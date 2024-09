Reper Rich Homie Quan preminuo je iznenada u 34. godini, djevojka ga je pronašla bez svijesti u njihovom domu

Reper Rich Homie Quan (33) preminuo je u četvrtak, a uzrok smrti još je nepoznat. Pravog imena Dequantes Lamar svoj proboj na glazbenoj sceni napravio je 2013. zaraznim pjesmama "Type of Way" i "My Nigga", a do tada je uglavnom uživao popularnost u rodnom gradu Atlanti gdje je već 2008. s pjesmom "Stay Down" s the Stack Money Boyzom ostvario veliki uspjeh. U svojim javnim nastupima Lamar je otvoreno govorio o pljačkama u kojima je sudjelovao kao 21-godišnjak zbog čega je u zatvoru proveo 15 mjeseci.

Rekao je kako je vrijeme u zatvoru kratio čitanjem knjiga Jamesa Pattersona i Sandre Brown, kao i pisanjem pjesama. Imao je problema i s drogom i 2017. godine je bio osuđen za posjedovanja droge s namjerom za distribuciju, ali su 2019. godine odbacili tužbu zbog nedostatka dokaza. Lamar je bio najstariji od troje braće i sestara i bio je blizak s roditeljima.

Kao dječak je maštao o tome da se profesionalno bavi bejzbolom u kojem je bio jako dobar. Dobio je i stipendiju na Fort Valley Stateu zbog toga, ali na kraju je morao odustati jer je školarina bila previsoka i nije imao novaca. U intervjuu objavljenom samo dan prije vijesti o njegovoj smrti, Lamar je bio srdačan prema mladoj novinarki koja mu je rekla da je odrasla gledajući ga. "Kada to čujem osjećam se staro", našalio se reper. U tom intervju pričao je i o svojim planovima za budućnost i rekao je:

“Samo želim da ljudi cijene glazbu. Kada uđem u studio, strastven sam oko toga i ne želim stvarati glazbu koju će ljudi za dva dana zaboraviti", rekao je i dodao kako priprema nove stvari i planira ih objaviti prije svog rođendana koji je trebao proslaviti 4. listopada. TMZ piše kako je njegova djevojka uputila poziv hitnim službama u četvrtak i rekla je kako Richie ne diše te mu ne čuje otkucaje srca. U pozivu je rekla kako ga je pronašla na kauču u njihovom domu te mu je počela ići pjena iz usta kada ga je pokušala pomaknuti.

