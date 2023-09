Vlasnik izgorjelog kluba Mint javnosti je otprije poznat po braku s poznatom glumicom

U noći s ponedjeljka na utorak u Zagrebu je izgorio popularni noćni klub Mint. Policija je zaprimila dojavu o požaru ugostiteljskog objekta na zagrebačkoj Trešnjevci oko 3 sata ujutro na adresi Florijana Andrašeca 14.

Vatrogasci su izašli na teren i ugasili požar nakon dva sata. U buktinji, srećom, nitko nije ozlijeđen, dok je materijalna šteta golema. Inače, Mint je u vlasništvu poduzetnika Kristijana Babića koji je otprije poznat medijima i po svom ljubavnom životu.

VIDEO Izgorio noćni klub Mint u Zagrebu

Naime, Babić je prvi suprug naše glumice Jelene Perčin s kojom je dobio i kćer Lotu. U braku su bili tri godine, a pred oltar su stali u prosincu 2008. nakon što su bili u vezi jednu godinu. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj bazilici Srca Isusovog, a obred je predvodio pokojni pater Zvjezdan Linić. Na vjenčanju je bilo 60-ak uzvanika, među kojima je bilo i poznatih lica. Vjenčanju su prisustvovali i glumac Mislav Čavajda te manekenka i tadašnja djevojka, a danas supruga nogometaša Darija Srne, Mirela Forić.

VEZANI ČLANCI:

Sve je bilo isplanirano do posljednjeg detalja, a kako bi neometano uživali u svom velikom danu, mladenci su unajmili zaštitare koji su brinuli da predstavnici medija ne uđu u crkvu. Svadba je prvotno odgođena zbog tragičnog ubojstva Jelenine prijateljice Ivane Hodak, koja je trebala biti kuma.

10.11.2015., Zagreb - Jelena Percin s bivsim suprugom Kristijanom Babicem i kcerkom presatala gradom."nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto:

Nakon tri godine bračnog života Jelena je medijima potvrdila da se razvodi.

– To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili – rekla je tada glumica za Story.

Nakon razvoda Babić je bio i u vezi s bivšom televizijskom voditeljicom Majom Škufcom.