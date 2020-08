Baš je iznenadio! Višnjića nikad nismo vidjeli u ovom izdanju, a fanovi su složni oko jednog

Na plaži u dugačkim hlačama i svezanim repom na glavi, 47-godišnji šibenski glumac Goran Višnjić pozirao je za fanove u ugodnom psećem društvu engleskog buldoga, a fanovima je za oko zapao njegov dosad neviđeni stil frizure. Naime, Goran nikad nije pokazao kako nosi rajf ili kosu u repu, ali čini se da taj stil itekako može kod njega proći.

- Kosa ti izgleda sjajno! - poručila je obožavateljica, a drugi se nadovezao: "Cornwall plaža u kolovozu. Čizme, duge hlače, engleski budlog, sve je tu. Nadam se da ste svi dobro", kazao je pratitelj, a uz brojne komplimente na engleskom pronašli su se poneki i na hrvatskom iz njegovog kraja pa su mu poručili:

Foto: Instagram

"Puno pozdrava iz Tisnog! Godišnji je u punom zamahu", "Divno. U Šibeniku bi se sad preznojavao"...

Podsjetimo, proslavljeni domaći glumac s impresivnom inozemnom karijerom, Goran Višnjić pratitelje na Instagramu nedavno je iznenadio najnovijom objavom. Naime, u seriji ‘The Brides’, koja će se prikazivati na američkom ABC-u, glumit će Drakulu. Serija je novi projekt redatelja megapopularne, no često kritizirane serije ‘Riverdale’, Roberta Aguirre-Sacasa, producenta Grega Berlantija i Warner Brothersa. Zanimljivo je napomenuti da će to biti Višnjićev prvi projekt za tu veliku produkcijsku kuću nakon ‘Hitne službe’. Upravo je to serija u kojoj je, glumeći doktora Luku Kovaca, osvojio srca brojnih Amerikanki.

U ‘The Brides’ Goran je Drakula na samrti u dvorcu na Karpatima, dok njegove tri nevjeste, Cleo, Renee i Lily, bježe kako bi zajedno započele novi život. Vijest o novoj seriji i Goranu u ulozi Drakule proširila se stranim medijima pa je o tome, između ostalih, pisao i The Hollywood Reporter.