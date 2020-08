Došlo je do promjene: Otkriveni novi detalji sprovoda Rajka Dujmića, evo tko će održati govor

Idućeg ponedjeljka od legendarnog skladatelja i glazbenika Rajka Dujmića na zagrebačkom Krematoriju oprostit će se obitelj, prijatelji, kolege i poklonici njegovog rada. Nakon što je preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila 29. srpnja, obitelj je organizirala ispraćaj na zagrebačkom Krematoriju 17. kolovoza u 10 sati.

Ranije su priopćenjem najavili kako neće biti počasne straže instituacija, Gloria doznaje da je došlo do promjene. Naime, uz odar Rajka Dujmića počasnu će stražu držati Dujmićevi kolege, a sve to organiziralo je Hrvatsko društvo skladatelja.

- Nažalost, u svemu je došlo i do zabune oko ispraćaja pa mnogi pitaju mogu li doći. Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera zbog pandemije, svi koji žele mogu se na Krematoriju oprostiti od Rajka, broj nije ograničen. Otkako je moj Rajko nakon prometne nesreće pao u komu, uz mene je neprekidno i njegov najbolji prijatelj i kolega Nenad Ninčević. I on je još u šoku. Tješili smo jedno drugo, zajedno plakali. No na kraju je, na moju molbu, smogao snage i pristao održati oproštajni govor - kazala je udovica pokojnika Snježana Šimek Dujmić, dodajući da će se u ime HGZ-a od njenog supruga oprostiti Tomislav Šaban.

Glazbenik će biti pokopan una zagrebačkom Mirogoju, a zemljište za grob među zaslužnim građanima obitelji će ustupiti Grad Zagreb. Rajko će tako počivati pokraj Ede Murtića, Dražena Petrovića, Ene Begović i drugih istaknutih velikana. Na tom dijelu Mirogoja cijene iznose i do 160.000 kuna, aizgradnje i sprovoda pokriva obitelj. Podsjetimo, Dujmić je preminuo od posljedica prometne nesreće koja se dogodila 29. srpnja kod Ravne Gore kada je izgubio nadzor nad automobilom marke VW Tiguan i sletio s ceste te završio na strmini provalije.

Zbog teških ozljeda glave šest je dana bio u komi, a iako su se svi nadali da će se izvući iz ove teške situacije, Rajko je bitku za život nažalost izgubio tri dana prije svog 66. rođendana. Ipak, Rajko će nastaviti živjeti i dalje u svojim pjesmama, ali i zahvaljujući humanoj gesti njegovih najbližih koji su odlučili donirati njegove organe i tako već spasili nekoliko života.