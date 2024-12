FOTO Oženio se pobjednik HRT-ovog popularnog showa, evo prvog prizora s tajnog vjenčanja

Vinko Ćemeraš, pobjednik treže sezone showa 'The Voice', oženio se za svoju odabranicu Karlu Obad. Ovu lijepu vijest na svojim je društvenim mrežama podijelila Vinkova kolegica iz showa, pjevačica Darija Ramljak.

- Karla i Vinko. Bila nam je iznimna čast uveličati vaše vjenčanje svojim pjevanjem! Želimo vam obilje blagoslova - napisala je Darija uz fotografiju s novopečenim mladencima snimljenu na vjenčanju i tako otkrila da je upravo ona pjevala svom kolegi u ovoj posebnoj prilici. Inače, samozatajni Vinko vješto skriva svoj privatni život, a da se nešto sprema nagovjestio je rijetkom fotografijom s početka mjeseca na kojoj su on i Karla zajedno u Sarajevu.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, ovaj samozatajni mladić godinama je tvrdio kako se nikada neće prijaviti na Doru, no naposljetku se predomislio i ove godine autorskom pjesmom 'Lying Eyes' završio na visokom drugom mjestu i tako kaže nadmašio i vlastita očekivanja. Slušateljima bravo! radija je otkrio i kako se osjeća kada prođe pored murala kojim su mu sugrađani u rodnoj Čapljini čestitali pobjedu u pjevačkom showu, ali i kada izlazi njegova nova pjesma.

- Četiri godine govorim da se ne bi nikada prijavio na Doru. To trebam prestati govoriti, za neke buduće stvari. Znam da kada sam pričao s menadžericom jednog jesenjeg dana da mi je rekla - imam te nešto pitat, ali strah me, ja sam njoj isto rekao, ja isto tebi imam nešto reći, ali me je isto strah,…tako da smo u isto vrijeme rekli da razmišljamo o prijavi na Doru.

Nije me ništa nagovarala i ja sam je bio u razmišljanju da bi bilo dobro i odlučio sam ići. Bilo mi je predobro iskustvo, moram spomenuti i Petru Šošić koja je bila sa mnom i svirala klavijature, uz zapaljeni klavir. Mislim da takvu koreografiju od mene nitko nije očekivao. Ispalo je i iznad mojih očekivanja, jer pjesma na engleskom koja je balada, da dobro prođe, ne samo na natjecanju, nego među publikom, mislim da je to nevjerojatno, kazao je Vinko.

GALERIJA: Novi hrvatski Superstar je Karla Miklaužić

Ovog samozatajnog dečka, javnost je imala priliku upoznati još u pjevačkom showu u kojem je odnio pobjedu, a mentor mu je bio Davor Gobac. S Gobcem sam se zadnji put čuo u polufinalu Dore, kada mi je pustio poruku da je glasao za mene. Lijepo iznenađenje - nisam očekivao da Dado gleda Doru i još glasa, ali stvarno je tako - ja sam pobijedio što se mene tiče - zaključio je.

VIDEO: Jelena Rozga otkrila nove detalje o svom dečku i što o njemu misle njezini roditelji