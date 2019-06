Evo kako danas izgleda Herkul i zašto ga Hollywood više ne želi zaposliti

Nakon što smo ga upoznali kao snažnog Herkula u seriji "Herkul: legendarna putovanja", Kevin Sorbo ne može se pohvaliti trenutnim statusom u Hollywoodu.

Naime, glumac je u poslijednje vrijeme na Twitteru glasan po pitanju političkih stavova u kojima otvoreno podržava Donalda Trumpa, gradnju zida na granici s Meksikom te zabranu abortusa. Tvrdi da su ga u Hollywoodu stavili na crnu upravo zbog njegovih stavova, od kojih on ne odsutaje.

Kršćanin, pratitelj Donalda Trumpa i kritičar Demokrata i žena Dan očeva proveo je provocirajući mnoge iznoseći političke stavove.

A party that supports abortion over Life, illegals aliens over its citizens, and refugees over its veterans is going to lecture me on morals. Don’t think so.