Dio parova već je na romantičnim putovanjima, a Željko planira zaprositi Tatjanu: „Jedva čekam taj trenutak!“

Zlatko se osamio s Antonijom kako bi doznao što misli o dosadašnjem boravku na imanju, a ona mu je predbacila brojne stvari, između ostalog, i njegov težak karakter te neprestano prigovaranje. Farmer se pokušao obraniti, kazavši kako ih je samo usmjeravao jer nisu dobro radile poslove koje im je zadavao, a posebno im je zamjerio neurednost, što kod njega ne prolazi. „Nemate osnovnih parametara u životu, kakva je to kultura“, vikao je razdraženi Zlatko, a Antonija je dodala da se njemu ništa ne može objasniti. „Ili ću naći što mi paše ili ne neću ženiti nikada“ zaključio je, „Ako ima kulturu kao ja, svaka može opstati! U mojoj kući se ne možemo naći na pola puta, bit će onako kako ja kažem!“

Stiglo je vrijeme da Ivica donese odluku o tome tko napušta svoje imanje, a za pomoć je zamolio i svoju zaručnicu Ilonu. Ivana od stresa nije mogla ni gledati ni slušati, a Klara je bila uvjerena da je ona ta koja ide. Mladi je farmer potvrdio njezino predviđanje i izbacio je. „Klara je ispala, drago mi je da se ne može više miješati između njih, mada ne bi ni mogla“, Ivana je kazala. „Ako mene zoveš u igru, ja ću u toj igri oduvijek i zauvijek pobijediti... Ako mene provociraš, ja gutam otrov“, poručila je Klara u svom stilu i pozdravila se sa svima, a Ilona je bila uvjerena da joj je povrijeđen ego. Darko i Anamarija ostali su sami, a potegnula se i tema budućnosti i zajedničkog života. Iako su se složili da bi se mogli lijepo nadopunjavati, svatko od njih od nekih svojih stavova i želja nije htio odustati.

Kao destinaciju za svoje romantično putovanje odabrali su Hvar. „Zaljubio sam se, jako... Taj se osmijeh ne može sakriti“, priznao je Darko. Željko je već odabrao Tatjanu, no ipak se od Vesne i Marije želio oprostiti na primjeren način: „Nadam se da vas nisam povrijedio, da ćemo ostati prijatelji, svašta smo proživjeli. Svi smo imali neke emocije jedni prema drugima.“ Iako je Marija kazala Željku da mu ništa ne zamjera, Vesna je bila uvjerena da će još dugo patiti za njim. „Nadam se da će naći neku srodnu dušu kao što sam i ja našao“, zaključio je farmer. „Bogu hvala i svima sretan put“, šalila se Tatjana koja je svog farmera konačno imala samo za sebe. I Toni je već odavno odabrao Valentinu, no ipak je morao odraditi posljednje izbacivanje. Maria je priznala da joj je bilo lijepo na imanju, iako je ishod znala od početka. Valentina nije bila raspoložena za komentiranje njihove budućnosti, a Maria je smatrala da je to zato što Toni nije kupio buket koji će joj darovati kao odabranoj djevojci. „Stalo mu je do mene, ali nije mislio da ima nešto posebno za mene taj zadnji dan“, poručila je. „Otvorit ćemo neki rasadnik ruža“, obećao je Toni, a zatim je iznenadio romantičnim putovanjem na Korčulu koje je priželjkivala.

„Neće biti drugih djevojaka, tako da mislim da bismo trebali uživati i zabavljati se“, poručila je Valentina. Kao što joj je i obećao, Ilija je Ružu dočekao u Sarajevu na romantičnom putovanju i odmah je počeo ljubiti, a ona se nadala da se počeo mijenjati nabolje: „To je sve prijateljska baza, ništa drugo. Moj dolazak u Sarajevo neće ništa promijeniti.“ I Milena i Ivo započeli su svoje putovanje, i to u Gorskom Kotaru. „U planu mi je zajednički da spavamo, od početka“, poručio je farmer, a Milenu je iznenadila njegova promjena. Ipak, otkrio joj je da je rezervirao dvije sobe, a ona mu je zahvalila na obazrivosti. „Nismo tu zbog avanture, ni ja ni on“, poručila je Milena, a i Ivo je otkrio da bi volio da se njihova veza produbi. Nakon razgovora s Antonijom, i Blanka je odlučila otvoreno sve Zlatku reći u lice pa nije trebalo dugo da nastane nova svađa. „Povisiš ton, nije bilo nekih kompromisa. Napravi ovo, napravi ono, kao da sam u vojsci“, zamjerila je i Blanka, a farmer se opet pokušao obraniti da u svojoj kući smije provoditi rad, red i disciplinu. „Uvijek ću biti takav kakav jesam i mijenjati se neću“, obznanio je.

„Ja to nisam doživjela u svom životu“, poručila je Blanka. Darko i Anamarija našli su se na Hvaru, a uzbuđenje nisu mogli sakriti. Ipak, Anamarija je priznala: „Sad kad smo se razdvojili, za mene je to malo stagniralo što se tiče osjećaja. Baš neke kemije tu nema. Mislim da mi nismo zaljubljeni.“ „Anamarija meni jako puno znači i ja ću to čekati“, poručio je Darko. Toni i Valentina stigli su na romantičnu Korčulu, priznavši da im i dalje u vezi cvjetaju ruže. Tatjana i Željko uživali su jedno u drugome, a planirali su i romantično putovanje. „Želim je zaručiti na romantičnom putovanju, to mi je velika želja, jedva čekam taj trenutak. Znam da ću plakati“, otkrio je Željko, „Želje i planovi – prvo, da je zaprosim, drugo, da se vjenčamo, treće – dijete!“ Nova epizoda showa 'Ljubav je na selu' na rasporedu je u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

