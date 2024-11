Ronaldo uoči utakmice najavio svoj novi uspjeh: 'Srušit ćemo internet'

Poznato je da se portugalski nogometaš Christiano Ronaldo bavi i poduzetništvom u okviru kojega vodi i YouTube kanal, a upravo je tamo obećao iznenađenje koje će "srušiti internet", a obožavatelji već nagađaju tko bi to mogao biti. Ronaldo je razveselio fanove u kolovozu kada je najavio svoj novi YouTube projekt pod nazivom "UR Cristiano", koji je u samo mjesec dana prikupio više od 60 milijuna pretplatnika. U svom posljednjem videu, tijekom razgovora s bivšim suigračem iz Manchester Uniteda, Riom Ferdinandom, Ronaldo je najavio idućeg gosta. Ferdinand ga je upitao: "Je li to neka poznata osoba?" na što je Ronaldo uz osmijeh odgovorio da je gost poznatiji čak i od Ferdinanda. Potom je dodao: "Srušit ćemo internet." Video u kojem tajanstveno najavljuje novu epizodu, objavljen je jučer, dan uoči susreta s našim vatrenima.

Obožavatelji su odmah počeli nagađati tko bi taj tajanstveni gost mogao biti, a većina vjeruje da bi to mogao biti MrBeast, pravog imena Jimmy Donaldson. Na internetu su se čak pojavile navodne fotografije na kojima njih dvojica stoje zajedno na filmskom setu. "Ronaldo nije lagao kad je rekao da će njegov sljedeći gost srušiti internet. Ovo bi mogao biti najgledaniji video na YouTubeu", napisao je jedan obožavatelj na platformi X. "Kad taj video izađe, internet će eksplodirati", dodao je drugi.

Međutim, neki su pretpostavili da bi tajanstveni gost mogao biti i Lionel Messi. "Ako nije Messi, internet će ostati netaknut", našalio se jedan gledatelj, dok je drugi dodao: "Jedini gost kod CR7 koji može srušiti internet je, znate već tko. Bilo bi nevjerojatno vidjeti ih kako zajedno sjede i razmjenjuju mišljenja jedan o drugome."

Podsjetimo, MrBeast je mladi YouTuber koji je privukao pozornost brojnih svojim neobičnim izazovima. Rođen je 7. svibnja 1998., djetinjstvo je proveo u Sjevernoj Karolini, gdje je završio privatnu kršćansku srednju školu. Prvi video na YouTubeu objavio je sa samo 13 godina, u veljači 2012. godine, što bi značilo da se ovim poslom bavi već pola života. Mladi MrBeast tijekom prvih nekoliko godina pokušavao je doći do pregleda i pretplatnika snimajući gaming videa, odnosno pokazivao je kako igra neke videoigre, a među njima isticale su se “Minecraft” i “Call of Duty”. Nakon toga je u svojim videima pokušavao procjenjivati bogatstva drugih youtubera i komentirati dramatične situacije u kojima su se našli, a potom se i rugao kolegama. Na ovaj je način do 2016. godine skupio oko 30.000 pretplatnika, a već tada bio je svjestan i siguran u to da se ovim poslom želi baviti u životu. Naime, 2016. godine upisao je fakultet, ali od studiranja je odustao nakon samo dva tjedna rekavši majci da bi radije bio siromašan nego radio neki posao koji ne uključuje ovu popularnu videoplatformu. Majka zbog toga nije bila presretna pa ga je natjerala da s 18 godina napusti roditeljski dom i počne živjeti samostalno.

