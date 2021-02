Dora 2021: Zapjevat će kći bivšeg premijera, vraća se i Cetinski, a za Rotterdam se opet bori Mia Negovetić

Ove subote u Opatiji se održava Izbor hrvatske pjesme i predstavnika za Pjesmu Eurovizije – “Dora 2021.” Za prestižnu statuu Dore i odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju ove godine borit će se 14 izvođača koji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) višestruko je preslušao pristigle skladbe te jednoglasno izabrao 14 pjesama koje će se predstaviti na ovogodišnjoj Dori te četiri rezervne skladbe: Brodolom (Elis Lovrić), Megaloman (Endi feat. Lora), Soldier (Pjerino Ružević) te Only love (Z/11). Program ovogodišnje Dore vodit će četiri dame – poznata i priznata lica HRT-a Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić. Sve su se barem jednom našle u voditeljskoj ulozi Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, ali za Barbaru Kolar ovo će biti prvo vođenje spektakla u Opatiji.

„Odlučili smo se ove godine osloniti na ženske voditeljske snage – jer će ova Dora po mnogočemu, zbog epidemioloških uvjeta, biti posebna, pa neka se pamti i po ženama“, izjavila je urednica Dore Uršula Tolj. Zbog poštovanja protuepidemijskih mjera Dora će se održati bez publike u dvorani i akreditiranih novinara i fotoreportera. U dvorani će smjeti biti samo izvođači, voditeljice te produkcijsko osoblje HRT-a. Na pozornici u dobro poznatoj Dvorani “Marino Cvetković”, bez prisutnosti publike i novinara te poštujući sve propisani epidemiološke mjere, naći će se mnoga zvučna imena hrvatske estrade.

Neki od njih su povratnici na Doru, ali neki će tek debitirati, poput Elle Orešković, kćeri bivšeg premijera Tihomira Oreškovića. Predstavit će se pjesmom “Come this way”, čiji je tekst napisala sama, a glazbu je pak potpisao njezin producent Siniša Reljić Simba, koji ju je nagovorio da svoj talent pokaže široj publici te se prijavi na Doru. – U posljednji trenutak odlučili smo da ćemo ići na Doru i, evo, hvala Bogu da smo prošli. Ovo mi je stvarno velika čast – kazala nam je Ella u prosincu te otkrila da je pjesma ljubavne tematike. Prvi će put na pozornicu Dore kao natjecatelji stati i Voiceovci – Filip Rudan i Albina Grčić. Filip će odlazak u Rotterdam probati izboriti s pjesmom “Blind” koju uz njega supotpisuju Antonio Franić i Hrvoje Domazet i koja je prva Filipova pjesma u izdanju Universal Music Hrvatska. Njegova sunatjecateljica iz pjevačkog showa Albina na Dori će izvesti pjesmu “Tick-Tock” koju autorski potpisuju Branimir Mihaljević, Max Cinnamon i Tihana Buklijaš Bakić. O svom debitiranju na Dori, Albina nam je otkrila da je jako sretna jer je konkurencija poprilično jaka. – To mi je samo veća motivacija da dam sve od sebe i da se predstavim na najbolji mogući način – rekla nam je nedavno. Prije nego što je javnost saznala da će nastupiti na Dori, objavila je prvi singl “Imuna na strah”. Inače, Albina i Filip poznati su po zajedničkoj izvedbi pjesme “Lovely” Khaleda i Billie Eilish. Otpjevali su je u dvoboju prošle sezone Voicea, a danas broji više od 30 milijuna pregleda na YouTubeu, a time su se upisali u vrh najgledanijih videa otkako postoji kanal popularne franšize. Prvi će put na Dori nastupiti 20-godišnji multiinstrumentalist, kantautor i producent iz Koprivnice Eric. Upoznali smo ga već putem nastupa u showu Zvijezde i trećoj sezoni The Voicea Hrvatska. Pjesmom “Reci mi” za koju je napisao tekst i aranžman, odsvirao sve instrumente te ju isproducirao, pokušat će pridobiti glasove stručnog žirija i publike, a baš kao i on svoj proboj na opatijskoj pozornici ostvarit će i 23-godišnji pjevač Tomislav Marić, poznat pod umjetničkim imenom ToMa i to pjesmom”Ocean of love”, koju mu je pomogao napisati provjereni švedski autorski dvojac Andreas Beemon Björkman, Kalle Persson i Adriana Pupavac. Njega smo također imali priliku upoznati u trećoj sezoni Voicea.

