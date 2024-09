FOTO Blanka Vlašić u rijetkom izlasku pokazala novu frizuru: Povod za pojavljivanje je važan

ZATAJILO MU SRCE

Ava Karabatić objavila fotografiju iz bolnice: 'Moj tata se bori za život, svi znate koliko sam povezana s njim'

Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspila sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno, napisala je Ava