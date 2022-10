Emina otkrila da je trudna pa napustila 'MasterChef': 'Saznala sam tjedan dana prije ulaska u show'

Svi su pokazali veliku srčanost u repliciranju jela za nastavak svoje MasterChef avanture. No, jedan od pet kandidata koji su sudjelovali u eliminacijskom izazovu, ipak je morao napustiti najpopularniju kuhinju. U srazu Lucije Davidović, Luke Marina, Nikole Kotura, Ivice Višić i Emine Bajramović, jelo koje je žiri ocijenio kao najlošije replicirano bilo je ono Eminino.

A kandidati su za ostanak morali replicirati brudet s modernim ''twistom'' i to u 70 minuta. Isprva su natjecatelji procijenili kako im je to sasvim dovoljno vremena, no ubrzo se pokazalo da su propustili razmisliti o načinu na koji će pripremiti kreker od palente te vremenu koje će im za to trebati.

Svatko od natjecatelja u ovom je izazovu imao mogućnost izabrati nekoga s galerije tko će im pomoći biti što uspješniji u kuhanju. Emina je za pomoć izabrala Luciju Kerečin, Ivica - Tihomira Krkleca, Luka - Lea Jurešića, Lucija - Luku Piasevoliju, a Nikola je odabrao Anitu Vuković. ''Plan za danas je napraviti dobro jelo, dobru repliku onoga što smo vidjeli'', rekao je Nikola.

Kad su počeli pripremati jela, Melkior ih je pitao za koji dio u pripremi smatraju da trebaju najviše vremena, a svi su rekli da je to temeljac. No kasnije, a pojedini kandidati čak i prekasno, su shvatili da je to ipak jedna druga komponenta. ''Najteža komponenta na ovom tanjuru mi je bio kreker'', rekla je Lucija, dok je Luki najteže bilo sistematizirati sve. Tako je glavu ribe stavio u temeljac, a Stjepan mu je napomenuo da je trebao recept pročitati od početka do kraja. Ni Nikola nije baš slijedio recept, jer je kozice začinio ricottom, a to nije pisalo u zadanom receptu. ''Tekstura kozica mi je bila kremasta kad sam ih probao, pa sam htio dobiti tu kremoznost i to sam napravio s ricottom.

''Svi ste krenuli prvo na ribu i radili temeljac'', rekao je Stjepan kada je žiri shvatio da su podcijenili vrijeme za izradu krekera od palente. ''Koji je ovo pritisak i kako je sve to teško izvesti znaju samo oni koji su kroz to prošli'', rekao je Luka Marin.

Iako je izabrala Luciju za pomoćnicu, Emina je nije slušala, a u jednom ju je trenutku zamolila za tišinu. Ubrzo se žiri popeo na galeriju, pa je Damir savjetovao Luciji kako davati savjete da je Emina posluša. Budući da je Lucija previše bila glasna za Eminu, Melkior joj je ponudio da zamijeni pomoć, pa je Emina odlučila da će to prihvatiti i odabrati Loru za pomoćnicu.

Nakon kuhanja, Lucija Davidović pred žiri je donijela tanjur sa svim komponentama. Stjepan je primijetio da nikad nije bila brža u kuhinji. ''Riba je lijepo začinjena i ostala je sočna'', kazao je Stjepan kad je probao jelo.

Ivica je donio tanjur drugačijeg izgleda od onoga kojeg su trebali replicirati. Otkrio je kako mu je bilo premalo vremena za serviranje, pa je na kraju samo bacao sve sastojke na tanjur. ''Žlica mi je pobjegla'', rekao je. ''Riba je top'', odmah je komentirao Stjepan kad je probao, no umaku je nedostajalo jačine, odnosno soli. Jelo koje je donio Luka Marin nije baš zadovoljio žiri.

Kada je jelo žiriju donijela Emina, razgovarali su o njezinoj promjeni pomoćnika, a Melkior joj je ukazao na to da je Lucija bila u pravu kad ju je pokušala uvjeriti da prvo treba pripremiti palentu.

''Ima jedna osoba od vas koja se istaknula, ugodno nas iznenadila da amaterski kuhar može napraviti takvo jelo. Ta osoba je Lucija'', rekao je Stjepan. Iako joj kreker nije uspio, sve drugo je bilo jako blizu originalnom jelu.

''Umak od rajčice je bio meden, a palenta je bila kisela'', rekao je Stjepan Emini koja je s najlošijom replikom jela morala napustiti show. ''Žao mi je što idem, što nisam stigla do cilja koji sam zamislila, ali to je tako'', rekla je Emina, a potom je otkrila žiriju sretnu vijest: ''Tjedan dana prije ulaska u MasterChef saznala sam da sam trudna''.

Žiri se razveselio i kada je čuo što im je Emina imala za reći, Damir je zaključio kako ''nema više šanse'' da se dogodi ''bolji stres test od ovoga''.

''Uvijek ću se sjećati ovog stres testa, jer je za mene bio sladak kao šlag na torti. Htjela sam biti prva žena s hidžabom koja je osvojila MasterChef titulu. Međutim, život ide dalje, čekaju me nove pobjede'', rekla je Emina.

