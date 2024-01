Adi Šoše o duetu s Tonijem Cetinskim: 'Golema mi je čast, on mi je jedan od uzora'

Mladi i talentirani glazbenik Adi Šoše, kojeg često uspoređuju s Gibonnijem, u prošloj je godini ostvario odličan uspjeh te je njegova pjesma "Najljepši cvijet" postala velik hit. Sada se sprema objaviti još jedan hit naziva "Ruža", a svjetlo dana ugledat će i "digitalna suradnja" s Tonijem Cetinskim na pjesmi koja bi vani trebala biti krajem siječnja. Još se nisu upoznali pa su pjesma i spot "Sve ili ništa" snimljeni "na daljinu", a spot je rađen uz pomoć umjetne inteligencije. Adi je jedan od najtalentiranijih glazbenika nove generacije čija je karijera gotovo preko noći eksplodirala. Uzor mu je pokojni Toše Proeski, a i on je sam, baš kao i Toše, svojim glasom i karizmom uspio ujediniti regiju te je postao i miljenik žena. O novim pjesmama, drugom albumu i ostalim planovima ispričao nam je u iskrenom razgovoru.

Jeste li jedan od onih koji ima novogodišnje odluke? Ako da, koja je vaša?

Nisam, besmisleno je da ljudi donose bilo kakve velike odluke po okončanju jedne kalendarske godine. Odluke se donose odmah i sad, pogotovo ako je ideja za promjenu u vašoj svijesti prisutna neko vrijeme. Moja je odluka već odavno da budem najbolja verzija sebe koja mogu biti u svakom smislu i da ne budem ogorčen u kasnijoj fazi života. Postoji izreka: "Don't get bitter, get better." I jako mi je inspirativna, moguće je da ću je kineskim slovima istetovirati na podlakticu čim mi mama dopusti.

Što vas sve čeka u ovoj godini, kakve planove za nju imate?

Već uvelike radim na drugom albumu, 5-6 pjesama već je spremno. Nadam se da će do sredine godine cijeli projekt ugledati svjetlo dana, a u drugoj polovini godine plan je raditi koncerte. Neki su gradovi, po meni, zreli za velike priče, ali ipak se prvo mora dogoditi drugi album. Ne bih htio izaći pred veliku publiku i izvoditi repertoar koji se većinski sastoji od pjesama mojih kolega. Baza ipak moraju biti pjesme kojima sam ja prvi prokrčio put do publike. Jednostavno osjećam da je to jedini ispravan put.

Jeste li napokon pobijedili prehladu koju ste dugo vukli?

Pa i nisam, ali hvala na pitanju. Inače sam k'o armirani beton što se zdravlja tiče, jako rijetko sam bolestan, da kucnem u drvo i zahvalim Bogu. Doduše, pazim se, živim sportski, uzimam sve suplemente, moguće je da tu ima malo i genetike... Ali cijeli prosinac imao sam puno problema jer se tijelo jednostavno nije stizalo oporaviti zbog iznimnog intenziteta svirki. Kašljao sam i grlo me je najviše zezalo jer bih se budio bez glasa. Čak sam razvio traumu da imam trajan problem pa bih se znao buditi tijekom noći i govoriti nešto tipa "jedan, dva, tri, aaaaa, ooo, eee...", čisto da vidim mogu li uopće govoriti ili ću mlad u penziju. Ali, eto, uspio sam nekako, 22 nastupa u mjesec dana nije lako odraditi, nisam baš siguran bih li volio opet prolaziti kroz sve to – premda, znajući sebe, vrlo je moguće da ću ove godine pokušati 23 jer sam lud.

Uskoro ćete objaviti i pjesmu "Ruža". O čemu je ona i što mislite kako će je publika prihvatiti?