GALERIJA Evo kako 26 godina mlađi suprug naše glumice izgleda na nogometnom terenu

Prvi viralni video snimio je 2017. i u njemu je pokazao kako broji do 100.000, a za što su mu, rekao je, trebala 44 sata. Vrlo je brzo primijetio da ovakve neobične i lude ideje zanimaju ljude više nego ruganje ili igranje igara pa je nastavio sa sličnim pothvatima. Tako je 10 sati gledao spot kreatora Jakea Paula “It’s Everyday Bro” i vrtio fidget spinner 24 sata čime je došao do prvog milijuna pratitelja. Ovakvim natjecateljskim reality sadržajima koje je skratio u 15 minuta nastavio je graditi svoju zajednicu na glavnom profilu, a uz to je još vodio i zasebne, tematske profile: Beast Philanthropy, koji ima 24,8 milijuna pretplatnika, MrBeast Gaming s 44,1 milijuna pretplatnika, Beast Reacts s 33,9 milijuna i MrBeast 2 s 43,1 milijun pretplatnika. Njegov najpopularniji uradak jest onaj u kojem u stvarni život pokušava prenijeti radnju serije “Igra lignje”, a uz to, baš kao i u seriji, dijeli i novčanu nagradu. Ovaj video trenutačno ima više od 622 milijuna klikova, a objavljen je prije dvije godine. Uz to, u top pet nalazi se i video u kojem osoba koja zadnja napusti krug osvaja pola milijuna dolara, koji je također objavljen prije dvije godine i ima 448 milijuna klikova.

Tu je i video u kojem uspoređuje razliku iskustva pri kupnji jeftine i skupe avionske karte objavljen prije godinu dana i ima 390 milijuna klikova, na četvrtom mjestu s 377 milijuna pogleda nalazi se borba između svih dobnih skupina za pola milijuna dolara, a 352 milijuna ljudi pogledalo je kako izgleda hotelska soba za jedan dolar, kao i ona u kojoj noćenje stoji milijun dolara.

Sudeći po novčanim nagradama i količini sadržaja koji stvara, ovaj youtuber od ovog je hobija razvio pravi posao, a s obzirom na to da ne može sve sam obavljati, zaposlio je i svoje prijatelje iz djetinjstva koji mu pomažu, a svi oni postali su popularni zbog pojavljivanja u videima. S obožavateljima, za razliku od drugih popularnih kreatora, dijeli samo sitnice iz privatnog života, poput one da boluje od Chronove bolesti. Mediji su o njemu pisali i kada je otvorio restoran koji je plaćao ljudima da u njemu jedu, a nakon toga i franšizu MrBeast Burger u više gradova diljem Amerike. Osim toga ima i svoj brend odjeće te hrane. MrBeast na svom webshopu tako prodaje različitu odjeću te modne dodatne, a cijene majica, primjerice, kreću se od 10 do 60 eura. Tu su i lopte čija se cijena vrti oko 20 eura. Uz to, u hrvatskim supermarketima moguće je kupiti i njegovu MrBeast čokoladu od 60 grama s različitim okusima, a cijena se kreće oko vrtoglavih šest eura. Ova cijena valjda opravdava činjenicu da je prošle godine proglašen najuspješnijim digitalnim kreatorom, prema podacima Forbesa, a njegova procijenjena bruto zarada iznosila je čak 82 milijuna dolara.

Inače, valja istaknuti i da smo ovog mladog uspješnog čovjeka nedavno imali prilike sresti i u Lijepoj Našoj. Naime, krajem siječnja snimao je video u Kuparima. “Ovo je bio jedan od najtežih izazova koje smo ikada napravili”, izjavio je MrBeast nakon što je objavio video za koji je sa svojom ekipom u razrušenom hotelskom kompleksu živio tjedan dana. Istražio je sve što je od razrušenog kompleksa ostalo i u videu pokazao što su radili. Na kraju videa rekao je: “Kad je došao zadnji dan, samo nam je jedna stvar bila u glavi – napustiti ovo mjesto i nikad se ne vratiti.” Ovaj video na YouTubeu do sada je pregledalo 186 milijuna ljudi, a, iako na prvu ne zvuči kao dobra reklama za Hrvatsku, sigurni smo da će privući one željne avanture poput ovog uspješnog mladića.

VIDEO Marko Perković Thompson najavio novi koncert