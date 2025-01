FOTO Evo kako Hrvatska stoji na eurovizijskim kladionicama nakon objave pjesama za Doru

Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog uspjeha Baby Lasagne na Euroviziji u Švedskoj, gdje je Hrvatska osvojila drugo mjesto, svi se pitaju kakve su nam šanse za uspjeh ove godine, pogotovo nakon objave pjesama za nadolazeću Doru. Trenutačna situacija na kladionicama otkriva zanimljive prognoze za predstojeći nastup u švicarskom Baselu.

Na službenoj eurovizijskoj stranici 'eurovisionworld.com' Hrvatska trenutno zauzima 14. mjesto među 38 zemalja sudionica na eurovizijskim kladionicama, što predstavlja značajan napredak u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada smo bili tek na 32. poziciji. Ovo je posebno ohrabrujuće s obzirom na to da još nisu odabrani svi predstavnici država za Eurosong 2025.

Prema najnovijim podacima, na vrhu ljestvice nalazi se Belgija s 12% šanse za pobjedu, Švedska s 10% šanse za pobjedu, dok je Ukrajina na trećem mjestu. Hrvatska trenutno ima oko 2% šanse za pobjedu, što je solidna pozicija s obzirom na to da još nije održana Dora i nije izabran naš predstavnik.

Također, Hrvatska je trenutno najbolje rangirana od svih zemalja iz susjedstva. Naime, prvi pratitelji su nam Srbi na 29. poziciji, a slijedi Slovenija i na posljednjem mjestu Crna Gora. Sve tri susjedne države imaju po 1% šanse za trijumf.

Baby Lasagna je prošle godine s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" postigao povijesni uspjeh za Hrvatsku. Osvojio je drugo mjesto s ukupno 547 bodova, dobio najviše glasova publike (337 bodova) te ostvario najbolji hrvatski rezultat na Euroviziji od samostalnosti.

Podsjetimo, Marko Purišić nedavno otkrio vlastite favorite na nadolazećoj Dori: "Za uho su mi najviše zapeli Marko Bošnjak, EOT, Ogenj i LELEK u pojedinim momentima. S obzirom na to da su mi glazbeno najbliži, mislim da to najmanje iznenađuje. Upravo zato, ovo nije moje predviđanje pobjednika ili išta slično, već samo ono što mi uhu prija. Svakako mi je drago čuti i Fenkstu, i baš me zanima kako će hip hop zvučati i izgledati na pozornici Dore. Moram izraziti oduševljenje spotom 'Južina' Luke Nižetića i Anandom, koja zaista ima zanimljiv aranžman i sound design. Na kraju, zanimljivo mi je bilo čuti i 'Lauru koja pjeva'. Ova Dora puna je novih imena, novih zvukova i ideja. Veselim se gledati Doru iz Estonije", kazao je u službenoj izjavi za medije prošlogodišnji pobjednik Dore, Baby Lasagna.

Ostaje nam vidjeti kako će proći novi natjecatelji Dore i njihove pjesme. Nekoliko njih već je, prema broju pregleda na YouTube platformi, favorizirano. Uvjerljivo vodi splitska grupa Magazin s više od 300 tisuća pregleda. Iza njih slijedi Marko Škugor s više od 240 tisuća pregleda, dok se na trećem mjestu nalazi Lasagnin favorit, Marko Bošnjak, s preko 130 tisuća pregleda.

Stručnjaci ističu da se pozicije na kladionicama mogu drastično mijenjati nakon održavanja nacionalnih izbora i prvih nastupa uživo. Dora 2025. će biti ključna u određivanju našeg predstavnika, a s obzirom na kvalitetu prijavljenih pjesama, očekivanja su visoka.

