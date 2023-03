Enea napustio Dominikansku Republiku, a u show ušli novi atraktivni natjecatelji

U posljednjem 'Survivor' duelu Enea je bio svega korak do pobjede kad su mu pali svi totemi, a Ana iz crvenog tima je duel završila kao pobjednica. „Nažalost, takva je igra. Vraćam se doma i idem uživati s curom i u hrani. Survivor je puno teži nego sam mislio. Mislio sam da ću biti bolji u igrama“, priznao je Enea koji je pohvalio obje ekipe. Crvenima, koji su izrazili simpatije prema njemu zahvalio je za to, no poručio im je neka nastave gubiti, a plavima je uputio kratku, ali važnu poruku: „Budite dobri jedni prema drugima“.

Nakon duela, Ana je u svom timu pomalo dočekana na nož, a Lazar joj je poručio kako mu je statistika igara potpuno nebitna nakon silnih pobjeda, a ono što Anu ugrožava u timu je to što ostavlja dojam da želi otići.

Sljedeće jutro, oba tima nemalo su se iznenadila kad im je na obalu pristao čamac s po dva nova igrača za svako pleme. Plavom timu pridružili su se Jelena, 25-godišnja nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture, i Leo, 24-godišnji profesionalni boksač. „Reći ću da je kamp plavog tima dobar. Dočekali su nas s ručkom. Probali smo pečene kokose, za sad mi se sviđa“, rekao je Leo te dodaje da ljudi imaju predrasude prema njemu jer se bavi borilačkim sportom.

Tim crvenih ojačan je Lukom, 25-godišnjim instruktorom gimnastike, i Nikolinom, 23-godišnjom instruktoricom pilatesa. „Iznenađenje je bilo fantastično. Došla su nam dva nova člana. Bio sam u pecanju i u povratku sam vidio da me dozivaju i krenuo sam se vratiti. Vidio sam dvoje novih nasmijanih ljudi. Jako sam se obradovao“, ispričao je Marko. „Nije se znalo tko je više uzbuđen kad smo došli, mi koji smo došli ili oni koji su nas dočekali“, rekla je Nikolina koja je tražila od tima da je zovu Nina, a Luka je tražio da mu plemensko ime bude Kalu.

Plavi tim jedva je čekao igru za namirnice jer im je već dosta iste oskudne hrane. Sanja pak nije zadovoljna s Amerom na čelu tima i radije bi na toj poziciji vidjela Filipa ili Denisa. „Želim timu dati pravu energiju, vjetar u leđa, želim da lepršamo na krilima pobjede“, rekla je Sanja koja otkriva da voli divljinu i da bi mogla ondje živjeti. Ipak, strahuje da se možda neće uklopiti u ekipu jer je starija od njih. Timu je predložila da naprave vršu kako bi ulovili više hrane.

Dok su se plavi u ozračju suradnje upoznavali s novim članovima, crveni je tim imao nemiran dan. Naime, Marko je morao hitno u bolnicu budući da ga je ubola raža, a njegovi suigrači morali su ga pridržavati dok se kretao. „Njegova faca, on luta, problijedio je“, prepričava Nikolina ovaj nemili događaj. „Neznanje čovjeku ulijeva strah. Nitko od nas ne zna mnogo o ražama, ne znamo koliko su otrovne, jesu li smrtonosne, koliko se osoba oporavlja, i to nas najviše plaši“, rekla je Ana.

No prije nego su ukrstili snage u borbi za namirnice, u crveno pleme vratio se Marko. „Preživio sam noć kakvu nisam u životu. Ne želim je nikome nikada. Imao sam cijelu noć jezivu bol i nisam mogao zaspati. Dobio sam sedative i dalje me boljelo. Sad sam dobro“, ispričao je Marko koji je do sada uspješno lovio raže i ispričao kako je posljednji put kad je otišao u lov, to radio u mutnoj vodi te je stao na ražu. Istog je trena, priča, osjetio neopisivu bol od koje se na kratko onesvijestio.

U natjecanju za hranu borili su se za rajčicu, zelenu papriku, crveni luk, češnjak i tjesteninu, a nagradu je napokon osvojio plavi tim. U svakoj rundi sudjelovala su po dva igrača iz svakog plemena. Njihov je zadatak bio da dva velika kotača otkotrljaju s početka do kraja poligona preko niza prepreka. Na tom putu morali su pokupiti dvije zastavice. Kada su došli do cilja čekao ih je stol na kojem su morali dva diska ubaciti u označeni dio na stolu na način da diskovi kližu. Tim koji prvi ispuni zadatak osvaja jedan bod za svoje pleme, a trebalo je prikupiti ukupno osam bodova. Prvi bod dobio je plavi tim u tandemu Denis i Jelena, a bodovi su samo nastavili nizati te su pobijedili s velikom razlikom 8:1. Sreći plavog tima nije bilo kraja budući da su sa sobom odnosili namirnice koje nisu jeli već tjednima. „Pasta s povrćem! Pasta s povrćem!“, uzvikivali su nakon pobjede. Dok je plavo pleme slavilo, crveno je razmišljalo kako će uloviti svoj sljedeći obrok.

„Poligon nije bio ni lagan, ni težak, išao mi je. Mislim da se mogu nositi sa svim i jedva čekam nove igre“, rekao je Leo koji je osvojio posljednji, pobjednički bod za svoju ekipu. Ana koja je pokazala da može dobiti bod za svoj tim, kaže: „Pokazala sam da kad je najcrnje i kad te svi otpišu treba se boriti i dalje“.

„Jedva sam čekala da dođemo u pleme i da počnem kuhati“, rekla je Marina, a Sanja je primijetila da Marina ne daje nikome drugom da joj pomaže u kuhanju jer smatra da na taj način zadržava svoju poziciju u plemenu. Filip ima mnogo ideja oko kuhanja namirnica koje su dobili, ali ne želi prigovarati Marini zbog, kako kaže, mira u kući.

Nakon povratka na svoj otok, Bojan i Luka na plaži su sjeli na razgovor o tome kako je Luka Bojana kritizirao pred svima na vijeću. „Do našeg je razgovora došlo jer je Bojan meni zamjerio, zaboljele su ga moje riječi na plemenskom vijeću pred svima“, rekao je Luka. „Kad sam čuo da se spominje riba na plemenskom vijeću, iznenadio sam se jer sam mislio da smo razriješili tu temu“, kazao je Bojan.

Može li ova njihova razmirica značiti kraj za slogu u timu i hoće li se u crvenom plemenu početi kreirati klanovi, doznat ćemo uskoro.

