu više... tužno. Ako ne želi bit s njim neka mu lijepo kaže, a ne da on trpi nju i njezine ispade koji su grozni od trenutka kad je bila kod njega u Poreču. Bolje se razići kao ljudi, frendovi nego ovako ružne riječi govoriti koje bole i ponižavaju dobru volju i želju Bernarda da možda bude nešto od njihove veze", poručili su gledatelji.

