Ecija Belošević pokazala kako je sa suprugom proslavila godišnjicu: 'Izašli smo iz forme'

Voditeljica Ecija Belošević i njezin suprug Goran proslavili su godišnjicu braka. Povodom tog posebnog dana su otišli u izlazak, a voditeljica je na društvenim mrežama podijelila njihovu zajedničku fotografiju.

- Izašli iz forme što se tiče izlazaka (i slikanja). Zadnjih devet mjeseci nam bolje idu izlasci iz kreveta oko pet, šest ujutro, nego izlasci iz kuće oko 20 sati, ali preživjeli smo. Godišnjicu braka se moralo obilježiti, napisala je ona.

Fotografija je u samo tri sata dobila više od 1000 likeova, ali i brojne komentare pratitelja.

"Kako ste mi lijepi", poručila im je Nives Celzijus.

Podsjetimo, bubnjar grupe Pravila igre i bivša radijska voditeljica i PR stručnjakinja vjenčali su se 10. rujna 2022. na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, među kojima su bili i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, i članovi grupe Pravila igre. Za svoj veliki dan Ecija je odabrala je vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.

Svoju vezu potvrdili su na ljeto 2016. godine, a da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva, dalo se naslutiti početkom lipnja te godine kada je Ecija na svom Instagramu objavila snimku iz zračne luke u kojoj ju je nakon poslovnog putovanja dočekao Goran s njezinim psićem Riom. Kad je ugledao Eciju kako dolazi s prtljagom, Rio je nakratko pobjegao, a ubrzo ga je sustigao bubnjar sastava Pravila igre nakon čega je svoju odabranicu nježno zagrlio i poljubio.

Svoju vezu odlučili su potvrditi i zarukama nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

- Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- otkrio je Goran detalje svog plana koji mu je na kraju i uspio, a govor kada su konačno stigli do cilja potpuno je šokirao Eciju.

- Rekao mi je da laže već mjesec dana, a ja sam tada pomislila da je neki psihopata koji ima ženu i dijete. Počela sam se tresti. Kada je rekao 'digni se' tada mi je postalo sumnjivo, a onda je kleknuo i zaprosio me, ali ni toga se ne sjećam zato što sam počela jecati- ispričala je Ecija.

U prosincu prošle godine Ecija i Goran postali su roditelji dječaka kojem su dali ime Leo, a ove je vijesti par podijelio na društvenim mrežama. Ecija i Goran pozirali su u rodilištu s tek rođenim sinom te fotografije maženje podijelili na Instagramu.

- Pozdrav svijete. Stigao je Leo Belošević. Mi smo zaljubljeni potpuno. Hvala nebesima, zauvijek zahvalni - napisali su pored fotografija. Belošević je u objavi zahvale na Instagramu otkrila kako porod nije bio jednostavan: - Imala sam jako težak i nepredvidiv porod, tako da se oporavljam i dolazim k sebi. Žene, podijelim sve kad skupim snage. On je hvala bogu savršeno, kao što vidite, tako da sve to više nije ni bitno i ovo je nešto najljepše na svijetu.

