Gledatelji ljuti na Filipa: 'On ne voli ni sebe. On samo voli lažnu sliku sebe'

U sinoćnjoj emisiji "Braka na prvu" Tamara i Filip počeli su s prvim plesom - Filipu je bilo neugodno, ali Tamara je zadovoljna kako su na kraju otplesali. Uslijedio je ples oca i kćeri, a Tamarin je tata pokušao što više mogao izvući iz nje o Filipu. Tamari je puno značio taj ples, bila je na rubu suza i otišla popričati s tatom, koji je bio sumnjičav da će između nje i Filipa biti nešto. Dok se Tamara zabavljala s gostima, Filip je popričao s kumom i prijateljem, koji su mu rekli da je Tamara super cura, ali ne za njega. „Vidjeli su da to nije kalibar cure s kojom bih ja inače bio i rekli su mi sami da to nije to“, objasnio je Filip.

Tamara je razgovarala s prijateljicom jer joj nije bilo jasno je li Filip pod tremom ili je samo hladan prema njoj. Prijateljica joj je rekla kako je čula da on priča kako nije njegov tip i da ne voli plavuše, što je malo razočaralo mladenku jer joj se njezin suprug svidio. Dok su jeli tortu u sobi. Filip je rekao svojoj supruzi da bi bilo pristojno da spavaju odvojeno, no Tamara je smatrala da bi bilo ispravnije da ju je pitao kako bi njoj bilo ugodnije.

Gledatelji su nakon ove epizode imali puno komentara na Filipa, a koje su ostavljali na Facebooku. Većini se on nije svidio i žao im je Tamare.

"Njegovi prijatelji su još gori od njega. Ponašanje im je nula", "Imam osjećaj da će se ovaj provlačiti još jedno 5 godina po medijima i da mu je to najveći cilj i postignuće koje želi kroz ovaj show", "On ne voli ni sebe. On samo voli lažnu sliku sebe. Dakle, toliko je sebe izidealizirao da se jedino mogao tako zavoljeti. Tipičan narcis", "Ne kužim odakle baš toliko samopouzdanje....On stvarno misli da je lijep i zgodan", pisali su brojni.

Inače, kako je rečeno u emisiji, Filipu je važna kontrola, iskren je, organiziran i uporan, a njegova djevojka treba biti atraktivna, sportskog duha, pristojna, samostalna i tiha. „Mislim da će me eksperti kritizirati, pokušati izvesti na pravi put, ali imam svoje 'ja' i znam što je najbolje za mene i radit ću onako kako ja želim“, rekao je i dodao da neće nekome dati šansu ako mu se ne svidi. „Bitno mi je da moja partnerica voli životinje jer ako ne voli, može odmah otići“, zaključio je u emisiji u kojoj je odmah dao do znanja da mu Tamara ipak ne odgovara.

Čim ju je ugledao, zaključio je kako od njih neće biti ništa. To je zaključio zbog fizičkog izgleda, a Tamara je sa svojim partnerom bila vrlo zadovoljna. Da nešto nije u redu, primijetili su i uzvanici na vjenčanju. Filip je sada za RTL.hr obrazložio zašto je tako reagirao.

- Očekivao sam tamnokosu i tamnoputu djevojku - rekao je Filip i dodao da su prijatelji komentirali kako je Tamara "top djevojka". Uz to, na pitanje kakvu je ženu zamišljao pred oltarom, odgovorio je: "Evu Mendes". Komentirao je i to da su mu kriteriji za ženu dosta visoki. - Za nekog su ti kriteriji visoki, a za nekoga nisu - kazao je i dodao da je ipak spreman na kompromis.

Stručnjaci su mu namijenili Tamaru jer je energična, voli sport, a kako Filip voli disciplinu, a ona više uživa u životu - može mu dati taj element spontanosti. Misle da bi prvo mogli kliknuti na prijateljskoj osnovi, no kako Tamara ponekad zrači muškom energijom, Filip bi je mogao doživjeti kao prijateljicu. Filipu su prijatelji jako bitni, kao i igranje nogometa i vježbanje zato mu je važno imati nekoga tko mu neće prigovarati zbog toga i kome se neće morati pravdati.

