Glazbena zvijezda završila na rehabilitaciji nakon razvoda, tjedan dana liječenja plaća 10.000 eura

Britanska pjevačica Lily Allen odlučila je potražiti profesionalnu pomoć u ekskluzivnom rehabilitacijskom centru u Sjedinjenim Američkim Državama nakon emotivnog sloma uzrokovanog raspadom braka s glumcem Davidom Harbourom, prenosi Daily Mail. Tjedan dana boravka u specijaliziranom centru za liječenje trauma košta približno 10.000 €, a Allen će tamo provesti nekoliko tjedana.

Program uključuje intenzivne grupne terapije, individualna savjetovanja te strukturirani program koji naglašava važnost zdravog životnog stila kroz pravilnu prehranu i redovite šetnje prirodom.

Podsjetimo, brak 39-godišnje pjevačice i zvijezde Stranger Thingsa završio je u prosincu 2024. godine, nakon što je Allen otkrila da njezin suprug koristi aplikaciju za upoznavanje Raya. Izvori bliski pjevačici tvrde da je posebno teško podnijela povratak u njihov zajednički dom u Brooklynu, gdje ju je mučila pomisao da bi David mogao biti negdje u gradu s drugom ženom.

- David joj je nekada bio spasitelj, a sada je okidač za njezine traume - izjavio je izvor blizak pjevačici za britanske medije. Allen je i sama priznala da se njezino mentalno zdravlje pogoršavalo. Doživjela je napad panike tijekom božićnih praznika, morala je napustiti kazališnu predstavu na polovici, a priznala je da se "nije mogla koncentrirati ni na što osim na bol kroz koju prolazi".

Prije odlaska na rehabilitaciju, Allen je zbrinula svoje kćeri Ethel (11) i Marnie (13), dogovorivši s Harbourom da se brine o njima tijekom njezine odsutnosti. Izvori navode da djevojčice obožavaju svog očuha i nisu u potpunosti svjesne situacije između njihove majke i njega.

Tijekom boravka u centru, pjevačica neće imati pristup mobitelu i društvenim mrežama, što je sama opisala kao olakšanje, ističući negativan utjecaj tehnologije na mentalno zdravlje i međuljudske odnose. Prijatelji i bliski suradnici vjeruju da je ovo odgovoran korak prema oporavku i da će joj pomoći da se vrati svojoj djeci kao bolja verzija sebe.

Podsjetimo, Lily je nedavno je otvoreno priznala da se bori s mentalnim zdravljem i gubitkom apetita. Kako bi se lakše prilagodila životu u New Yorku, kamo se preselila sa svojim kćerima te sada bivšim suprugom, pjevačica je potražila stručnu pomoć. U emotivnom razgovoru sa svojom najboljom prijateljicom Miquitom Oliver, tijekom snimanja njihovog zajedničkog podcasta "Miss Me?", Lily je iskreno podijelila svoja iskustva s mentalnim zdravljem.

"Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem", izjavila je Lily. "Moja terapeutkinja i ja razgovaramo o tome, i ona me pita: 'Koliko dugo to traje?' Odgovorila sam joj da traje otprilike tri godine, a ona mi je na to rekla: 'Dobro, zašto to nisi prije spomenula?'". Allen je kazala kako nije da nešto skriva, te da joj se jednostavno nije kao nešto što je pri vrhu popisa važnih tema o kojima trebam pričati. Zaključila je kako očito jest.

Inače, Lily i David upoznali su se 2019. godine upravo preko aplikacije Raya, a vjenčali su se 2020. u Las Vegasu. Njihov brak završio je krajem 2024. godine, kada je Allen navodno otkrila da Harbour koristi dating aplikaciju dok je bio u Atlanti, gdje se preselio zbog snimanja posljednje sezone "Stranger Things".

