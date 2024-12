Zaručio se Jure Brkljača! Pjevača i samozatajnu brinetu odao je jedan detalj

Zadarski glazbenik Jure Brkljača bio je jedan od mnogih uzvanika na nedavnoj promociji posthumnog albuma Rajka Dujmića "Tko to zove ime moje', održanoj u zagrebačkom Saloonu. Brkljača je ondje došao u pratnji lijepe brinete Lucije, a najveću pozornost privukao je prsten koji je tijekom cijele večeri krasio Lucijinu lijevu ruku. Odmah su se pojavile glasine, a vijest o zarukama ekskluzivno su potvrdili izvori bliski paru za magazin Story.

Još sredinom prošle godine, Brkljača je u razgovoru za Story bio tajanstven oko svog ljubavnog statusa. - Ne volim puno pričati o privatnom životu. Kad bude vrijeme za to onda ćete i vi znati - izjavio je tada glazbenik, koji je tom prilikom ipak otkrio što traži kod djevojke. - Bitno mi je da je plava, smeđa ili crna. Šalu na stranu, mislim da je najvažnije da ima neku karizmu, naravno i ljepota je bitna. Volim da je normalna, da je dobra i to je to. Nisam ja jako zahtjevan, ali mora imati ono nešto to je najvažnije - zaključio je tada Zadranin.

Izgleda da je svoju idealnu odabranicu pronašao u samozatajnoj Luciji, s kojom je provodio društvo tijekom emotivne večeri posvećene velikom hrvatskom skladatelju Rajku Dujmiću, s kojim je Brkljača ostvario značajnu suradnju kroz pjesmu "Umrit u postole". Iako par još nije službeno objavio datum vjenčanja, ova romantična vijest dodatno je uljepšala večer posvećenu jednom od najvećih hrvatskih skladatelja. Brkljača, koji je uvijek isticao važnost karizme i "onog nečeg" kod svoje odabranice, očito je pronašao sve što je tražio u svojoj zaručnici Luciji.

Na promociji albuma "Tko to zove ime moje" okupila se hrvatska glazbena elita, uključujući Jasnu Zlokić, Borisa Novkovića, Alku Vuicu i mnoge druge. Posebno emotivan trenutak večeri bio je kada je Tin Dujmić, sin pokojnog skladatelja, izveo očevu pjesmu "Milena". Album, koji je nastajao četiri godine, predstavlja posljednje skladateljske radove Rajka Dujmića i sadrži 21 pjesmu, od kojih je pet ranije objavljeno.

Dok Brkljača otvara novo poglavlje svog privatnog života, njegova glazbena karijera nastavlja cvjetati. Suradnja s Dujmićem na pjesmi "Umrit u postole" već je osvojila publiku, a pred mladim pjevačem je očito svijetla budućnost kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu.

