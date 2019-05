Doris Pinčinć Rogoznica: ' Prema zemlji bi se svi trebali ponašati kao prema majci'

Radni dan joj u većini slučajeva počinje prije pet ujutro i svojim glasom budi slušatelje Narodnog radija, a od 6. svibnja Doris Pinčić Rogoznica ima i novu obvezu i to kao voditeljica novog RTL-ova showa “Fittest Family”.

Uz dvoje male djece i obveze na radiju i televiziji, čini se da je potrebno puno planiranja i žongliranja kako bi se stigle obaviti sve poslovne i obiteljske obveze, a kako joj to uspijeva, Doris nam otkriva u nastavku.

Novi projekt RTL-a “Fittest Family” kreće u ponedjeljak, 6.5., po čemu je zanimljiv i koliko je vama izazovan ovaj voditeljski zadatak?

Bilo je prelijepo snimati ovaj projekt, vanjske lokacije, uglavnom lijepo vrijeme i super tim dobitna su kombinacija za dobar posao. Televizijski je vrlo zahtjevan projekt koji smo u nekim trenucima snimali s čak 40 različitih kamera. “Fittest Family” objedinjuje sve ono što mi Hrvati volimo – obitelj, sport, predivne lokacije naše zemlje.

Što mislite u kojem izazovu bi vaša obitelj pokazala zavidne vještine i koliko je vašoj obitelji aktivnost važan segment života?

Joj… Unatoč tome što redovno vježbamo, sumnjam da bih ja uspjela odraditi ijedan od tih izazova i zato sam fascinirana, još i više snagom i spremnošću natjecateljskih obitelji. Većina među njima su rekreativci, ali prije svega toliko snažni u glavi, a o fizičkoj snazi neću ni govoriti. Uostalom, od ponedjeljka ćete sve vidjeti.

Kojih su vaše zdrave rutine? Čega se svakog dana držite?

Svaki dan jedem puno povrća, voća, jutro započinjem mlakom limunadom, kad mogu izabrati kretanje umjesto automobila ili lifta, biram kretanje, vježbam koliko stignem i nastojim njegovati duh više od tijela.

Pretilost postaje sve veći problem u Hrvatskoj, otvoreno ste i sami priznali da ste imali problema s viškom kilograma, kako svojoj djeci dozirate nezdravu hranu i koliko ste strogi u tome?

Da, debljina je nevolja današnjeg vremena. Jedna strana svijeta umire od gladi, a druga od sitosti. Čudni smo mi ljudi. Činjenica je da danas imamo svega previše i više ničeg nismo željni i teško je odoljeti finoj hrani koje oko nas ima u obilju. Nisam stručnjak i ne bih se usudila nikome dijeliti savjete o prehrani, neki moj stav je da se sve može konzumirati u normalnim količinama. E sad, što su normalne količine? Meni ne smeta ako dijete pojede bombončić ili dva, red čokolade ili popije sokić. Ne sve to u istom danu, ali ako odabere nešto od toga i ako je prije toga pojeo voće, povrće, meso ili ribu, cjelovite žitarice, mislim da mu od tog slatkiša neće biti baš ništa. No ako je to prvi izbor hrane i ako se zareda, nije dobro. Onda je problem s probavom, ponašanjem, sa svime... Ja se sa svojim djetetom uvijek dogovaram i on to već ima toliko usađeno da i sam kaže bakama ili nekom: Neću više čokolade.

Što vam je najveći izazov otkako je vaša obitelj dobila novu članicu Gitu?

Znate kako je to s bebom u kući, veselo i umorno istovremeno. Ne bi to nazvala izazov, više mi je cilj da djeca dobiju dobar životni primjer od nas, da nikad na poslu ne ostavimo svu životnu energiju, da ne zaboravimo voljeti jedno drugo...

Kako suprug Boris i vi uz ludi radni tempo i dvoje djece uspijevate pronaći vrijeme za sebe?

Teško, ali i to je dio zabave. Kao tinejdžeri koji mole roditelje za izlazak smo. Ima i to svoje čari, samo treba ostati fokusiran na zajednički cilj.

Kako uopće izgleda jedan vaš dan, kako žonglirate obveze na televiziji i radiju i kod kuće?

Rijetko kad imam televiziju i radio u isti dan. Dan počinje nešto prije pet, od pet i 30 sam na Narodnom, jutarnji klub od 6 do 9, sastanak za sljedeći dan, onda doma, šetnja s malenom, kuhanje, kad ona spava, odgovaranje na mailove, sastanci, ponekad neka dodatna gaža, onda nam dođe braco iz vrtića pa sve ispočetka do 22 h kad uglavnom idem spavati.

Na društvenim mrežama vidimo fotografije vaših delicija, pomaže li vam suprug u pripremi objeda i kućanskim poslovima?

