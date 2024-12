Fanovima ništa nije jasno: Otkriven prvi izbor za ulogu Severusa Snapea u novoj Harry Potter seriji

Britanski glumac Paapa Essiedu postao je glavni kandidat za jednu od najvažnijih i najzahtjevnijih uloga u nadolazećoj HBO-ovoj televizijskoj adaptaciji serijala Harry Potter, izvještava magazin The Hollywood Reporter. Glumcu je navodno ponuđena uloga kompleksnog i misterioznog profesora Severusa Snapea, iako službene potvrde još nema. Pregovori su, prema insajderskim informacijama, u završnoj fazi.

Essiedu, koji je stekao međunarodno priznanje svojim zapaženim ulogama u kritički hvaljenim serijama "I May Destroy You" i "Gangs of London", mogao bi preuzeti ulogu koju je u filmovima maestralno utjelovio pokojni Alan Rickman. S 33 godine, Essiedu je zapravo bliže stvarnoj dobi Snapea iz knjiga nego što je bio Rickman kada je počeo glumiti taj lik, što bi moglo donijeti dodatnu autentičnost interpretaciji ovog složenog karaktera.

Essieduove profesionalne kvalifikacije su iznimno impresivne - svoju bogatu kazališnu karijeru započeo je u prestižnoj Royal Shakespeare Company, gdje je briljirao u glavnim ulogama u produkcijama "Hamleta" i "Kralja Leara". Njegov izvanredan talent potvrđuju nominacije za prestižne BAFTA-u i Emmy nagradu, što nedvojbeno govori o njegovoj izvanrednoj glumačkoj vještini i sposobnosti da se nosi s najzahtjevnijim dramskim ulogama.

Vijest o mogućem angažmanu Essiedua izazvala je burne i podijeljene reakcije među strastvenim obožavateljima serijala. Dok jedni oduševljeno ističu njegovu dokazanu glumačku izvrsnost i podržavaju svježiji, suvremeniji pristup ulozi, drugi izražavaju zabrinutost zbog značajnog odmaka od izvornog fizičkog opisa lika u knjigama. Na društvenim mrežama razvila se intenzivna rasprava o tome kako bi ova promjena mogla utjecati na cjelokupnu viziju serijala.

- "Ignorirat ću slona u sobi, no želim reći da nitko ne može držati svijeću Alanu Rickmanu", "Vidite, problem je u tome što je on jednostavno prezgodan da glumi masnokosog Snapea s kukastim nosom i požutjelom kožom. Ali reći ću da je odabir da crnac glumi reformiranog nacista čarobnjaka svakako izbor", "Brat uopće ne izgleda kao netko tko bi mogao glumiti Severusa Snapea", "Ah da, nevjerojatno odgovarajući izbor za bljedolikog Severusa Snapea" - samo su neki od komentara osvanulih na Redditu.

HBO je ranije najavio da će nova serija imati značajno raznolikiju postavu glumaca u odnosu na filmove, koji su bili često kritizirani zbog pretežno bijele glumačke postave. Essieduov potencijalni angažman predstavljao bi konkretan i značajan korak u tom smjeru, istovremeno donoseći svježu perspektivu dobro poznatom liku.

Nova HBO-ova adaptacija zamišljena je kao ambiciozan višegodišnji projekt, s jednom detaljno razrađenom sezonom za svaku knjigu iz serijala. Prva sezona, koja će biti temeljena na romanu "Harry Potter i Kamen mudraca", trebala bi započeti s prikazivanjem 2026. godine, nakon opsežne predprodukcije i snimanja.

Seriju će kao glavna kreativna voditeljica voditi iskusna Francesca Gardiner, dok će priznati redatelj Mark Mylod režirati više ključnih epizoda. J.K. Rowling, autorica originalnog serijala, aktivno je uključena u projekt kao izvršna producentica, osiguravajući vjernost izvornom materijalu.

U službenom odgovoru na sve učestalije glasine o Essieduovom angažmanu, HBO je diplomatski izjavio: - Razumijemo da će ovako visokoprofilna serija neizbježno izazvati mnogo glasina i nagađanja. Službene detalje o glumačkoj postavi potvrđivat ćemo tek kada u potpunosti finaliziramo sve ugovore - stoji u priopćenju.

Nova adaptacija voljenog serijala o Harryju Potteru predstavlja iznimno značajan i izazovan pothvat, posebno kada je riječ o preuzimanju kultnih uloga poput Severusa Snapea, koje su duboko urezane u kolektivno sjećanje publike. Hoće li talentirani Paapa Essiedu dobiti priliku ponuditi vlastitu, jedinstvenu interpretaciju ovog iznimno složenog i slojevitog lika, saznat ćemo u nadolazećim mjesecima tijekom kojih se očekuju službene objave o konačnoj glumačkoj postavi.

