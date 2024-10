Domaći glumac i njegova supruga podijelili sretne vijesti: Uskoro im stiže beba, poznat je spol i ime

Glumac Dušan Bućan postat će otac. On i njegova supruga Sara Hdagha čekaju djevojčicu, a trudnoću su dugo tajili. Da čekaju bebu Bućan je potvrdio za 24 sata. - Sredinom studenoga je termin. Mislimo da smo spremni, ali čini mi se da će to biti kao i kad nešto radiš s državom, vjeruješ kako imaš sve, ali uvijek ti fali jedan papir - otkrio je. Bućan je rekao kako čekaju djevojčicu, te da su joj već dali ime Zoa.

- Tako nam se zove i kobila, ali nije dobila ime po njoj, bez brige. Lijepo nam je to, označava život i oko njega smo se složili odmah. Svi imamo svakakve želje, za početak sad imamo samo da bude zdrava, a ona nek' svoje želje sama ostvaruje - priznao je Bućan.

Njegova supruga rekla je kako je trudnoća dobro prošla, bez posebnih zahtjeva i mučnina.

- Kiseli krastavci, salata i mandarine su me ulovili zadnjih mjesec dana. A Duškec ima medvjeđe živce, ne suprotstavlja se puno pa nam ide. Pomaže u svemu, doma, što god treba, kuhamo, zafrkavamo se i uživamo - izjavila je Sara.

Dušan i Sara vjenčali su se prije tri godine, a u braku mu je super. O tome nam je pričao u intervjuu prošle godine.

- Baš mi je drago da sam se oženio. Dobar mi je osjećaj, guštamo u svakom danu. Trebale su mi godine da se oženim, ali ne žalim zbog toga - kaže. Buduću je suprugu, otkriva, upoznao na Facebooku.

- Živi sam dokaz da se možeš oženiti preko Facebooka. Sara je meni lajkala fotku, ja sam njoj poslao smajlić, ona meni drugi, našli smo se, i završilo je s brakom - otkriva Bućan. Kada su počeli živjeti na selu, Sara nije imala prijašnjeg iskustva života izvan grada, no i ona se vrlo brzo zaljubila u seosku idilu ranča Bućanovih.

- Zapravo, korona nas je zbližila. Na imanju smo zbog lockdowna proveli nekoliko mjeseci skupa u izolaciji. Mislim da je tada shvatila koliko nam je totalno fora skupa i odlučila ostati - dodaje.

