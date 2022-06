Filip Rudan o tome da bi trebao zamijeniti Akija Rahimovskog: 'Sve je na njima'

U medijima je od jučer informacija kako je domaći glazbenik Filip Rudan najizgledniji glazbenik koji bi trebao nastaviti svirati s Parnim Valjkom nakon što nas je Aki Rahimovski napustio.

Rudan je sad komentirao te glasine, a rekao je kako je sve saznao od medija, a ne od članova benda.

"Do mene ta informacija još uvijek nije došla. Ne znam što da kažem osim toga da mi je bila velika čast nastupati s njima. Ne znam što će dečki dalje jer je to do njih", rekao je Filip za RTL i dodao: "To je jako velika obaveza i jako velika čast. Nemam trenutačno odgovor na to pitanje. To je sve na njima. Vrijeme će pokazati", rekao je diplomatski.

I Noa Rupčić je jedno od imena koje je navodno u igri, a i on je bio iznenađen glasinama.

"Nama je to jako big news. Pričao sam neki dan s njim i jako smo sretni. Jako nam je drago što ljudi tako pozitivno reagiraju na nas i na naš nastup. Nama je uvijek cilj da se uz Parni Valjak zabavimo i damo počast, što je i cijela poanta ovih koncerata, tom velikom čovjeku, prerano preminulom Akiju Rahimovskim. Za daljnji rad još uvijek ne znamo, to ćemo dalje još vidjeti", rekao je Rupčić.

Nakon spektakla u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, čeka ga još koncert s Parnim Valjkom u Puli, a zakazan je za 25. lipanj.

