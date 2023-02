Franko 'pao' na pitanju iz geografije uz neiskorišten džoker i osvojio 5000 eura

Troje natjecatelja nastupilo je u novom izdanju popularnoga kviza "Tko želi biti milijunaš?" Emil Matuša iz Pirovca natjecanje je napustio sa 150 eura. Zaustavljen je na devetom pitanju iz filma. Franko Škare iz Splita odlučio je odgovarati bez pomoći džokera za 10.000 eura iako nije bio siguran u odgovor. Otišao je s iznosom drugog praga od 5000 eura. Dominik Pipunić iz Zagreba sa 150 eura i svim džokerima na raspolaganju nastavlja svoj pohod na milijun u idućoj emisiji.

Ovotjedno izdanje kviza otvorio je Emil Matuša iz prošle emisije. Rođen u Zagorju, oženjen u Pirovcu, radi u šibenskoj Gimnaziji kao profesor geografije. Na sedmom pitanju trebao je odgovoriti koja je humanitarka poznata kao Dama sa Svjetiljkom jer je ranjene vojnike obilazila i noću: Malala Yousafzai, Florence Nightingale, Melinda Gates ili Majka Terezija.

Nije znao odgovor pa je zatražio pomoć publike. Njih 2% odlučilo se za Malalu Yousafzai, 43% za Florence Nightingale, 6% za Melindu Gates, a 49% za Majku Tereziju. - Vjerovati publici ili koristiti džoker, rekao je Emil.

Postoci publike nisu bili dovoljni da im iskaže povjerenje pa je na ovom pitanju upotrijebio i džoker "pola-pola". Ostali su odgovori B - Florence Nightingale i C - Melinda Gates.

Odlučio se za odgovor B - Florence Nightingale i tako osvojio 600 eura.

Začetnica modernoga sestrinstva imala je nadimak Dama sa Svjetiljkom. Istaknula se njegom ranjenika tijekom Krimskog rata, pojasnio je Tarik. Za 1000 eura upitan je koji je bend u Zagrebu promovirao albume "Black and Blue" i "Bridges to Babylon"?: Bon Jovi, Metalica, The Rolling Stones ili U2.

- Nije baš moje područje što se tiče glazbe, ne usudim se gađati, rekao je Emil.

Pozvao je džokera, koji je odmah odgovorio da se radi o Rolling Stonesima, ali je rekao da ga ne uzima sa stopostotnom sigurnošću. Bez oklijevanja prihvatio je džokerovu sugestiju i odlučio se za odgovor C- Rolling Stones i osvojio 1000 eura.

Pitanje za 2500 eura glasilo je kojeg su revolveraša glumili Paul Newman, Kris Kristofferson, Val Kilmer i Emilio Estevez? Billyja the Kida, Doca Hollidaya, Jesseja Jamesa ili Pata Garretta. Emil je rekao da ga sve vuče na odgovor D - Pata Garretta, što je ponudio i kao konačan odgovor.

Nažalost natjecanje je napustio sa 150 eura, budući je točan odgovor bio A - Billyja the Kida.

Najuspješniji u prvoj večerašnjoj igri "Najbrži prst" bio je Franko Škare iz Splita. Djelatna vojna osoba radi u Hrvatskoj ratnoj mornarici 25 godina i otac je dvoje djece. Na devetom pitanju trebao je znati kako se zvao brod od papirusa kojim se Thor Heyerdahl otisnuo na putovanje preko Atlantika: Šiva, Jupiter, Amaterasu ili Ra.

Zatražio je mišljenje publike koja je glasovala 25% za Šivu, 40% za Jupiter, 20% za Amaterasu i 15% za Ra.

- Moj je favorit prošao najgore u ovoj priči, rekao je Franko. Zatražio je i džoker "pola-pola". Ostali su odgovori Šiva i Ra. Odgovorivši pod D - Ra osvojio je 2500 eura. Jedanaesto pitanje glasilo je: Finska je Zemlja Tisuću Jezera. Koja je država Zemlja Tisuću Brežuljaka? Moldavija, Mongolija, Paragvaj ili Ruanda.

Iako je imao džokera "zovi" na raspolaganju, rekao je da je ovo pitanje na kojem ništa ne gubi jer je osvojio iznos drugog praga pa je odlučio samostalno odgovarati. Mongolija mu je zvučala najviše i to je ponudio kao konačan odgovor, no pogriješio je. Točan odgovor je Ruanda.

Napustio je game-show uz neiskorišten džoker s iznosom drugog praga od 5000 eura.

Kao što je rekao Tarik Ruanda se sastoji od blagovalovitih visokih ravnjaka 1500 do 2000 m koji se postupno spuštaju prema dolini rijeke Kagere na istoku. Drugi "Najbrži prst večeras" imao je Dominik Pipunić, 22-godišnji student iz Zagreba. Odgovorivši točno na pet pitanja osvojio je iznos prvog praga od 150 eura i pozivnicu za iduću emisiju.

VIDEO: Daniel Popović o Euroviziji i Letu 3: ‘Pjesma je primjerena trenutku, a moja Đuli bi danas ispala u polufinalu’