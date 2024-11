FOTO Rodila je Sementa Rajhard: Glumica je podijelila prve slike sinčića: 'Ljubav zauvijek'

Glumica Sementa Rajhard i poduzetnik Vanja Brundula dobili su drugo dijete, objavila je 33-godišnja Riječanka na svom Instagram profilu. Nakon kćerkice Stelle (4), sretna obitelj postala je bogatija za sinčića kojem su nadjenuli ime Vito. - Ljubav zauvijek. Vito - napisala je u opisu objave u kojoj možemo vidjeti prve zajedničke prizore Stelle i Vita.

Čestitke roditeljima stižu sa svih strana: - "Čestitam maco", "Čestitke ponosnim roditeljima", "Mala cimerica ga puno pozdravlja", "Čestitam od srca na prinovi" - neki su od mnogobrojnih komentara pratitelja. Zanimljivo, glumica i pjevačica ime za sina osmislila je još prije pet godina: - Prije pet godina smo imali to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom - rekla je prije Sementa u intervjuu za In Magazin.

Sementa je u lipnju je otkrila da je trudna već četiri mjeseca, te da dječačić na svijet dolazi ove godine. S poduzetnikom Vanjom Brundulom već ima jedno dijete. ''Trudna sam. Čekamo našu prinovu, četiri mjeseca je prošlo. Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina'', kazala je za Story te dodala: ''Dečko nam dolazi. Razmišljali smo o imenu, ali to ćemo još zadržati za sebe.''

Sementa se udala prošle godine u lipnju za poduzetnika Vanju, svog dugogodišnjeg partnera. Bračne zavjete izmijenili su u Gornjoj Stubici u dvorcu Oršić, lokaciji koja je zaista bajkovita. Na svadbi su među uzvanicima bile i mladenkine kolegice Vanda Winter, Martina Stjepanović Meter te Katarina Baban, a one su i podijelile prve fotke s vjenčanja na društvenim mrežama. Na vjenčanju je pjevala Vanna. Vanja i Sementa imaju kćer Stellu, a sudbonosno 'da' rekli su već 2019. kod matičara. Učinili su to u krugu obitelji, a javnost je tu lijepu vijest doznala tek godinu dana kasnije.

Podsjetimo, prije dva mjeseca glumica je na Instagramu podijelila fotku na kojoj se vidi njen trudnički trbuščić. Sementa broji sitno do poroda, a to je dala naslutiti i statusom koji je dodala uz sliku na kojoj pozira u traper haljini. "Još malo. Još malo. Još malo. Još malo. Još………." napisala je uz objavu. Fotku su lajkale brojne poznate osobe, kao što su glumica Lana Gojak Bajt, voditeljica Nives Ivanišević, bivša voditeljica Antonija Stupar Jurkin, glumica Ana Begić Tahiri i glumica Bojana Gregorić Vejzović.

