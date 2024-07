Reality zvijezda otkrila detalje o teškoj dijagnozi: 'Doktor je rekao da mi moraju odstraniti jajnike'

Kris Jenner, reality zvijezda i 'momagerica' klana Kardashian-Jenner otkrila je da su joj doktori dijagnosticirali tumor. U najavi za petu sezonu emisije 'The Kardashians' prikazano je priznanje, a sada je izašla i epizoda u kojoj je Kris pričala o svojoj bolesti. Kamere su zabilježile trenutak kada je Kris svojim kćerima Kendall, Kim i Khloe otkrila ovu vijest. "Htjela sam vam reći nešto jer vam još uvijek nisam rekla, ali išla sam kod doktora i imala sam pregled. To me čini jako emocionalnom, ali... Pronašli su cistu i mali tumor na mom jajniku. Nakon toga sam otišla doktoru koji je rekao da mi moraju odstraniti jajnike. Jako sam emocionalna zbog toga jer su mi pomogli s vama", kazala je pa komentirala da je to dio starenja.

Izjavila je kako je to znak da je gotova s jednim cijelim poglavljem života. Kim Kardashian progovorila je pred kamerama nakon što je čula vijest. "Imati operaciju i ukloniti jajnike je velika stvar. Osjećam se jako tužno zbog nje. Ne mogu niti zamisliti sebe u toj situaciji i koliko bih se osjećala uplašeno kad bih prolazila kroz to", zaključila je.

Ove vijesti dolaze nakon što je njezina kći Khloe prije otprilike dvije godine imala problema s kožom, odnosno uklanjala je melanom na obrazu. O tome se otvorila na društvenim mrežama: - Nije da nam treba posebna strelica da vidimo ogromno udubljenje sa strane mog lica, ali zato što smo morali ukloniti tumor s mog obraza, ostale su mi posljedice. No uopće se ne žalim jer bih radije imala udubljenje nego melanom. Veoma sam zahvalna svim liječnicima koji su mi pomogli i nastavljaju mi ​​pomagati u mojoj borbi s rakom kože - napisala je Kardashianka.

Podsjetimo, 68-godišnja reality zvijezda u ranijim sezonama showa već je imala problema sa zdravljem. Točnije, u rujnu 2022. njezina kćer Kylie Jenner na Instagramu i Tik Toku je objavila video koji je mnoge zabrinuo.

Naime, ona i njena majka predstavljale su novu kolekciju šminke za njen brend Kylie Cosmetics, koja je inspirirana upravo najpoznatijom 'momagericom', a u videu se vidi kao se Kris nekontrolirano trese jedna ruka. - "Gledajte kako se Kris trese", "Zašto se toliko trese" "Ruka joj se trese, nadam se da je ok" - pisali su fanovi megapopularne reality obitelji.

O Jennerinom zdravlju već se polemiziralo ranije jer je u najavi za novu sezonu showa 'Kardashians', koji Hrvati mogu gledati na streaming platformi Disney+, otkriveno da je završila u bolnici. Prema najavi, zdravstveno stanje krila je i od svoje djece.

Inače, početkom 2022. završen je show "Keeping up With The Kardashians" nakon čak 20 sezona prikazivanja, a zamijenio ga je 'The Kardashians' koji se emitira na streaming servisu Hulu.