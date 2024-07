Filip iz 'Braka na prvu' dobio žuljeve pa otkrio razlog: 'Nisu od treninga...'

Zagrepčanin Filip Belić domaćoj se publici predstavio svojim pojavljivanjem u RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', u kojem je činio jedan od omiljenih parova sa Samoborkom Tamarom Razum. Nakon završetka sezone oboje su otišli svojim putevima, a obožavatelji Filipa mogu pratiti na društvenim mrežama, na kojima promovira sportski način života. Naime, Belić u opisu profila navodi da je studirao kineziologiju i često se javlja iz teretane. Sada je podijelio novu fotografiju kojom potvrđuje svoju besprijekornu formu, ali i otkriva neke poteškoće.

Filip je na Instagram priči objavio fotografiju svojih dlanova te priložio kontekst: - Ovi žuljevi nisu od treninga... Već čitanja knjige svaki dan u 04:00 sata - objasnio je svojim pratiteljima na ovoj društvenoj mreži, među kojima su i brojne zainteresirane prijateljice. One su mogle uživati i u ovom prizoru budući da je, bez obzira na opis, fokus ovaj put bio na njegovom mišićavom torzu. O zdravim životnim navikama Belić je nedavno progovorio za RTL.hr.

- Probudim se u 4 ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10-15 stranica knjige pa odem s psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do 9 sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju s psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 h držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22, 22 i 30 - ispričao je Filip.

Kako kaže, te navike traju posljednjih pet godina: - Oduvijek se volim rano ustajati, a u posljednjih godinu dana sam ubacio i meditaciju i čitanje knjiga. To radim dulje vrijeme kako bih se psihički pripremio za dan. Nedjeljom pripremam obroke za sljedeći tjedan i idem opušteno kroz dan... Prije sam imao utakmice, no sada je završena sezona - kaže Zagrepčanin koji igra za NK Dubravu.

Podsjetimo, Filip je u RTL-ovom showu bio uparen s Tamarom iz Samobora. Iako su se gledatelji nadali da će se iz njihovog prijateljstva razviti ljubav, to ipak nisu dočekali. Naime, kako je rečeno u jednoj emisiji, Filipu je važna kontrola, iskren je, organiziran i uporan, a njegova djevojka treba biti atraktivna, sportskog duha, pristojna, samostalna i tiha. „Mislim da će me eksperti kritizirati, pokušati izvesti na pravi put, ali imam svoje 'ja' i znam što je najbolje za mene i radit ću onako kako ja želim“, rekao je i dodao da neće nekome dati šansu ako mu se ne svidi. „Bitno mi je da moja partnerica voli životinje jer ako ne voli, može odmah otići“, zaključio je u emisiji u kojoj je odmah dao do znanja da mu Tamara ipak ne odgovara.

Čim ju je ugledao, zaključio je kako od njih neće biti ništa. To je zaključio zbog fizičkog izgleda, a Tamara je sa svojim partnerom bila vrlo zadovoljna. Da nešto nije u redu, primijetili su i uzvanici na vjenčanju. Filip je za RTL.hr obrazložio zašto je tako reagirao.

- Očekivao sam tamnokosu i tamnoputu djevojku - rekao je Filip i dodao da su prijatelji komentirali kako je Tamara "top djevojka". Uz to, na pitanje kakvu je ženu zamišljao pred oltarom, odgovorio je: "Evu Mendes". Komentirao je i to da su mu kriteriji za ženu dosta visoki. - Za nekog su ti kriteriji visoki, a za nekoga nisu - kazao je i dodao da je ipak spreman na kompromis.

Stručnjaci su mu namijenili Tamaru jer je energična, voli sport, a kako Filip voli disciplinu, a ona više uživa u životu - može mu dati taj element spontanosti. Misle da bi prvo mogli kliknuti na prijateljskoj osnovi, no kako Tamara ponekad zrači muškom energijom, Filip bi je mogao doživjeti kao prijateljicu. Filipu su prijatelji jako bitni, kao i igranje nogometa i vježbanje zato mu je važno imati nekoga tko mu neće prigovarati zbog toga i kome se neće morati pravdati.

