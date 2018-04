Drugi rođendan Magente 1 uz Tonyja Cetinskog proslavilo više od 40.000 ljudi

Hrvatski Telekom proslavio je drugi rođendan Magente 1, jedinstvene usluge na tržištu koja objedinjuje pogodnosti internetske, mobilne i TV ponude, uz spektakularan koncert Tonyja Cetinskog, njegovih gostiju i više od 40.000 oduševljenih građana na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Poseban rođendanski poklon Hrvatski Telekom osigurao je svim građanima diljem Hrvatske i svijeta koji su uživo pratili Tonyjev koncert na najviše platformi dosad - MAXtv-u, aplikaciji MAXtv To Go, tportalu kao i Facebook i YouTube kanalima Hrvatskog Telekoma.

U odličnoj atmosferi Tony je na koncertu ugostio specijalne goste, mlade pjevačke nade: Juru Brkljaču, Marka Kutlića i Davida Temelkova, uz podršku 11 vrhunskih gudačica TonyC Orchestra.

”Zahvaljujem svima na odličnoj atmosferi na koncertu, i vjernoj publici i Hrvatskom Telekomu koji je organizirao zaista nevjerojatan Magenta 1 rođendanski tulum. Uvijek je izazov raditi koncert na glavnom zagrebačkom trgu, no zato je osjećaj i za izvođače i za publiku izniman, nabijen posebnim emocijama”, izjavio je Tony Cetinski.

Kao dodatan poklon svojim korisnicima, Hrvatski Telekom je osigurao ekskluzivan besplatni download novog albuma Tonyja Cetinskog 'Kao u snu', na mobilnoj aplikaciji Moj Telekom. Na dan koncerta tportal je ekskluzivno objavio novi spot s albuma, skladbu 'General bez činova'.

Album 'Kao u snu' moći će se preslušati bilo gdje, jer Hrvatski Telekom u sklopu proslave rođendana Magenta 1 nudi i uslugu Internet posvuda. Za samo 49 kuna mjesečno HT svojim korisnicima kućnog interneta omogućuje osnovan paket od 30 GB internetskog prometa koga mogu koristiti gdje god se nalazili. Kako bi korisnici HT-a neometano mogli uživati u najboljem sportskom, filmskom i zabavnom sadržaju, usluga Internet posvuda uključuje neograničen promet za gledanje MAXtv To Go usluge.

Magenta 1 je premium koncept ponude telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji korisnicima omogućuje niz pogodnost - dobivaju dodatne gigabajte, mogućnost mijenjanja TV paketa svaki mjesec i to bez naknade i slično. Za sve ljubitelje serija i filmskih minuta tu je i Stream On opcija koja omogućuje neograničeno gledanje video sadržaja putem mobilnih aplikacija HBO GO, Pickbox, YouTube, Netflix i MAXtv To Go na mobilnim uređajima, te aplikacije po izboru bez potrošnje internetskog prometa.