FOTO Kakva transformacija! Adriana Lima drastično smršavjela i hejterima zatvorila usta

Brazilski supermodel Adriana Lima (43) posljednjih godina borila se s viškom kilograma nakupljenih tijekom treće trudnoće. Na račun jedne od najljepših žena na svijetu počele su stizati kritike oko fizičkog izgleda nakon pojavljivanja na filmskim premijerama, gdje su objektivi kamera uhvatili njezino podbuhlo lice. Lima je tim povodom odlučila napraviti zaokret, a nedavne paparazzo fotografije potvrđuju da se bivša Victoria's Secret anđelica vratila u staru formu.

Na slikama Adriana se pojavljuje u proljetnom izdanju. Na sebi je nosila crnu kožnu jaknu ispod koje se nazire bijela majica, dok joj pripijene traper hlače ističu duge i vitke noge. Osim zavidne tjelesne figure, manekenkino lice ponovno počinje poprimati prepoznatljive linije. Iz ovog prizora može se zaključiti da je Brazilka uspjela smršavjeti ili, kako pak ona tvrdi, odmoriti od odgajanja svoje troje djece. Fotografiju možete pogledati ispod.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, bivša Victoria's Secret anđelica, pojavila se među brojnima na premijeri filma 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes' koja je održana u Los Angelesu 13. studenog, no obožavatelje je iznenadio njezin izgled. Naime, na crvenom tepihu zasjala je u elegantnoj crno-crvenoj kratkoj haljini, ali ono što je izazvalo najveću pozornost jest njezino lice za koje sada mnogi misle da ga je izmijenila estetskim operacijama.

Manekenka sada ima vidno nakošene oči i podignute obrve, ali i cijelo lice joj je natečeno. Mnogi sumnjaju na zahvat fox eyes koji je svojevrsni trend u svijetu i isprobale su ga mnoge poznate zvijezde. Ovim zahvatom vanjski rub obrve je podignut prema gore i ne prati liniju kosti ispod obrve kao što je uobičajeno. To podiže kutove očiju i kožu tog područja, prema Optimaxu.

Mnogi obožavatelji slavne ljepotice pitali su se što joj se događa s licem. "Odmah moram saznati što se dogodilo s licem Adriane Lime", glasili su neki od komentara. Kao svojevrsni odgovor na kritike Lima je par dana nakon, a nakon medijskih natpisa o njezinom licu, objavila selfie bez trunke šminke. "Lice umorne mame jedne tinejdžerice, dva predtinejdžera, jednog aktivnog dječaka, jednogodišnjaka koji uči hodati i tri psa... Hvala na brizi", napisala je manekenka uz fotografiju koju je objavila na Instagram Storyju.

Inače, Lima je u rujnu 2022. godine rodila treće dijete, sina Cyana koji joj je stigao nakon dvije kćeri. Iz propalog braka sa srpskim košarkašem Markom Jarićem (44) manekenka ima kćeri Valentinu (12) i Siennu (9), a s novim dečkom, Andreom Lemmersom, brazilska manekenka vezu je potvrdila 2021. godine kada su prošetali crvenim tepihom filmskog festivala u Veneciji. O njezinom dečku ne zna se puno, ali su se privukli zanimanje nakon što su pred kamerama izmijenili poljupce.

