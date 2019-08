Fatalna pravnica u lovu na Savršenog: Muškarci je opsjedaju i ne boji se prići dečku

Zagrepčanka Silvia Pokrajac spremna je ukrasti srce Gospodinu Savršenom u novoj sezoni showa! Naime, ova 19-godišnja studentica prava koja se u slobodno vrijeme bavi manekenstvom traži dečka koji je pametan i karizmatičan, piše Rtl.hr.

Fotkama na Instagramu redovito izluđuje mušku populaciju, a nerijetko u komentarima prima komplimente. Možda zbog sudjelovanja u showu kasnije padnu i prosidbe s obzirom na popularnost emisije.

Za sebe kaže da je pristupačna, otvorena i iskrena osoba koja se ne voli svađati, ali kada je napadnuta, zna se vješto obraniti. Tvrdi da ne voli pasivne dečke i one koji ne znaju što žele Kad joj se neki dečko svidi, u početku interakcije biti će suptilna, a kasnije je spremna dati mu do znanja svoje namjere, ako ih on isprva ne shvati. Pratila je prvu sezonu showa i sama odlučila postati dio cijele priče.

Nova sezona showa snimana je po cijeloj Hrvatskoj, a na RTL-u ćemo uskoro gledati kako se kandidaktinje bore za srce Gospodina Savršenog.