Daniel Popović o Letu 3: 'To je primjereno trenutku, a moja Đuli bi ispala u polufinalu'

Daniel Popović (67) prije 40 godina predstavljao je tadašnju Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije s pjesmom "Džuli" osvojio četvrto mjesto. Glazbenik je pratio i nedavnu Doru u Opatiji na kojoj je pobijedila grupe Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ", a za Večernji list je komentirao pjesmu o kojoj svi pričaju u Hrvatskoj.

- Ovo ŠČ je primjereno ovom trenutku, a što se tiče Eurosonga sve se mijenja. Mi starimo, glazba ide naprijed, malo nazad, malo restro i sve je ok. Volio bih da pjesma pobijedi, samo da ne bude raketa u Liverpoolu. Što se tiče samog performansa nisam baš za pokazivanje golih riti jer to gledaju i djeca, a kad gledamo izvođenje i koreografiju, tu su specifični. Ja im želim svu sreću. Viralni su, kao što je Konstrakta bila prošle godine. Kako su oni Finci pobijedili svirajući rock i s maskama na glavi, tako i oni imaju šanse - kazao je Popović i dodao kako je Eurosong danas globalno popularan.

- Eurosong je sve popularniji, čak je i Amerika preuzela licencu. Vjerujem da će se to objediniti u svjetski festival. Živimo u globalnom selu, život ide brzo - kazao je Daniel i odgovorio na pitanje kako bi prošla njegova Džuli na današnjem Eurosongu.

- Nikako! Ispala bi u polufinalu - rekao je Popović.

Inače, grupa Let 3 predstavljat će nas u Liverpoolu, gdje se održava ovogodišnja Eurovizija nakon što je prošle godine pobjedu odnijela Ukrajina i njihov predstavnik Kalush Orchestra. Međutim, zbog ratne situacije Ukrajina je zaključila kako se tamo ne može održati natjecanje pa je pao izbor na Englesku. Sudeći prema brojkama na YouTubeu, Let 3 mogao bi dobro proći u rezultatima. Na službenom kanalu Eurovizije njihova pjesma "Mama ŠČ" ima 1,4 milijuna pregleda, a više od njih ima samo predstavnica Norveške Alessandra. Što se kladionica tiče, u vodstvu je ponovno Ukrajina, koja ima 21 posto šanse za pobjedu.

Na drugom mjestu je Švedska, premda njihova pjesma još nije objavljena, a treća je Norveška. Let 3 je trenutno na kladionicama na 15. mjestu, s 2 posto šanse za pobjedu.

U razgovoru za HRT Damir Martinović Mrle iz Leta 3 pričao je o reakcijama na pjesmu "Mama ŠČ".

– Volim kad su zabrane. Od zabrana nama uvijek lijepo rastu brkovi i još neke stvari koje ne smijem sada reći – komentirao je Mrle. Osvrnuo se i na reakcije iz susjedne nam Srbije vezane za traktor jer su pojedini mediji u Srbiji objavili da Let 3 pojavljivanjem na traktorima aludira na progon Srba 1995. te pozvali sve ljude da gledaju naprijed i prestanu se "batrljati u glibu" prošlosti.

– Drago mi je što me to opet pitate, bilo bi užasno neukusno sprdati se s takvom nečijom situacijom, sa situacijom u kojoj su se ti ljudi tada našli. Ni Let 3, ni ja, ni itko od nas ne bi nikada ništa slično napravio. To jednostavno nije naš stil i to nije ljudski način ophođenja prema ljudima – istaknuo je Mrle. Dosta se ovih dana pisalo i o tekstu pjesme "Mama ŠČ", za koji Mrle kaže: - Tekst nije tako nepoznat. Traktor je internacionalna riječ, ŠČ je također internacionalna riječ, i mama isto, više-manje to se sve razumije. Sam naš nastup dosta je razumljiv i tih par riječi može se jako dobro povezati. ŠČ je postao izraz koji se od Dore koristi sve više u svakodnevnom govoru i postao je popularan.

