Neočekivani obrati na kraju showa: 'Prsten ide u moj džep'

Veliko finale popularnog showa Nove TV 'Ženim sina?' donijelo je pregršt izmiješanih emocija, neočekivanih obrata i konačno otkrilo koje djevojke su sinovi odabrali. Najviše iznenađenja za sebe i gledatelje priredio je Adnan, za kojega su u finalu bile Karolina i Lea. „Moj favorit je na početku bila Tea, zatim Karolina, pa onda Tamara“, neodlučno je zvučao u samom finalu. Otkrio je kako je majci Merimi zamjerio što je izbacila Teu protivno njegovoj volji. Obje finalistice došetale su do njega kako bi se konačno odlučio, a zatim je mama Merima iznenadila sve prisutne vrativši natrag u igru Teu Farkaš koju je ranije iz showa izbacila. I kada se učinilo da je rasplet jasan, Adnan je ponovno iznenadio djevojke. „Ovaj prsten je znak ljubavi i prijateljstva. Meni koji sam stvarno vidio i prošao imati ovakvu prijateljicu je velika čast“, rekao je i na iznenađenje svih prisutnih pozdravio Teu i stavio prsten na Leinu ruku.

Ni Igor nije bio sasvim jasan u onome što želi u svojoj dilemi između Hanny i Višnje.„Uvijek fali ono nešto i ovo je tipična Igor situacija, ne znaš tko koga. Radije ću biti sam i nesretan nego s nekim pa još nesretniji“, izjavio je. Majka Marica naposljetku mu je savjetovala da odabere Hanny kao životnu partnericu jer bi se, prema njezinom mišljenju, ona bolje prilagodila njemu. „Igor se možda imao namjeru zaljubiti, a je li ona druga strana to uzvratila, ne mogu to reći“, zabrinuto je kazala Marica. Igor se odlučio na zanimljiv način otkrivanja svoje odluke. Pripremio je djevojkama iznenađenje u obliku haljine koja veličinom odgovara samo jednoj od njih, a to je bila Višnja. „Igor je čudo. Svaka majka bi ga poželjela za zeta i svaka žena za muža, cijenim što me je odabrao. Pričali smo milijun puta i mislim da jako dobro znamo što je, a što nije. Potencijala za druženje uvijek ima, za prsten ne“, rekla je Višnja i time odbila biti Igorova partnerica.

Elvis je bio uzbuđen pred samo finale, kao i njegova majka Elanoris koja mu je preporučila Tihanu, iako bi njezin odabir snahe bila Stanka. „U ovom stadiju života to je Tihana, ali opet kad se prebacim na ozbiljniju stranu sebe, Stanka je bliže“, neodlučan je bio Elvis. Ipak, odlučio se za Tihanu kako bi skupa mogli proputovati svijet i vidjeti što nosi budućnost, a Stanku je i prije proglašenja odlučio pozdraviti i reći joj svoje iskreno mišljenje. „Uzbuđen sam što je napokon kraj, ali me najviše uzbuđuje to kako će ona reagirati“, priznao je vlastite strahove. „Pamet neka prati, a srce neka bira. Znala sam da će to tako biti, znala sam da je ona ta prava“, izjavila je majka Elanoris nakon što je sin obznanio odluku. „Drago mi je da bi volio sa mnom proputovat svijet, isto kao što bih i ja voljela s njim“, uzbuđeno je rekla Tihana koja je pristala na njegovu ponudu.

Marko je s jedne strane bio siguran, a s druge u potpunosti nesiguran u finalnoj odluci između Nives i Marije. „Što se tiče žena, neću donijeti ispravnu odluku!“, izjavio je Marko. „Nives i ja smo stvoreni jedno za drugo, a život će pokazati jesam li u pravu ili sam pogriješio“, kratko je dodao. Nives je bila sigurna u to da će upravo ona biti odabrana. „Mislim da sam Marku sjela u vezi svega tako da će mene izabrati“, kazala je. S druge strane, Marija misli kako Marko i Nives nikada neće biti par jer on ne podnosi njezin karakter. „Njih dvoje ne mogu spojiti ni u jednoj priči. Mislim da je on neiskrena i pomalo dvolična osoba“, izjavila je pred finale. „Ako je Marko odabrao Nives, onda je to sigurno u redu“, izjavila je majka Ana koja se nije htjela miješati u sinov odabir. Nakon što je pred svima obznanio svoju odluku, odbio je Nives staviti prsten na ruku. „Draga moja, nama ne trebaju kamere za ovo, ovo život treba staviti na ruku. Prsten ide u moj džep, a život će ga staviti na prst ako bude htio“, emotivno je poručio Marko.