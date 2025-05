Maja iz 'Života na vagi' izgubila je 30 kg, a sada je proslavila rođendan i oduševila izgledom

Maja iz 'Života na vagi' podijelila je na društvenim mrežama prizore sa svoje rođendanske zabave. Svoj 44. rođendan proslavila je u društvu obitelji i prijatelja, a na fotografijama se može primijetiti njezina impresivna transformacija koju je započela u showu i koliko blista. Na njezinoj proslavi se pojavio i Igor, najstariji kandidat osme sezone 'Života na vagi', koji također odlično izgleda.

Maja Marušić, simpatična prodavačica iz Velike Ludine i majka troje djece, ušla je u osmu sezonu showa 'Život na vagi' s velikom željom za promjenom. Njezina iskrena priča o borbi s kilogramima i motivaciji da živi život punim plućima osvojila je gledatelje, a njezina transformacija nakon showa ostavlja bez daha.

Glavni pokretač za prijavu u popularni RTL-ov show za Maju Marušić bila su njezina djeca. Ova prodavačica iz Velike Ludine čeznula je za danima kada će moći bez ograničenja uživati u svim aktivnostima sa svoje troje djece. „Kad odem s djecom na neki izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom“, iskreno je priznala Maja prije ulaska u show. Tada joj njezina tjelesna težina to nije dopuštala, jer kako je sama rekla, nije mogla dugo trčati, hodati uzbrdo ili se baviti nekim intenzivnijim treningom, što ju je sprječavalo da u potpunosti sudjeluje u obiteljskim avanturama. Njezina želja za promjenom bila je snažna, potaknuta ljubavlju prema obitelji i žudnjom za ispunjenijim životom.

Osim želje za aktivnijim obiteljskim životom, Maja je gajila i osobne snove koje nije mogla ostvariti zbog viška kilograma. „Uvijek sam se željela baviti nekim sportom ili plesom, a zbog viška kilograma - nisam mogla“, povjerila se Maja, otkrivajući svoju veliku strast prema plesu, posebice zumbi. Njezin san je postati trenerica zumbe i, kako je slikovito rekla, „voditi svoje buce prema boljem životu“. No, bila je svjesna da prvo mora pomoći sebi, jer ju je mučio strah od mogućih ozljeda tijekom vježbanja zbog prekomjerne težine. Upravo taj osjećaj sputanosti i straha bio je presudan okidač za prijavu. „Dosta je strahova, želim uživati u životu punim plućima“, jasno je poručila Maja, sažimajući svoje motive za ulazak u avanturu zvanu 'Život na vagi'. Zanimljivo je da je u show ušla samo mjesec dana nakon udaje, nakon medenog mjeseca, kao da je znala da je pred njom velika životna prekretnica.

Majin put u showu nije bio dug, ali je bio intenzivan. Iako optimistična i spremna na izazove, napustila je natjecanje nakon četiri tjedna. Razlog ispadanja bio je rezultat na vagi – u četvrtom ciklusu izgubila je samo 0,8 kilograma, što je bio najslabiji rezultat među kandidatima. „Žao mi je što sam ispala, ali kada sam se sjetila da idem doma djeci i mužu, onda sam se osvijestila“, rekla je Maja nakon ispadanja za RTL.hr. Lošiji rezultat pripisala je kombinaciji stresa i neispavanosti, objašnjavajući da joj se tijelo vjerojatno „ugasilo“. No, nije dopustila da je to obeshrabri. Fokusirala se na povratak kući i nastavak borbe u vlastitom aranžmanu. U show je, inače, ušla sa 109,4 kilograma.

Povratak kući bio je emotivan i ispunjen ponosom. „Kad su me ugledali, moji su bili presretni. Pohvalili su me“, podijelila je Maja dojmove o susretu s obitelji. Posebno ju je dirnulo saznanje koliko su njezini sinovi, kći i suprug bili složni i organizirani dok je nije bilo. „Jako sam se iznenadila koliko su bili složni i koliko su sve odradili bez mene. Muž je kuhao. Jedan drugome su pomagali. Ma, baš sam bila u pozitivnom šoku“, ispričala je. Osvrnula se i na iskustvo suživota sa 16 različitih karaktera u kući, priznajući da je bilo perioda „tračeva i predbacivanja“, ali je zadržala svoj pozitivan stav. „Inače sam tip koji sve gleda pozitivno i ima razumijevanja za druge. Mi smo svi prije tražili utjehu u hrani, a sada ćemo je tražiti u treningu“, naglasila je Maja svoju novu životnu filozofiju.

Iako je relativno rano ispala iz showa, Maja Marušić nije odustala od svog cilja. Nastavila je primjenjivati naučene lekcije o prehrani i tjelovježbi i izvan zidina kuće 'Života na vagi'. Rezultati nisu izostali. Na finalnom vaganju osme sezone pojavila se znatno lakša – vaga je pokazala 78,7 kilograma. To znači da je Maja ukupno izgubila impresivnih 30,7 kilograma, odnosno 28,1% svoje početne tjelesne mase. Njezina transformacija postala je očita ne samo na vagi, već i u njezinom izgledu. Fotografije koje dijeli na društvenim mrežama, poput one u elegantnoj dugoj haljini koja ističe njezinu novu figuru, izazivaju divljenje i potvrđuju koliko se promijenila. Mnogi komentiraju kako je teško povjerovati da je to ista osoba koja je ušla u show.

Maja danas zrači zadovoljstvom i samopouzdanjem. Ističe kako su joj promjene koje je usvojila pomogle da preuzme kontrolu nad svojim životom. Iako je postigla velik uspjeh, svjesna je da je proces mršavljenja dugotrajan i da još ima posla. Priznaje da joj dugotrajno trčanje, hodanje uzbrdo ili vrlo intenzivni treninzi i dalje predstavljaju izazov te da postoji strah od ozljeda zbog preostalog viška kilograma, no ne odustaje. Njezin plan je nastaviti s redovitom tjelovježbom – planira trenirati kod kuće pet puta tjedno, uključujući šetnje, trčanje i vožnju bicikla. Što se prehrane tiče, izbacila je nezdrave grickalice, no dopustit će si ih povremeno, otprilike jednom mjesečno. Njezina obitelj najveća joj je podrška u tim nastojanjima. Optimistična kakva jest, Maja ne sumnja u svoj uspjeh i korak je bliže ostvarenju sna da postane inspirativna Zumba instruktorica.

Podsjetimo, pobjednica osme sezone 'Života na vagi' bila je Alina Pantseyeva, koja je u show ušla sa 145,3 kg, a na finalnom vaganju imala 73,6 kg. Izgubila je nevjerojatnih 71,7 kilograma, odnosno 49,3% tjelesne mase, postavivši time novi rekord showa u Hrvatskoj i osvojivši nagradu od 20.000 eura.

