FOTO Žanamari rujan pozdravila u vrućem izdanju, pratitelji: 'Savršenstvo'

Pjevačica Žanamari Perčić na društvenim se mrežama često javlja u izazovnim izdanjima te diže temperaturu. A ove posljednje vruće dana iskoristila je kako bi se malo osvježila. Žanamari je sada na Instagramu objavila fotografije na kojima je pozirala u ružičastom kupaćem kostimu na luftiću u obliku flaminga. Žanamari je ovom objavom pozdravila dolazak rujna te istaknula svoje obline. "Pozdrav rujan. Potrudit ću se da budeš moj mjesec" poručila je te dobila brojne komplimente. "Savršenstvo", "Sve je tvoje", "Ružičasta ti odlično stoji", "Woow", pisali su joj.

Podsjetimo, Nives se i nedavno javila na Instagramu gdje je pozirala u dekoltiranoj haljini koja je savršeno ocrtavala njezinu zavidnu liniju. Balansirana prehrana i redoviti treninzi zaslužni su za njezin savršeni izgleda, a kao i obično i ispod ove fotografije pratitelji su joj udijelili brojne komplimente. - Žena lavica. Izgledaš vrhunski. Haljina je ludilo. Ma Žana top! Ljepoto zakon si. Elegantna i zanosna - bili su neki od komentara ispod ove objave koja. Žanamari često dijeli videe na kojima pokazuje kako trenira, a koliko joj ova aktivnost znači, istaknula je i samo dan nakon Božića kada se uputila u teretanu.

Tada je pokazala koje je vježbe izvodila, a kameru je namjestila tako da je snima iz žablje perspektive te tako istaknula svoje obline u ljubičastim tajicama i topu. Žanamari je i ranije govorila o svojoj tjelovježbi. – Ljudi me često pitaju zašto radim iste vježbe, ali trebaš raditi iste vježbe da bi to s godinama urodilo nekim plodom – kazala je i otkrila kako se bavi fitnessom još od srednje škole te da joj je bilo zabavno kad je krenula. – Nisam ni ja svakome top. Nekome sam lijepa, a nekome nisam, ali problem je kod ljudi što broje godine pa govore kako ne smiješ obući to, pogotovo ako si starija od 30 godina – rekla je pjevačica koja se često pohvali izazovnim odjevnim kombinacijama.

Ove godine dosta se pisalo o njezinom braku te su mnogi nagađali kako se pjevačica rastala od supruga Marija Perčića. Pratitelji su prije godinu dana primijetili kako je Žanamari obrisala sve fotografije sa suprugom s Instagrama, a ranije ga je često znala dijeliti na društvenoj mreži. - Gdje je nestao Mario? - zabrinuto su pitali njezini pratitelji, a ubrzo nakon Žanamari je objavila citat koji su mnogi povezali s problemima u braku s Mariom.

- Budite s onom osobom koja vam kada izlazite van kaže da se čuvate, a ne bude ljuta zbog toga. Partnerstvo, a ne vlasništvo - objavila je brineta na Instagramu. Nedavno je ovaj par zajedno nastupio u Tučepima gdje je Žanamari izvodila poznate hitove dok ju je suprug Mario, umjetničkog imena Joshua Macks pratio na gitari. Dio atmosfere s ovog nastupa Žanamari je podijelila na Instagram storyju i tako na najbolji način ušutkala sve one koji su tvrdili da joj je brak u krizi.