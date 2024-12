FOTO Ana Begić Tahiri pokazala braću koju rijetko viđamo, a imala je i poseban povod za to

Zvijezdi serije ''U dobri u zlu'' Ani Begić Tahiri najveća je podrška njezina obitelji, ali Ana ih rijetko pokazuje. No, obitelj je sada imala velik razlog za slavlje, a Ana nije to propustila obilježiti an društvenim mrežama. Naime, brat lijepe glumci slavio je rođendan, a dašak atmosfere Ana je podijelila na svojem Instagram profilu. ''Ovaj srednji koji jedini ima dva imena, Filip Eduard ili mamino mileno. Ovaj najmlađi Ivan ili mamino sve i Ana ili sine. Sretan rođendan brate'', napisala je glumica uz fotografiju na kojoj je pozirala sa svojom braćom. Ispod objave njezini brojni pratitelji pisali su mu čestitke za rođendan.

Podsjetimo, Ana je također na svojim društvenim mrežama pokazala kako je proslavila svoj rođendan. Begić Tahiri u kolovozu je proslavila 45. rođendan, a proslavu je organizirala u rujnu kada je s prijateljima i članovima obitelji slavila u jednom zagrebačkom restoranu. Lijepim fotografijama pohvalila se na društvenoj mreži Instagram, a za ovu je prigodu odjenula blještavu mini haljinicu u kojoj je ponovno istaknula svoju zavidnu i nikad vitkiju figuru. U komentarima ispod objave dobila je brojne komplimente i oduševljenje na račun njezina izgleda.

Ana je tijekom gostovanja u Večernjakovoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović" u jednom od najiskrenijih razgovora dosad ispričala je koliko ju je obilježila uloga Bibe u seriji 'Bibin svijet', a nakon koje puno desetljeće nije mogla dobiti ulogu u filmu ili seriji. - Deset godina bila sam izbrisana s filma i televizije - kazala je Ana te ispričala kako je na nju utjecalo što je kao mlada glumica odigrala ulogu koja joj je, jasno joj je sada kad je navršila 45 godina, obilježila karijeru.

Mnogi su ju, odala je, godinama zvali Biba. Popričali su i o novoj sezoni nagrađivane serije "Dnevnik velikog Perice" te od tome zbog čega misli da nikad ne bi mogla raditi kao stand up komičarka. Simpatična Zagrepčanka iskreno je progovorila i o bori s kilogramima i kako je naučila prihvaćati ih. Kazala je kako spada u onu skupinu ljudi koja malo previše uživa u hrani kada su pod stresom te da tijekom napornih situacija često nakupi suvišne kilograme. Ipak, kazala je da je nakon poroda imala čak 40 kilograma viška koje je skinula u jednu i pol godinu. Odala je i kako se nosi s menopauzom te zbog čega prihvaća uloge u reklamama.

