FOTO Naša prezgodna glumica fotkom u badiću zagrijala atmosferu: 'Maco'

Našu glumicu Katarinu Baban trenutačno gledamo u ulozi u hit-seriji "U dobru i zlu", a ona se sada javila na Instagramu gdje se prisjetila ljeta. Zanosna Katarina pozirala je u elegantnom crnom badiću, opušteno smještena na terasi okruženoj zelenilom i mediteranskim šarmom. Njezin prirodni izgled, samouvjeren stav i besprijekorna figura plijenili su pozornost, a pratitelji su joj u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda i stila. ''Macooooo'', ''Ja prehlađena, a ti ovako'', ''Uhhh'', ''Ma koja ljepota'', pisali su joj.

Podsjetimo, Katarina je i uspješna dizajnerica koja se često javlja na Instagramu. Prošlog ljeta, tako se javila serijom fotografija s ljetovanja u Grčkoj. Zgodna Osječanka spakirala je kovčege i pobjegla na predivnu Kretu, odakle se javila "vodenom kompilacijom slika", kako je sama nazvala objavu, te priznala kako joj se nimalo ne vraća u zagrebačku stvarnost. U galeriji fotografija, Katarina je pokazala kako maksimalno uživa u čarima grčkog otoka. Pozirala je u nekoliko različitih kupaćih kostima, od vatreno crvenog do elegantnog bijelog bikinija, koji su savršeno istaknuli njezinu besprijekornu figuru.

Svojim je pratiteljima otkrila i s čime se bori: "Dakle imam toliko slika da uopće ne znam što sam objavila, što napisati, a da ne padam u depresiju od pomisli da se treba vratiti u Zagreb pa evo – ovo je vodena kompilacija slika", napisala je iskreno, a mnogi su se u komentarima poistovjetili s njezinim osjećajima. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komplimenti i riječi podrške. Obožavatelji su je doslovno obasuli pozitivom. "Wooow koja žena!", "Lijepa", "Mačka ipo", "Prezgodna", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju. Jedan pratitelj posebno je pohvalio njezin prirodan izgled: "Nadam se da neću ispasti nepristojan ako kažem da mi se više sviđa prirodno tijelo poput vašeg, nego 'plastična umjetnost'", napisao je.