Apsolutno. On kuha jako dobro. Što ne zna kuhati, posluži se “gospon Googleom” ili brojnim knjigama o kulinarstvu koje imamo doma. Ne pomaže, nego većinu poslova dijelimo. Ne na muške i ženske, nego dijelimo obavljanje poslova.

Kako gledate općenito na društvene mreže i koliko su korisne, a koliko štetne i jeste li ovisni o njima?

Društvene mreže su fenomen našeg vremena i te rasprave jesu li štetne ili nisu već su zastarjele. Pretpostavljam da su se isto pitale naše šukunšukunbake kad su stigli automobili ili koje drugo čudo. Imaju mnogo mana, ali i mnogo dobrih strana. Volim pročačkati, dobar dio posla danas se odvija na njima, a opet jesam li ovisna – nisam. Dobro znam da je moj život skup raznih detalja i da je mnogo više od jednog posta. I ne samo moj, već svaki život.

Društvene mreže su O.K. dok ne postane važniji prikaz na Instagramu od stvarnog življenja. Život na društvenim mrežama uglavnom je “namontiran” jer je vrlo nepopularno biti sve osim urnebesno sretan stalno. Po meni je taj trend otišao malo u krivo. Super je raditi na pozitivi, ali zašto smo si ikad nametnuli to da moramo okolo šetati s osmijehom od uha do uha i diviti se svijetu sve vrijeme – ne razumijem i, na svoju sramotu, ne pridonosim razbijanju tog mita. Tako sam i ja na društvenim mrežama uvijek sto posto “happy”. Ali bez šminke, tu ništa ne uljepšavam.

Nedostaje li vam snimanje serije ili filma, imate li želju upustiti se u takav projekt?

Trenutačno mi ništa ne nedostaje, kad dođe prava uloga i trenutak, s guštom ću se prepustiti. Treba nekad pustiti život da sam odradi stvari.

Kad sanjarite o budućnosti, u kojem smjeru biste voljeli da se odvija vaša karijera?

Imam vrlo jasne ciljeve i sigurna sam da će se i ostvariti. Ali ih ne dijelim s nikim, samo se radujem gledajući kako se ostvaruju jedan po jedan uz naporan rad i trud svakodnevno.

Glumite, vodite, odlično kuhate, trčite, a postoji li kod Doris neka slaba strana, neki talent koji biste rado posjedovali?

Postoji puno slabih strana. Prva koju bih popravila; dodala bih si talent za pjevanje koje obožavam, ali ne ide pa ne ide. Mislim, u mojoj glavi ide, ali onima koji me slušaju baš se i ne čini tako.

Kakve želje imate za svoju djecu, mislite li da imaju budućnost u Hrvatskoj s obzirom na situaciji u zemlji koja nije idilična?

U Hrvatskoj ima budućnosti, iskreno vjerujem da nam može i mora biti bolje. Držim nam fige da dođu mladi, pošteni, radišni, iskreni ljudi i da nadljudskim naporima preokrenu Hrvatsku. Nama treba samo da se promijeni stav u našim glavama i da se prema svojoj zemlji svi skupa počnemo ponašati kao prema majci, a ne zločestoj maćehi. Nadobudno ili naivno, nazovite to kako hoćete, ali još uvijek vjerujem da je moguće. Dokle god znam jedno ili dvoje koji uspijevaju čudesa raditi u Hrvatskoj (bez veza, kumova, politike i sličnog), vjerujem da je moguće. Ima takvih, vjerujte mi, samo nažalost o tome nitko ne piše, pretpostavljam zato što svi radije nažalost čitamo o negativi.

Volite li uopće planirati ili ste skloni spontanom pristupu životu i koliko je spontanost moguća uz dvoje male djece?

Ja sam planer od 0 do 24 i to cijeli život. Rijetko kad sam potpuno spontana. To možeš biti kad imaš “background” iza sebe, kad sve gradiš sam, od nule, svojim rukama, onda moraš imati plan, organizirati se i šljakati. Pogotovo uz dvoje male djece sve moraš planirati. Ne možeš spontano otići na planinu i ne provjeriti kakvo će vrijeme biti ako si s njima.

Kako ste se zaljubili u lutkarstvo i radite li svojim klincima lutkarske predstave kod kuće?

Da, radimo predstave doma i izrađujemo lutke. Uživamo u tome. Lutka je divan medij kroz koji možeš puno saznati o unutarnjim dubinskim mislima svog djeteta koje, govoreći kroz lutku, zapravo nerijetko govori o sebi samom.

Volite kuhati, jeste razmišljali o nekoj svojoj emisiji ili možda pisanju kuharice?

Obožavam kuhati. Bit će svega, samo neka djeca malo porastu.