Čim su u prosincu objavili imena izvođača, jedno ime se posebno istaknulo – Brigita Vuco. Najmlađa kći poznatog pjevača Siniše Vuce nastupit će s trap pjesmom “Noći pijane” koju je sama napisala, a s njom su dosad surađivali Goca RIP iz grupe Kuku$ i Dipsi iz grupe Buntai. Bit će ovo njeno prvo glazbeno predstavljanje široj hrvatskoj javnosti, a među ostalim surađivala je i s Arianom Vuicom, sinom Alke Vuice. Duet koji će se boriti za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu u Roterdamu bit će producentica i redateljica te bivša sudionica showa “Zvijezde pjevaju” Ashley Colburn i njezin vokalni partner Bojan Jambrošić s baladom “Share the love”, koju supotpisuju Colburn i Ivan Škunca. Ashley je ovo prvi nastup u Opatiji, dok će Bojanu biti treći. Podsjetimo, svojim nastupima u “Zvijezde pjevaju” došli su do finala kada su izgubili od rokera Dine Jelušića i glumice Tare Thaller, a onda su tog ljeta objavili singl “Zadnja stanica”. Prvi će put nastupiti i Cambi, klapa koja se protekle godine rebrendirala imenom i konceptom te imidžem. Četiri vokala – Jure Nikolić, Sandro Gerbec, Luka Čulić i Joško Tranfić – nastupom na Dori 2021. predstavit će se pjesmom “Zaljubljen” koju je napisala Marija Mirković, članica poznate grupe The Frajle. Od onih koji se “vraćaju na mjesto zločina”, u Opatiju, je i Bernarda Brunović, Zagrepčanka koja godinama živi u Švicarskoj, a koju je zamalo predstavljala na Eurosongu 2011. Na Dori je već nastupila 2019. godine s pjesmom “I believe in true love”, a ove godine nastupa s pjesmom “Colors”, koju supotpisuje s Borislavom Milanovom. Prošle je godine na Eurosongu trebala pratiti maltešku predstavnicu Destiny Chukuneyere kao koautorica, čiju je pjesmu “All Of My Love” napisala zajedno s Milanovom. Na pozornicu Dore vraća se i Beta Sudar, koja je nastupila prije dvije godine s pjesmom na engleskom.

Prije prvog nastupa na Dori predstavila se hrvatskoj javnosti i kao natjecateljica Supertalenta. Za ovogodišnji nastup odabrala je pjevati na hrvatskom jeziku, a pjesmom “Ma zamisli”, autora Predraga Martinjaka, probat će osvojiti pobjedu za odlazak u Rotterdam. Novu šansu će u Opatiji tražiti i pjevač Sandi. Ponosni vlasnik party hitova, kojeg smo gledali u prošloj sezoni “Zvijezde pjevaju”, gdje je bio mentor Josipi Kusić, na pozornicu Dore vraća se nakon 15 godina s pjesmom “Kriv” koju potpisuju Fayo i Siniša Reljić Simba. Osim njega, čak dvadeset godina nakon posljednjeg nastupa na Dori, vraća se Tony Cetinski, inače predstavnik Hrvatske na Eurosongu 1994. godine. Ovog puta na pozornici mu se pridružuje pjevač Kiki Rahimovski, koji je ujedno i autor pjesme “Zapjevaj, sloboda je!”. Lice čiji su povratak mnogi očekivali je i ono Mije Negovetić, koja je prošle godine u tijesnoj završnici s finalistom Damirom Kedžom osvojila drugo mjesto sa zaostatkom od 260 glasova.

Ove će godine probati otići u Rotterdam s pjesmom “She’s Like a Dream” na kojoj je ponovno surađivala sa švedskim producentima Linneeom Debb, Dennizom Jammom i Denise Kertes. – Pjesma je nešto bržeg tempa nego ona s kojom sam nastupila na Dori 2020. Autori su isti kao i prošle godine i jako sam zahvalna što smo opet s velikim međusobnim povjerenjem i pozitivnom energijom napravili pjesmu koju ću predstaviti na Dori – rekla nam je Mia, koja je nedavno snimila i spot “Zavičaju, tebi”, svečanu pjesmu Primorsko-goranske županije. Od istaknutih povratnika na Dori tu je i Nina Kraljić, koja će se predstaviti pjesmom “Rijeka”, a koju je napisala s Hanom Librenjak i Mikijem Solusom. Na Eurosongu 2016. godine u Stockholmu pobjednica prve sezone The Voice Hrvatska predstavljala nas je pjesmom “Lighthouse” te odvela Hrvatsku prvi put nakon sedam godina u finale natjecanja. Pjesma je skupila ukupno 73 boda te zauzela na 23. mjesto u finalu i 10. mjesto u polufinalu. Zvijezda show programa je Vesna Pisarović. Podsjetimo, Vesna Pisarović bila je predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2002. godine u Tallinu, u Estoniji. S pjesmom Sasvim sigurna / Everything I Want osvojila vrlo visoko 11. mjesto. Također, Vesna se na tom natjecanju predstavila i kao autorica, napisala je pjesmu In the Disco s kojom je Bosna i Hercegovina na Eurosongu 2004. osvojila deveto mjesto.