Spot za "Ružu" radit ćemo ovaj mjesec. Kad sam dobio demo za tu pjesmu, iskreno, nisam se baš pronašao u njoj. Bila je nekako previše zrela i orijentalna. Onda sam je probao nekoliko puta kod kuće, ni tad me nije vukla, ali obrat se dogodio kad smo se vraćali s koncerta u Osijeku, koji je bio fenomenalan. Onako sretni i pod dojmom toga odlučili smo ipak snimiti demo, čisto da vidimo gdje smo. Za pola sata snimio sam cijelu pjesmu, što mi se nikad nije dogodilo. Ali kad sam je čuo, pogodila me. Tako to katkad ide s pjesmama, neke te jednostavno kasnije pogode. Na kraju je taj demo ostao kao finalni proizvod jer je bio iskren. Znao sam da je to idući singl i vrlo moguće naziv albuma. Posebna pjesma, čut ćete uskoro, mnoge će boce biti razbijene uz nju.

Sprema se i duet s Tonyjem Cetinskim. Pjesma izlazi kad i spot, 29. siječnja? Kako je bilo surađivati s Tonyjem na ovaj način, još se niste upoznali uživo?

Pa ne znam kako je, još ne znam "brata", ali priča se po gradu da je legenda teška!

Jesu li ovakva suradnja i rad s umjetnom inteligencijom ipak malo teži od suradnje uživo? Kako to da ste se uopće odlučili na takvo snimanje spota?

Pa nije teže, čak je bilo jako lagano, previše možda. Pošteno sam se napatio sa svojim spotovima, snimali smo na planinama gdje je bilo -15 stupnjeva, na moru gdje je bilo 40, snimali do 7 ujutro, ali na kraju bih svaki put odlazio ispunjen jer sam u to uložio rad, bez obzira na to što uvijek ima prostora da ti spotovi realno budu još moćniji. Ali davao sam sve od sebe i to je bitno. Više bih volio da smo fizički bili u kadru i dijelili neke ljudske emocije. Mislim da bi sve bilo toplije i iskrenije, ali tako je kako je, bilo je teško uskladiti vrijeme zbog obaveza jer smo se ovog spota uhvatili u ljeto, tako da idemo s ovom verzijom. Meni je golema čast raditi s Tonijem, bio mi je jedan od heroja tijekom odrastanja.

O čemu je pjesma "Sve ili ništa", kako je uopće došlo do dueta?

Do suradnje je došlo na inicijativu Amila Loje, koji je najbitniji čovjek moje karijere, a ujedno i Tonijev povremeni suradnik. Snimio sam demo za pjesmu da postoji radna verzija, on ga je poslao Toniju bez ikakvog pritiska, jedna je stvar vukla drugu i tu smo gdje smo. Pjesma je gotovo kao umjetnička himna, svi mi slušamo srce više nego išta drugo iako nije loše katkad uključiti i mozak, pogotovo kad se bavite stvarima iza svjetla pozornice.

Nije tajna da vas hrvatski glazbenici vole, i Gibonni vam je uputio sjajne komplimente. Koliko vam to znači?

Znači mi mnogo jer ga smatram jednim od najvećih umjetnika ovih prostora. Nekada davno uputio mi je sličan kompliment, samo ga tada nisam imao dokumentiranog, ali eto, mama, vidiš da nisam slagao!

Privatni život volite držati za sebe, ali s ovoliko obožavateljica to katkad nije baš lako pa je nedavno bilo u medijima kako ste s jednom od njih imali pomalo neugodno iskustvo. Kako se nosite s tim? A kako se s time nosi vaša djevojka, čuva li vas na koncertima?

Ma nosim se super. Ta scena zapravo je bila više simpatična nego išta drugo. Nitko me zapravo nije pokušao povrijediti, a što se tiče Ijubavnog života, Ada ga više nikad neće komentirati jer se stvari izvlače iz konteksta i prave naslovi koji su jeftini i nimalo inspirativni. Zato, bolje da me nema nikako nego da sam izlizan i dosadan ljudima.

