VIDEO Biste li je prepoznali? Slavna manekenka pala sa stolice, pretpostavlja se da je bila pijana

Jedna od najpopularnijih manekenki svih vremena i britanski supermodel Kate Moss s kćeri Lilom slavila je rođendan u Parizu, a kamere su je uhvatile kada je doživjela nezgodu. Britanski Daily Mail piše kako je Kate tijekom noći izašla iz restorana u kojem se održavala zabava kako bi zapalili cigaretu. Sjela je na jednu stolicu, pričala s dvoje muškaraca, a zatim je izgubila ravnotežu te pala na pod. Prijatelji koji su joj pravili društvo pomogli su joj da se digne s poda te su se na kraju svi zajedno nasmijali neugodnom trenutku. Video možete pogledati OVDJE. Kate je za rođendan kćeri odabrala crnu kratku haljinu sa zlatnim detaljima, dok je Lila nosila crnu haljinu s resicama.

Lila je Kateina kći jedinica, a dobila ju je s izdavačem Jeffersonom Hackom. Njih dvoje bili su u vezi od 2001. do 2004. godine, a nakon prekida su ostali u dobrim odnosima. Podsjetimo, prošle godine pisali smo kako je u svojoj torbici krila bocu votke, a 2022. da se počela brinuti o sebi i svom zdravlju te da pazi što unosi u tijelo. Zbog toga je sve iznenadilo kada su je paparazzi uhvatili nakon dugo vremena, baš kao i sada kad je izgubila ravnotežu i pala sa stolice.

Ako se prisjetimo, njezina modna priča započela je 1988., kada je imala samo 14 godina i kada joj je na letu avionom prišao vlasnik modne agencije Storm. Tada nije sebe vidjela u ovom svijetu. Njezin početak bio je traumatičan, a posao se pokazao teškim, kakvim ga je i očekivala. Godinu dana nakon zamolili su je da skine top za potrebe snimanja, a 15-godišnja Moss bila je jako sramežljiva zbog čega je pokupila svoje stvari i istrčala van. Sa 16 godina postala je jako traženo lice nakon fotografiranja za magazin The Face na pješčanoj plaži u Sussexu koje je odradila s prijateljicom, pokojnom fotografkinjom Corinne Day. To fotografiranje opet joj je donijelo probleme jer je morala biti gola.

- Fotografkinja je rekla da, ako ne skinem gornji dio, neće me angažirati za snimanje za Elle. Bilo je bolno. Voljela sam je, ona mi je bila najbolja prijateljica, no bila je zeznuta osoba. No, slike su sjajne, snimila je što je željela zbog čega sam ja patila, no te su mi slike donijele puno toga dobroga. Promijenile su moju karijeru - kazala je. Upravo zbog tog snimanja angažirao ju je Calvin Klein 1992. za svoju kampanju donjeg rublja, no sjećanja na taj posao, kad je pozirala s glumcem Markom Wahlbergom u New Yorku, nisu baš lijepa. Ponovno je bila u toplesu i osjećala se 'objektivizirano, ranjivo i uplašeno'. Uzimala je valium samo kako bi se smirila i mogla ustati iz kreveta.

- Igrali su na moju ranjivost. Calvin je to obožavao - prisjetila se. Njezina prijateljica Day snimila je i kontroverzne fotografije za Vogue magazin godinu dana kasnije, koje su kritizirane jer navodno promoviraju 'heroin chic'. - Bila sam žrtveno janje za probleme mnogih ljudi. Nikad nisam bila anoreksična. Nikad. Nikad nisam uzimala heroin. Bila sam mršava jer me na snimanjima i revijama nisu hranili i zato što sam oduvijek bila mršava - kazala je.

